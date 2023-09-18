Саттон об «МЮ»: «Когда Моуринью бросал всех под автобус, он потерял раздевалку. У тен Хага еще не эта стадия»

Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Крис Саттон Эрик тен Хаг Футбол

Крис Саттон оценил ситуацию в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» сейчас не в таком большом кризисе, как тогда, когда Жозе Моуринью играл в игру «обвиняй всех во всем». Ближе к концу [работы к «МЮ»] он стал изолированной фигурой со своим безумным, эгоистичным бредом.

Но Эрику тен Хагу нужно быстрее разрешить эту ситуацию, потому что пристальное внимание к нему нарастает после каждого некачественного матча.

«Юнайтед» – клуб, на который возлагаются самые высокие ожидания. Всегда таким был. Всегда таким будет. Выиграть только два из пяти стартовых матчей АПЛ – и им еще повезло, что они выиграли их, – это недостаточно.

В каком-то смысле я сочувствую тен Хагу. Он ничего не мог сделать в ситуации с Мэйсоном Гринвудом. Он ничего не мог поделать с ситуацией вокруг Антони. Даже не уверен, что он что-то мог сделать с Джейдоном Санчо, который выглядит примадонной. Тен Хаг был просто честен в отношении него.

Когда Моуринью бросал всех под автобус, он потерял раздевалку. У тен Хага эта стадия еще не наступила.

Против «Баварии» в среду будет непросто, но «Юнайтед» нужно показать лучшую версию себя, когда они сыграют против «Бернли» в гостях в АПЛ в субботу», – написал бывший нападающий «Челси» в колонке для Daily Mail.

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18 комментариев

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Никита Алексеев
Автобус заехал на три остановки с трофеями, один из них международный, тут тренер сам не знает куда едет
+24
-1
+23
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red hikkikomori
Ответ Karl0709
Пора МЮ менять тренера, мне кажется Хаби Алонсо хороший вариант.
Не надо ломать карьеру человеку, лучше взять Аллегри, его не жалко)
+20
-1
+19
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Ksandvankneshas
Когда Моуринью потерял раздевалку, его бросили под автобус. Саттон перепутал.
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S100 Winner
Ответ Alex1104
Он слишком увлекся борьбой с "примадоннами". Кроме этого нужно было бы и игру ставить. Кроме поддержания своего реноме. Да и трудно представить, что в клубе соберутся одни скромняги, учитывая их зарплаты. Это непросто - руководить коллективом, тем более, если в нём есть звезды. Нужно уметь вырулить, чтобы не обидеть никого. А шашкой махать можно, если результат есть. А вот когда результат так себе, то уже пора подумать: а в чем действительно проблема?
Так Тен Хаг сам - примадонна. Не имел никакого опыта тренерства в топовых чемпионатах, а ЧСВ и надменности выше крыши. Плюс еще разругался со многими, включая Роналду, который покорял АПЛ годами, ни с кем в МЮ до Тен Хага не ругался и является легендой клуба с несколькими сверхуспешными сезонами
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alexmixer9
Ответ Karl0709
Пора МЮ менять тренера, мне кажется Хаби Алонсо хороший вариант.
А то он горит прям желанием идти на расстрельную должность в МЮ, ещё и после стольких лет в Ливерпуле, может вполне придти на смену Клоппа или на смену Анчелотти, что первое что второе приятнее чем разбирать голландских сбитых лётчиков после 7хага
+6
0
+6
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Karl0709
Пора МЮ менять тренера, мне кажется Хаби Алонсо хороший вариант.
+6
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King_X
Ответ зак
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Коммент хороший в целом
Но Каземиро вообще не в тему вписали))
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Ivas715
Ответ S100 Winner
Так Тен Хаг сам - примадонна. Не имел никакого опыта тренерства в топовых чемпионатах, а ЧСВ и надменности выше крыши. Плюс еще разругался со многими, включая Роналду, который покорял АПЛ годами, ни с кем в МЮ до Тен Хага не ругался и является легендой клуба с несколькими сверхуспешными сезонами
Не надоело Роналду везде приплетать?Тот Рон, который уходил, и тот, который пришёл, совсем разные игроки. Ходьбу пешком по полю и требовать, чтоб на него игра шла (хотя сам не тянешь) не всякий тренер будет терпеть. От того, что ушёл Рон (и Пошла ещё) МЮ точно только выиграл
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BARCA_10
Ответ alexmixer9
А то он горит прям желанием идти на расстрельную должность в МЮ, ещё и после стольких лет в Ливерпуле, может вполне придти на смену Клоппа или на смену Анчелотти, что первое что второе приятнее чем разбирать голландских сбитых лётчиков после 7хага
если Бавария не заберет его в конце сезона заплатив неустойку фармацевтам
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madaev
Как он их под них же кидал
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ReneHoseman
удачи юнайтед против немцев. но сезон будет тяжелым
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зак
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red hikkikomori
Показать лучшую версию себя надо против Баварии, а не против Бернли)
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Апач
Ответ Karl0709
Пора МЮ менять тренера, мне кажется Хаби Алонсо хороший вариант.
ну да... человек же годами работы на высшем уровне тренерского поприща доказал свою пригодность... Не боитесь второго биатлониста?
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Andrei Pavlov
Ответ Karl0709
Пора МЮ менять тренера, мне кажется Хаби Алонсо хороший вариант.
Он со временем вернётся в Мадрид. Точно не в Манчестер.
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Манковский
Ответ Никита Алексеев
Автобус заехал на три остановки с трофеями, один из них международный, тут тренер сам не знает куда едет
Международный да второсортный.
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