Бенитес удивлен, что в Ла Лиге нет технологии определения гола: «Она должна быть в любом серьезном турнире. Был поражен, когда арбитр сказал мне»

Теги Рафаэль Бенитес Сельта Мальорка Ла Лига технологии Футбол

Рафаэля Бенитеса удивило отсутствие автоматического определения гола в Ла Лиге.

«Когда четвертый арбитр сказал мне, что здесь нет автоматического определения гола, я был поражен. Я и подумать не мог, что в Ла Лиге нет такой технологии, она должна быть в любом серьезном турнире.

Я очень доволен [игрой против «Мальорки»], мы создали много моментов против хорошей команды, надежно действующей в обороне. Мы пропустили гол после их единственного удара. Мы заслуживали большего в этом матче, как и в игре с мадридским «Реалом», – сказал главный тренер «Сельты» после поражения от «Мальорки» со счетом 0:1.

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7 комментариев

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llolishe
Главное есть технология которая процентально определяет вероятность гола
А другие технологии зачем Ла Лиге
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QueenAmidala
А нет этой технологии, потому что Рубиалес и Тебас не могли определиться, кто из них должен платить за это
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0
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Виталий Ан
Это правда удивительно. Не знал. А на ВАР сидят люди у кого память фотографическая?
+1
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Аль Шинник
Даже в ФНЛ ее нет, о какой Ла Лиге может идти речь?
+4
-4
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ISkO
А зачем её ставить. Благодаря отсутствию этой технологии Реал стал чемпионом в 2017 году когда не засчитали чистейшей гол Месси в ворота кажется Бетиса или Эспаньола и не взяли 3 очка которых не хватило для чемпионства.
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