Бенитес удивлен, что в Ла Лиге нет технологии определения гола: «Она должна быть в любом серьезном турнире. Был поражен, когда арбитр сказал мне»
Рафаэля Бенитеса удивило отсутствие автоматического определения гола в Ла Лиге.
«Когда четвертый арбитр сказал мне, что здесь нет автоматического определения гола, я был поражен. Я и подумать не мог, что в Ла Лиге нет такой технологии, она должна быть в любом серьезном турнире.
Я очень доволен [игрой против «Мальорки»], мы создали много моментов против хорошей команды, надежно действующей в обороне. Мы пропустили гол после их единственного удара. Мы заслуживали большего в этом матче, как и в игре с мадридским «Реалом», – сказал главный тренер «Сельты» после поражения от «Мальорки» со счетом 0:1.
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А другие технологии зачем Ла Лиге