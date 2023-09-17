Араухо провел часть тренировки в общей группе «Барсы». Защитника могут включить в заявку на матч с «Антверпеном» в ЛЧ

Рональд Араухо может принять участие в матче с «Антверпеном» в Лиге чемпионов.

Напомним, защитник «Барселоны» восстанавливается после травмы бедра, полученной в августе.

Как сообщает Mundo Deportivo, в воскресенье провел часть тренировки в общей группе «Барселоны». Не исключено, что защитник будет включен в заявку «Барселоны» на матч с « » в Лиге чемпионов, который пройдет 19 сентября.

Сообщается, что окончательное решение примет в понедельник после консультации с медицинским штабом.

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