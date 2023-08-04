В Ла Лиге 130 млн евро от ТВ-прав будут распределять в зависимости от помощи клубов с медийной активностью. Против голосовал только «Реал»

Испанские клубы изменили принцип распределения доходов от реализации телевизионных прав.

Как передает Marca, руководство заинтересовано в том, чтобы болельщики получали больше контента, который сближает их с командами. Речь идет о выступлениях тренеров в раздевалке, о разговорах футболистов во время разминки и перерыва на употребление воды.

Распределение 25% от всех средств, поступивших после продажи ТВ-прав, в высшей лиге зависит от подобного «социального взаимодействия». Треть от этой суммы делится между клубами в зависимости от их результатов в области продажи абонементов и билетов.

Из оставшихся двух третей половина по-прежнему будет распределяться в соответствии с телеаудиторией клубов, а вот вторая половина – в зависимости от взаимодействия с болельщиками посредством вышеуказанных роликов и записей. В общей сложности между клубами, исходя из степени их помощи Ла Лиге с медийной деятельностью, будет распределено 130 млн евро.

В пятницу по вопросу внедрения такого принципа было проведено голосование. Единственным клубом, выступившим против, оказался « », считающий данный порядок незаконным.

В остальном инициатива получила 18 голосов за, еще двое воздержались (в голосовании участвуют 20 клубов чемпионата и сама Ла Лига как 21-й участник голосования).

Прибыль «Реала» в сезоне-2022/23 – 12 млн евро. Доход – 843 млн, долг сократился с 263 до 47 млн

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