В Ла Лиге 130 млн евро от ТВ-прав будут распределять в зависимости от помощи клубов с медийной активностью. Против голосовал только «Реал»

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Испанские клубы изменили принцип распределения доходов от реализации телевизионных прав.

Как передает Marca, руководство Ла Лиги заинтересовано в том, чтобы болельщики получали больше контента, который сближает их с командами. Речь идет о выступлениях тренеров в раздевалке, о разговорах футболистов во время разминки и перерыва на употребление воды.

Распределение 25% от всех средств, поступивших после продажи ТВ-прав, в высшей лиге зависит от подобного «социального взаимодействия». Треть от этой суммы делится между клубами в зависимости от их результатов в области продажи абонементов и билетов.

Из оставшихся двух третей половина по-прежнему будет распределяться в соответствии с телеаудиторией клубов, а вот вторая половина – в зависимости от взаимодействия с болельщиками посредством вышеуказанных роликов и записей. В общей сложности между клубами, исходя из степени их помощи Ла Лиге с медийной деятельностью, будет распределено 130 млн евро.

В пятницу по вопросу внедрения такого принципа было проведено голосование. Единственным клубом, выступившим против, оказался «Реал Мадрид», считающий данный порядок незаконным.

В остальном инициатива получила 18 голосов за, еще двое воздержались (в голосовании участвуют 20 клубов чемпионата и сама Ла Лига как 21-й участник голосования).

Прибыль «Реала» в сезоне-2022/23 – 12 млн евро. Доход – 843 млн, долг сократился с 263 до 47 млн

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35 комментариев

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Ответ rusmax
Комментарий скрыт
В России ещё кого-то интересует российский футбол?😂
+34
-2
+32
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Вы читать умеете? Руководство примеры тоже голос имеет. Поколение дислексии епт
+22
-3
+19
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Ответ museum
18 голосов "за", двое воздержались, Мадрид голосовал "против". Сколько клубов играют в ЛаЛиге?
А теперь читаем , голосовали все клубы и Ла-Лига. 20 клубов+1(ЛаЛига).
+15
-3
+12
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Ответ Любезный Коссутий
18 за, 2 воздержались и 1 против. итого 21 клуб 😁
Барса больше, чем клуб 😄 бгг
+19
-7
+12
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Ответ Любезный Коссутий
18 за, 2 воздержались и 1 против. итого 21 клуб 😁
инициатива получила 18 голосов за, еще двое воздержались (в голосовании участвуют 20 клубов чемпионата и сама Ла Лига как 21-й участник голосования)
+5
0
+5
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Пункт о медийности включал и микрофоны в раздевалке и на игроках во время предматчевой разминки и перерыва
+3
0
+3
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18 голосов "за", двое воздержались, Мадрид голосовал "против".
Сколько клубов играют в ЛаЛиге?
+12
-10
+2
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Ответ Kaka_GOAT
Прямая трансляция из душа барселоны будут показано на сайте браззерс
Туда обычно таскают мадридских девочек для тройного проникновения))
+4
-2
+2
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Ответ Bigbadaboom
А теперь читаем , голосовали все клубы и Ла-Лига. 20 клубов+1(ЛаЛига).
Отредачили.
+2
-1
+1
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Ответ Homelender_666
Тебас, откуда взялся ещё один клуб?)
инициатива получила 18 голосов за, еще двое воздержались (в голосовании участвуют 20 клубов чемпионата и сама Ла Лига как 21-й участник голосования)?
+1
0
+1
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Ответ Любезный Коссутий
18 за, 2 воздержались и 1 против. итого 21 клуб 😁
Главное первым написать, а понять смысл текста, это не надо, пускай другие читают. Красавчик!
+1
0
+1
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Ответ mikhuil
20 клубов и сама лига = 21
Надо удалить этот позор🤣
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Ответ Нефанатик
Комментарий удален пользователем
20 клубов и сама лига = 21
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Ответ Итачи Учиха
Вы читать умеете? Руководство примеры тоже голос имеет. Поколение дислексии епт
Исправили уже потом
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Ответ mikhuil
инициатива получила 18 голосов за, еще двое воздержались (в голосовании участвуют 20 клубов чемпионата и сама Ла Лига как 21-й участник голосования)?
Хотя, нет. Это не моя ошибка. Народ пишет, что новость отредактировали)
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Ответ Аркадий Аркадич
Вы гоните что ли? 18 за, 2 воздержались, 1 против. Как с математикой дела?
инициатива получила 18 голосов за, еще двое воздержались (в голосовании участвуют 20 клубов чемпионата и сама Ла Лига как 21-й участник голосования)!
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Ответ museum
Отредачили.
А , ну если так тогда понятно.
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Ответ museum
18 голосов "за", двое воздержались, Мадрид голосовал "против". Сколько клубов играют в ЛаЛиге?
инициатива получила 18 голосов за, еще двое воздержались (в голосовании участвуют 20 клубов чемпионата и сама Ла Лига как 21-й участник голосования).
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Давно пора. Вполне логично
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и что, даже никто не кричит про клоунаду и как проклятая медиалига убивает родимый футбол?
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Дембели хочеть 130 лям
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Вы че, читать не умеете, там белым по черному написано, что 20 клубов и ла лига голосует. Вот оно, поколение айфонов ваших
+2
-2
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Комментарий удален пользователем
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