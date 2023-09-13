Деку: «Всегда считал, что Хави станет великим тренером. Обязательства выиграть ЛЧ нет, но есть обязательство бороться»

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Деку заявил, что «Барселона» не требует от Хави победы в Лиге чемпионов.

«Нам нужны время и спокойствие, чтобы сформировать команду, и Хави дает нам это. Я всегда считал, что Хави станет великим тренером. Очень счастлив, что Хави пришел в клуб в момент неопределенности. Сейчас ситуация совершенно иная, у нас конкурентоспособный состав.

Мы были партнерами по команде. Он знает все о тренировочном процессе, я – об управлении. Если мы говорим о футболе, то понимаем друг друга. Он заслужил новый контракт. Это человек клуба. Он должен продлить контракт, потому что заслужил это. Не беспокойтесь, когда Хави продлит контракт, вы обо всем узнаете. Мы счастливы».

О Лиге чемпионов

«Хави знает, под каким давлением находится. Нет обязательства выиграть ее, но есть обязательство бороться. Мы должны предоставить средства для борьбы.

Мы всегда будем хотеть победу в Лиге чемпионов. Но мы не будем включать в контракт пункт, налагающий обязательство относительно победы в Лиге чемпионов», – сказал новый спортивный директор «Барсы» на своей презентации.

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20 комментариев

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Andrey Ashhabadskiy
Деку лишнего не скажет, все по делу
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Хорошо и умно сказал
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Ответ Очки Дани Алвеса
Так в том-то и дело, что обязательство бороться не выполняется. С таким составом не выходить из группы - это почти преступление.
все нормально или как?
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Ответ Нурбол Жумаскалиев
хави может стать величайшим в истории, если газон будет нужного качества, ветер удачно будет дуть и солнце не сильно слепить
нарбол лучше не писать
+5
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+4
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Однажды в Космосе
Ответ [Ingush]
Когда играл Деку, Хави не считался лучшим полузащитником даже в Барселоне.)
Хави с юных лет в Барселоне считался лучшим
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Нурбол Жумаскалиев
хави может стать величайшим в истории, если газон будет нужного качества, ветер удачно будет дуть и солнце не сильно слепить
а нурыболы разве разбираются в футболе
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Однажды в Космосе
Ответ instasamka
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ахах точно))
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Однажды в Космосе
Ответ Нурбол Жумаскалиев
хави может стать величайшим в истории, если газон будет нужного качества, ветер удачно будет дуть и солнце не сильно слепить
нащалника чо сказал?))))
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TAGAY
состав и правда реально крутой и главное сбалансированный чего не было с 2018 года, на каждой позиции есть топ и очень хорошие игроки. группа в ЛЧ - проходная, надо выйти с первого места.. на бумаге должны проходить всех , если на пути не встретят Сити то до полуфинала просто обязаны дойти. но пока что тренер слабоват или сыроват.. игры никакой, впрочем с прошлого года такая же игра, все позиционные атаки склоняется на навесы от отсутствие идеи и наработки. пока ни в одном фланге или в центре нет такой сыгранной связки, Педри и Ферран отлично взаимодействовали первые пол года Феррана но потом сезончик Ферран просидел на скамейке и теперь уже нет ни одной хорошей связки..посмотрим что будет, прошло всего 4 тура,надеюсь на то что исправят игру, но если до февраля не будет игры то уже в 1/8 вылетят(возможно не с ЛЧ а с ЛЕ). состав вызывает оптимизм а вот в тренере есть сомнений
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Mokka Keane
Есть обязательство бороться в Барселоне сегодня только у Торреса. Желательно с Савичем
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Vlad
Ответ JENNINGS
Ну Карло же взял, хоть и не с «Эвертоном» )))
с Эвертоном он oбospaлcя бы даже в еврокубковой зоне оказаться. Кроме как от вылета в чемпионшип ему в заслуги нечего ставить
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Меган Лайф
Ответ JENNINGS
Ну Карло же взял, хоть и не с «Эвертоном» )))
Согласен, может если хави себя неплохо проявит, перейдёт в топ клуб и возьмёт лч.
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Меган Лайф
Ответ Vlad
с Эвертоном он oбospaлcя бы даже в еврокубковой зоне оказаться. Кроме как от вылета в чемпионшип ему в заслуги нечего ставить
Да, нельзя анчи в барсу(
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instasamka
Ответ Нурбол Жумаскалиев
хави может стать величайшим в истории, если газон будет нужного качества, ветер удачно будет дуть и солнце не сильно слепить
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