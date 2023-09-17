Араухо провел часть тренировки в общей группе «Барсы». Защитника могут включить в заявку на матч с «Антверпеном» в ЛЧ

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Антверпен Рональд Араухо Здоровье Футбол

Рональд Араухо может принять участие в матче с «Антверпеном» в Лиге чемпионов.

Напомним, защитник «Барселоны» восстанавливается после травмы бедра, полученной в августе.

Как сообщает Mundo Deportivo, в воскресенье Араухо провел часть тренировки в общей группе «Барселоны». Не исключено, что защитник будет включен в заявку «Барселоны» на матч с «Антверпеном» в Лиге чемпионов, который пройдет 19 сентября.

Сообщается, что окончательное решение Хави примет в понедельник после консультации с медицинским штабом.

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4 комментария

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deco7
С Антверпеном должны справляться и без Аоаухо. Благо хватает кому играть в центре, пусть лучше полностью восстановится
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Alexlagodny
Минут на пятнадцать максимум, чтобы игру почувствовал, а так надо беречь для ЛаЛиги.
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Кирилл
Ответ Игорь Климов
Араухо очень будет нужен в ЛЧ, даже если выйдет на замену в матче против Антверпена!
Мне кажется, что лучше Рональда все таки придержать против Антверпена - пусть окончательно восстанавливается, чем форсировать.

Он важен Барселоне в долгую, сами понимаете то это, и не дай бог что-то случится против бельгийцев.
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