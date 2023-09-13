Деку: «Всегда считал, что Хави станет великим тренером. Обязательства выиграть ЛЧ нет, но есть обязательство бороться»

Деку заявил, что «Барселона» не требует от Хави победы в Лиге чемпионов.

«Нам нужны время и спокойствие, чтобы сформировать команду, и Хави дает нам это. Я всегда считал, что Хави станет великим тренером. Очень счастлив, что Хави пришел в клуб в момент неопределенности. Сейчас ситуация совершенно иная, у нас конкурентоспособный состав.

Мы были партнерами по команде. Он знает все о тренировочном процессе, я – об управлении. Если мы говорим о футболе, то понимаем друг друга. Он заслужил новый контракт. Это человек клуба. Он должен продлить контракт, потому что заслужил это. Не беспокойтесь, когда Хави продлит контракт, вы обо всем узнаете. Мы счастливы».

О Лиге чемпионов

« знает, под каким давлением находится. Нет обязательства выиграть ее, но есть обязательство бороться. Мы должны предоставить средства для борьбы.

Мы всегда будем хотеть победу в Лиге чемпионов. Но мы не будем включать в контракт пункт, налагающий обязательство относительно победы в Лиге чемпионов», – сказал новый спортивный директор «Барсы» на своей презентации.

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