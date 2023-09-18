Саттон об «МЮ»: «Когда Моуринью бросал всех под автобус, он потерял раздевалку. У тен Хага еще не эта стадия»

Крис Саттон оценил ситуацию в «Манчестер Юнайтед».

« » сейчас не в таком большом кризисе, как тогда, когда играл в игру «обвиняй всех во всем». Ближе к концу [работы к «МЮ»] он стал изолированной фигурой со своим безумным, эгоистичным бредом.

Но Эрику тен Хагу нужно быстрее разрешить эту ситуацию, потому что пристальное внимание к нему нарастает после каждого некачественного матча.

«Юнайтед» – клуб, на который возлагаются самые высокие ожидания. Всегда таким был. Всегда таким будет. Выиграть только два из пяти стартовых матчей АПЛ – и им еще повезло, что они выиграли их, – это недостаточно.

В каком-то смысле я сочувствую тен Хагу. Он ничего не мог сделать в ситуации с Мэйсоном Гринвудом. Он ничего не мог поделать с ситуацией вокруг Антони. Даже не уверен, что он что-то мог сделать с Джейдоном Санчо, который выглядит примадонной. Тен Хаг был просто честен в отношении него.

Когда Моуринью бросал всех под автобус, он потерял раздевалку. У тен Хага эта стадия еще не наступила.

Против «Баварии» в среду будет непросто, но «Юнайтед» нужно показать лучшую версию себя, когда они сыграют против «Бернли» в гостях в АПЛ в субботу», – написал бывший нападающий «Челси» в колонке для Daily Mail.

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