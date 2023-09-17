Агбонлахор об «МЮ»: «Легкая прогулка для «Брайтона» – Каземиро выглядел как 45-летний, Мартинес не мог даже отдать пас назад. Магуайр заслуживает шанса в этой команде»

Габриэль Агбонлахор раскритиковал оборону «МЮ» в матче с «Брайтоном».

« » уступил «Брайтону» на «Олд Траффорд» (1:3) в 5-м туре .

«Брайтон» сделал 659 передач на « ». Больше ударов в створ, больше владения мячом – 57 процентов [времени]. Для « » это была легкая прогулка.

Я наблюдал за игрой, и ни разу не возникало ощущения, что «Брайтон» выйти из обороны через пас. Независимо от того, кто прессинговал, они легко прорывались и создавали моменты. Это напоминало тренировочный матч, особенно во втором тайме. Каземиро, бегая в центре поля, смотрелся как 45-летний. Его пришлось заменить на 65-й минуте на молодого Аннибаля [Межбри], настолько он был плох.

Знаете, что еще меня сегодня взбесило? Давайте посмотрим на и Виктора Линделефа. Мартинес виноват в голе Гросса – он попытался заблокировать удар, получил ложный замах от Гросса, и тот забил в дальний угол. Будь на его месте Харри Магуайр, вы бы без конца слышали: «Он ужасен, уберите его». Магуайр, должно быть, сейчас оглядывает раздевалку и думает: «Почему мне не дают шансов в этой команде?»

Мартинес не мог даже сыграть назад, отдавая мяч дальше, как и Линделеф. Харри Магуайр заслуживает играть в этой команде.

Итак, люди из твиттера, кем бы вы ни были – давайте не только придираться к Магуайру, но и обратим внимание на игру Мартинеса в обороне, на Каземиро, который не может передвигаться по полю», – сказал экс-игрок «Астон Виллы».

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