Агбонлахор об «МЮ»: «Легкая прогулка для «Брайтона» – Каземиро выглядел как 45-летний, Мартинес не мог даже отдать пас назад. Магуайр заслуживает шанса в этой команде»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия Габриэль Агбонлахор Брайтон Паскаль Гросс Харри Магуайр Каземиро Виктор Линделеф Лисандро Мартинес Футбол

Габриэль Агбонлахор раскритиковал оборону «МЮ» в матче с «Брайтоном».

«Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» на «Олд Траффорд» (1:3) в 5-м туре АПЛ.

«Брайтон» сделал 659 передач на «Олд Траффорд». Больше ударов в створ, больше владения мячом – 57 процентов [времени]. Для «Брайтона» это была легкая прогулка.

Я наблюдал за игрой, и ни разу не возникало ощущения, что «Брайтон» выйти из обороны через пас. Независимо от того, кто прессинговал, они легко прорывались и создавали моменты. Это напоминало тренировочный матч, особенно во втором тайме. Каземиро, бегая в центре поля, смотрелся как 45-летний. Его пришлось заменить на 65-й минуте на молодого Аннибаля [Межбри], настолько он был плох.

Знаете, что еще меня сегодня взбесило? Давайте посмотрим на Лисандро Мартинеса и Виктора Линделефа. Мартинес виноват в голе Гросса – он попытался заблокировать удар, получил ложный замах от Гросса, и тот забил в дальний угол. Будь на его месте Харри Магуайр, вы бы без конца слышали: «Он ужасен, уберите его». Магуайр, должно быть, сейчас оглядывает раздевалку и думает: «Почему мне не дают шансов в этой команде?»

Мартинес не мог даже сыграть назад, отдавая мяч дальше, как и Линделеф. Харри Магуайр заслуживает играть в этой команде.

Итак, люди из твиттера, кем бы вы ни были – давайте не только придираться к Магуайру, но и обратим внимание на игру Мартинеса в обороне, на Каземиро, который не может передвигаться по полю», – сказал экс-игрок «Астон Виллы».

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38 комментариев

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Михаил Опякин
С Харри было бы хотя бы смешно
+43
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Waititi
Ответ <~Inter~>
С Харри было бы в разы хуже. С ним же невозможно высоко встречать соперника и любой заброс за спину опасный момент из-за отсутствия скорости у него
А где ты видел высокую линию у МЮ если они играют в контру ? Странно.
+20
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madaev
Ответ MVL
Комментарий скрыт
Что за ересь
+10
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Крыс Пол
Каземиро ожидаемо пошел по стопам Швайнштайгера
+9
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SaH4r.
с такой игрой Галатасарай и Копенгаген в ЛЧ от них и мокрого места не оставит
+10
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romaroman26
Ответ Fan of Sport
Я думаю, что Саутгейт подходящий тренер для МЮ, учитывая какой футбол он ставит в Англии, он может создать такую же команду и в МЮ, для его схемы есть необходимые игроки, +любимчик Магуайр. Как бы все не критиковали Саутгейта, но на мой взгляд при нем МЮ будет лучше играть в обороне, это уже немаловажно. А в сборной хотелось бы видеть тренера, который будет ставить атакующий футбол.
спасибо не надо. играть в автобус с бернли я не хочу
+6
-1
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Виталий Ан
Отлично)). Теперь все вышли на его уровень. Харри заразил всех.
+4
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Waititi
Магваер дно защитник сидит на банке и МЮ ливает. Санчо плохо тренируется и поэтому также на банке, а МЮ ливает. Лысый шарлатан крутой тренер и собирает Аякс в МЮ и МЮ все равно ливает. 🤣🤣🤣. Кто там был за ЭТХ, и против Санчо минусуйте. Если бы не судейские ошибки то место в таблице АПЛ у МЮ было бы 20е.
+9
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Большой Сэми
Ответ SaH4r.
с такой игрой Галатасарай и Копенгаген в ЛЧ от них и мокрого места не оставит
Что за бред?
Это поражение впервую очередь заслуга Брайтона. Самый яркий футбол после Сити в чемпионате
+3
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Мгер Цолакян
Вот и реальный уровень Каземиро, когда за нарушение начали давать карточки.
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ericssons
Ну было понятно, что Каземиро доигрывать поехал. Променял спортивную составляющую карьеры и титулы на деньги. Интересно, насколько ему больше платят в МЮ, чем в Реале?
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corazón blanco
Ответ Холанд 7
Позорище, потратить 500 миллионов и влетать всяким Брайтонам 🤦‍♂️🤡
Всяким Брайтонам, хм, это клуб уже несколько лет играет в красивый, атакующий и комбинационный футбол, это не Лутон условный. Конечно такой клуб, как Юнайтед не должен по статусу уступать в таких матчах или если и уступать, то не в таком ключе и манере, но принижать достижение Де Дзерби и его команды не стоит. Сейчас они наряду с Сити показывают лучших футбол на Туманном Альбионе.
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Qwerty123
Если бы Магуайер был на поле, то все три голевых прострела Брайтона завершил бы лично. Нефиг всяким Уэлбекам стату набивать лишний раз
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Tima_Milan
Ответ Михаил Опякин
С Харри было бы хотя бы смешно
С Филом Джонсом еще смешнее
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Алексей Игоревич
Ахахахах жестко
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bibendum
Ответ Fan of Sport
Я думаю, что Саутгейт подходящий тренер для МЮ, учитывая какой футбол он ставит в Англии, он может создать такую же команду и в МЮ, для его схемы есть необходимые игроки, +любимчик Магуайр. Как бы все не критиковали Саутгейта, но на мой взгляд при нем МЮ будет лучше играть в обороне, это уже немаловажно. А в сборной хотелось бы видеть тренера, который будет ставить атакующий футбол.
Ну неплохой вариант. Как минимум, с ним в команде не будет скандалов. Ну и действительно, может наладить игру в защите
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Фанат спорта01
Ответ romaroman26
спасибо не надо. играть в автобус с бернли я не хочу
саутгейт не играет в автобус со слабыми командами.
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llolishe
Самый смешной момент тура АПЛ-Брайтон празднует забитый в ворота Манчестерски гол и глор МЮ фоткает как брайтонцы празднуют🤣🤣🤣
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Alex1104
Ответ romaroman26
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Манкунианцы? Не исключено
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romaroman26
Ответ SaH4r.
с такой игрой Галатасарай и Копенгаген в ЛЧ от них и мокрого места не оставит
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Suxbatjan Orifzoda
Ответ Михаил Опякин
С Харри было бы хотя бы смешно
🤣🤣🤣
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c0ncistad0r
Магваер получал бесконечное количество шансов и каждый раз обсирался
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Murzinio
Если уже Магуайр заслуживает шанс в этой команде, значит все плохо...
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vik444
В футбол играет команда. А ее нет.
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bibendum
Наконец-то начали замечать, что карлан мартинес - не защитник.
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