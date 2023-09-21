ЛАСК — Ливерпуль: прогноз на матч 21.09.2023, Лига Европы

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Лига Европы привлекает куда меньше внимания, чем главный европейский футбольный турнир, но каждый год тут случаются очень интересные события в том числе и на групповой стадии. В большей степени болельщики обращают внимание на матчи с участием клубов из топ-чемпионатов. Один из таких состоится в Линце, где местный ЛАСК сыграет с одним из флагманов английской Премьер-лиги «Ливерпулем». Для австрийцев участие в еврокубках уже большой успех, о Лиге Чемпионов при наличии только одной путевки и «Зальцбурга», который уже десять лет никого не пускает на первое место, речи не идет. Участие в Лиге Европы «Ливерпуля» это своеобразная экзотика, в последние годы мерсисайдцы неизменно выступали в Лиге Чемпионов. Жребий определили эти коллективы в группу Е, где компанию им составят французская «Тулуза» и бельгийский «Юнион». 

Английская команда выглядит фаворитом и постарается доказать это уже в первом матче в Линце. За вторую путевку в плей-офф пойдет борьба между тремя клубами. Для ЛАСКа старт получается сложным, но если удастся зацепить хотя бы одно очко, то в будущее можно смотреть с оптимизмом. Если англичане автоматически стали участниками группового этапа, то австрийцам пришлось вступить в борьбу на предварительной стадии плей-офф. Соперником стал боснийский клуб «Зриньски». На своем поле австрийцы выиграли, а ответный поединок свели вничью, причем по хлду обоих поединков владели заметным преимуществом. «Ливерпуль» сразу попал в групповой этап турнира и играл официальные матчи пока только в рамках Премьер-лиги. Матч состоится 21 сентября на Райффайзен Арене в Пашинге, начало в 18:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (-1,5), ТМ 3

ЛАСК

 

Спортивно-атлетический клуб из Линца, так расшифровывается аббревиатура названия команды, уже давно находится на виду и на слуху у любителей футбола, которые интересуются не только чемпионатами ведущей пятерки стран. Команде уже более ста лет, был у нее свой звездный час. ЛАСК единственный раз становился чемпионом Австрии в сезоне 1964-1965 года, в том же году был выигран Кубок Австрии и тоже в первый и последний раз. Участие в Кубке европейских чемпионов в следующем сезоне завершилось бесславно. Австрийская команда вылетела из турнира после первого раунда, дважды уступив польскому «Гурнику». 

В еврокубках ЛАСК в последний раз участвовал в сезоне 2018-2019 года, тогда в чемпионате команда заняла второе место, в плей-офф за попадание в групповой этап Лиги Чемпионов уступила «Брюгге» и оказалась в Лиге Европы. Австрийцы уверенно в своей группе заняли первое место, а в 1/16 финала по иронии судьбы жребий вновь свел их с бельгийской командой. На этот раз удалось взять реванш, но уже в следующем раунде шансов против «Манчестер Юнайтед» не было никаких. Уже первый поединок был проигран со счетом 0 : 5, и второй матч превратился в формальность.

Сейчас вновь встреча с английской командой, но на групповом этапе. Хорошая возможность проверить свои силы. Второй сезон с командой работает австрийский специалист Дитмар Кюбауэр, ранее он работал с другими отечественными командами и не разу не трудился за рубежом. В составе есть опытные игроки, хотя их имена по большому счету мало что скажут любителям футбола. Стартовал ЛАСК в чемпионате уверенно и идет на третьем месте. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием команды из Линца.

  • Бундеслига. 16.09.2023, «Аустрия» Клагенфурт — ЛАСК — 1 : 3
  • Товарищеский. 06.09.2023, ЛАСК — «Динамо» Ческе-Будеевице — 5 : 4
  • Бундеслига. 03.09.2023, ЛАСК — «Аустрия» Лустенау — 2 : 0
  • Лига Европы. 31.08.2023, «Зриньски» — ЛАСК — 1 : 1
  • Бундеслига. 27.08.2023, ЛАСК — «Аустрия» Вена — 2 : 0

Факты и цифры

  • Лучшим достижением ЛАСКа в Лиге Европы является выход в 1/8 финала в сезоне 2018-2019 года
  • По итогам минувшего сезона команда заняла 3 место в австрийской Бундеслиге, уступив «Зальцбургу» и «Штурму», в том же порядке команды идут в чемпионате сейчас
  • Лучшим бомбардиром ЛАСКа в нынешнем сезоне является Роберт Жуль, на его счету 5 мячей забитых в 9 матчах
  • Лучший ассистент команды полузащитник Саша Хорват, на его счету 3 результативные передачи

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Ливерпуль

 

Прошлый сезон для Юргена Клоппа и его команды выдался очень сложным. В первой его половине «Ливерпуль» действовал по принципу два шага вперед, один назад. В результате какое-то время мерсисайдцы оказывались в середине турнирной таблицы. Более того начались разговоры об отставке главного тренера, сам он сомневался в своих силах. Но во втором круге в механизме команды удалось поправить настройки, и заиграла она более уверенно. Более того, если бы не две ничьи в самой концовке чемпионата, «Ливерпуль» вполне мог рассчитывать на попадание в Лигу Чемпионов. 

Но теперь там «Ньюкасл Юнайтед», а «красные» изначально выглядят фаворитами Лиги Европы. Будет ли команда рвать жилы ради победы, другой вопрос. Обычно гранды применяют ротацию, тем более впереди у мерсисайдцев тяжелая домашняя игра против «Вест Хэма», следом Кубок английской Лиги с «Лестером» и выезд в Лондон в гости к «Тоттенхэму». Английские команды входят в привычный календарь, когда играть приходится со второго на третий или с третьего на четвертый день. Поэтому шанс ЛАСКа в том, что Клопп будет применять ротацию. 

У болельщиков были опасения по поводу старта команды в новом сезоне, но пока она наряду с еще тремя коллективами не потерпела ни одного поражения и находится в лидирующей группе. Как всегда, все в порядке с характером. В гостях с «Ньюкаслом» пришлось полтора тайма играть вдесятером, но в меньшинстве «красные» не только ушли от поражения, но и забили победный гол. В каждом из пяти поединков «Ливерпуль» забивал голы. Ко двору пришлись все новички команды и уже помогают ей результативными действиями. Мерсисайдцы едут в Линц за победой. Перед вами результаты пяти последних матчей «Ливерпуля».

  • Премьер-лига. 16.09.2023, «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» — 1 : 3
  • Премьер-лига. 03.09.2023, «Ливерпуль» — «Астон Вилла» — 3 : 0
  • Премьер-лига. 27.08.2023, «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль» — 1 : 2
  • Премьер-лига. 19.08.2023, «Ливерпуль» — «Борнмут» — 3 : 1
  • Премьер-лига. 13.08.2023, «Челси» — «Ливерпуль» — 1 : 1

Факты и цифры

  • «Ливерпуль» трижды становился обладателем Кубка УЕФА, в последний раз в 2001 году, один раз играл в финале Лиги Европы в 2016 году, где уступил «Севилье»
  • В минувшем сезоне команда в Премьер-лиге заняла пятое место, набрав 67 очков, в Лиге Чемпионов в 1/16 финала «красные» уступили «Реалу»
  • На счету сразу трех игроков команды в текущем сезоне по 2 забитых мяча, отличились Дарвин Нуньес, Луис Диас и Мохамед Салах
  • Среди ассистентов нет равных Мохамеду Салаху, на счету египтянина 4 результативные передачи

Коэффициенты букмекеров на матч ЛАСК — Ливерпуль

 

ЛАСК и «Ливерпуль» никогда друг с другом не играли, так что болельщики обоих клубов и нейтральные зрители в четверг станут свидетелями исторического события. Ход матча и его результат во многом будет зависеть от того, какой состав выставит на игру Юрген Клопп. Очевидно он будет менять игроков по сравнению с предыдущем матчем, но либо тогда, когда основа сделает результат, либо в самом начале матча и тогда у хозяев будет шанс. В любом случае в начале сезона английская команда производит очень хорошее впечатление. Букмекеры считают, что «Ливерпуль» увезет из Австрии три очка. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

  • Победа ЛАСКа — 8,73
  • Ничья — 5,75
  • Победа «Ливерпуля» — 1,34

Последний матч «красных» в Премьер-лиге выдался очень сложным. Два мяча футболисты «Ливерпуля» провели только в последние минуты матча и сил потратили довольно много. Вполне вероятно, в основе с первых минут на этот раз выйдет Дарвин Нуньес, изменения могут коснуться еще одной-двух позиций, но хозяевам от этого будет не легче. Салах и компания найдут возможность для взятия ворот и удержат преимущество.

Где смотреть матч ЛАСК – Ливерпуль

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ЛАСК Австрия – Ливерпуль Англия
Дата проведения
21 сентября, 19.45, «Вальдштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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