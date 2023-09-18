20 сентября в Москве состоится матч 4 тура Фонбет Кубка России. Столичная команда домашнем стадионе «ВЕБ Арена» будет принимать «Сочи». Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени.

В августе 2023 года команды уже дважды сыграли друг с другом и в обеих встречах был сильнее ЦСКА. Обе команды пока в поисках своей лучшей игры и перестраивают ее, отсюда пока не самые хорошие результаты и неудачные серии в последних встречах. Кому же из предстоящих оппонентов удастся прервать свою злосчастную серию, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П1, ТМ (3).

ЦСКА

Столичный клуб в прошлом сезоне Чемпионата России стал вице-чемпионом и обладателем серебряных медалей. А все благодаря удачному для них финишу первенства, где они регулярно набирали очки, а их конкуренты за 2 место в лице «Спартака» и «Ростова» напротив растеряли очки в концовке.

ЦСКА в прошлом сезоне стали обладателями Кубка России, завоевав трофей в непростых баталиях с оппонентами. В групповом этапе москвичи заняли 2 строчку и, отправились напрямую в основной плей-офф, в котором обыграли «Краснодар» в двухматчевом противостоянии с общим счетом (3:1).

Далее были сложные баталии с «Крылья Советов» и общим счетом по сумме 2 матчей (3:2). В финальном матче сетки РПЛ с тем же счетом (3:2) удалось обыграть «Урал» и выйти в суперфинал.

В отличии от своих конкурентов ЦСКА ни разу не проиграл никому в плей-офф Кубка России и заслуженно оказался в суперфинале, где за его труды судьба вознаградила победой над ФК «Краснодар» в серии пенальти (6:5), после ничейного счета (1:1) по исходу основного времени матча.

ЦСКА в текущем году подписал в свои ряды следующих футболистов: правого вингера Файзуллаева из «Пахтакора», правого защитника Хеллвена из «Атлетико Паранэнсе», нападающего Давилу из «Леона» и левого защитника Мойзеса из «Интернасьонала».

А покинули стан команды следующие игроки: Ндайе, Карраскаль, Медина, Эджуке, Зайнутдинов и Щенников.

В текущем сезоне РПЛ команда Федотова пока в поисках своей лучшей игры и располагается сейчас на 7 позиции в таблице первенства. В их активе 12 баллов за 8 туров чемпионата и 6 очков отставания от лидирующего «Краснодара». Команда демонстрирует хорошую игру в атаке и в их активе уже 16 голов, что является вторым результатом на данный момент в чемпионате. А вот в обороне игра пока не ладится, о чем говорит 12 пропущенных мячей в 8 встречах.

В розыгрыше Кубка России текущего сезона у ЦСКА дела идут чуть лучше, они занимают сейчас 2 место в группе A и имеют 5 очков в активе в 3 сыгранных турах. От первого «Оренбурга» они отстают всего на 1 балл, а ведь москвичи их обыграли в первом туре (6:0). Во втором же туре «армейцы» неожиданно в родных стенах уступили «Факелу» (0:2), хотя в целом по игре смотрелись не хуже, но подвела плохая реализация моментов и ошибки в обороне. В последнем туре же ЦСКА обыграл в серии пенальти «Сочи» (5:4), после безголевого основного времени матча.

Результаты ЦСКА в 5 последних сыгранных матчах:

16.09.23 ЦСКА — «Крылья Советов» 2:2;

03.09.23 ЦСКА — «Зенит» 1:1;

30.08.23 «Сочи» — ЦСКА 0:0 (в серии пенальти 4: 5 );

); 25.08.23 «Оренбург» — ЦСКА 1:1;

19.08.23 «Динамо» Москва — ЦСКА 2:1.

Интересные статические факты ЦСКА:

в 5 последних матчах команда не побеждала в основное время игры;

Команда не проигрывает в 4 последних встречах;

Последние 2 домашних матча были сыгран вничью;

В 2 последних встречах «армейцев» забивают обе команды;

Лишь в 1 из 5 последних матчах было забито более чем 3 гола за игру;

В 3 последних матчах в качестве хозяев команда забивала;

За последние сыгранных 5 матчей команда в среднем забивает 1 гол за встречу;

В 2 последних играх москвичи отличаются голом.

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Сочи

Сочинская команда в прошлом сезоне РПЛ выступила не лучшим образом и заняла лишь 10 место в турнирной таблице. Всего же в 30 турах им удалось набрать 38 баллов и на 8 очков оторваться от зоны вылета в Первую лигу. А вот до соседа выше по таблице «Динамо» не хватило 7 баллов. Столь низкое место команда заняла из-за неважной игры в обороне, ведь пропущено было 54 мяча и это только 13 показатель в РПЛ в прошлом сезоне.

Неудача преследовала команду и в Кубке России прошлого розыгрыша, где сочинская команда не попала даже в плей-офф турнира, из-за занятой 4 строчки на групповом этапе, где прилично отстала от своих соперников по квартету.

У сочинской команды в текущем году состав претерпел серьезные изменения и много ключевых игроков прошлых сезонов покинули команду, среди них: Сарвели, Адамов, Цаллагов, Коваленко, Жоаозиньо, Джанаев, Немченко, Иполе и Колмаков.

А вот укрепить состав команде удалось следующими футболистами: Литвинов из «Краснодара», Игнатьев из «Локомотива», Медведев из «Слован Братислава», Крамарич из «Браво», Кашинцеа из «Текстильщика». А в аренду были взяты: Алвес из «Мадурейры», Гойло из «Зенита» и Агбалака из «Брод Сити».

«Сочи» стартовал в новом сезоне РПЛ не лучшим образом и занимает сейчас 12 строчку и набрал всего 6 баллов в 8 турах первенства. Им удалось выиграть лишь 2 своих встречи, а 6 были проигрышными. Сочинцы сейчас находятся на грани вылета и от предпоследней позиции их отделяет всего 1 очко. У команды сейчас в РПЛ идет неудачная серия из 3 матчей кряду, в последнем из которых они проиграли в гостях «Спартаку» (0:1), хотя были близки набрать 1 балл, но пропустили в компенсированное время к матчу.

В Кубке России текущего розыгрыша «Сочи» идет на 3 строчке в группе A, где пока набрали 4 балла в 3 турах и на 2 очка отстают от лидирующего «Оренбурга». И сейчас у сочинцев неплохие шансы на выход в плей-офф турнира.

В первом туре кубкового турнира был обыгран в гостях «Факел» (3:1), а вот во втором случилось поражение от «Оренбурга» (0:2). В последнем 3 туре немного не повезло команде в серии пенальти с ЦСКА, но все же это позволило набрать 1 очко.

Результаты «Сочи» в 5 последних сыгранных матчах:

16.09.23 «Спартак Москва» — «Сочи» 1 :0;

— «Сочи» :0; 03.09.23 «Оренбург» — «Сочи» 3 :0;

— «Сочи» :0; 30.08.23 «Сочи» — ЦСКА 0:0 (в серии пенальти 4: 5 );

); 27.08.23 «Сочи» — «Локомотив» 0: 1 ;

0: ; 19.08.23 «Сочи» — «Ростов» 4:0.

Интересные статические факты «Сочи»:

Команда проигрывает в 8 из 9 последних матчах, в 4 из них кряду с учетом одной игры, проигранной в серии пенальти;

В последних 5 гостевых матчах были поражения;

В 5 последних встречах сочинцев не забивают обе команды;

В 4 последних играх ни разу не было забито за матч более 3 мячей;

Сочинцы не могут отличиться голом в 4 последних матчах..

ЦСКА – Сочи: история личных встреч

Команды в истории противостояний провели между собой 14 очных противостояний, Большое преимущество в них на стороне «армейцев» – 7 побед, при 4 победах сочинцев, а 3 матча в основное время закончились ничейным результатом.

Московская команда в среднем забивала в очных встречах 1.43 гола (20 мячей), а сочинцы 1.21 (17 мячей).

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

30.08.23 «Сочи» — ЦСКА 0:0 (в серии пенальти 4: 5 ).

). 13.08.23 ЦСКА – «Сочи» ( 3 :1).

– «Сочи» ( :1). 05.03.23 «Сочи» – ЦСКА ( 2 :0).

– ЦСКА ( :0). 26.11.22 «Сочи» – ЦСКА (1: 2 ).

(1: ). 28.09.22 ЦСКА – «Сочи» (2:1).

ЦСКА в 5 из 7 последних очных встречах с сочинцами одерживал победу, проиграв только 1 матч в рамках РПЛ прошлого сезона.

В 3 из 5 последних матчах обе команды забивали друг другу.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч ЦСКА – Сочи

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния московскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа ЦСКА — 1.68;

Ничья — 4.13;

Победа «Сочи»— 4.85;

1X — 1.16;

X2 — 2.17;

Ф1 (-1) — 2.11;

Ф2 (1,5) — 1.47;

ТБ (2,5) — 1.75;

ТМ (2,5) — 2.11;

ТМ (3) — 1.66;

ОЗ (да) — 1.79;

ОЗ (нет) — 2.04.

Учитывая что ЦСКА играет на домашней арене и матч будет во многом определяющим по расстановке сил в группе и будет хорошая возможность оторваться в таблице от сочинцев, я отдаю им предпочтение. «Сочи» уже не та команда чтобы пару лет назад и сейчас на стадии перестройки после ухода ряда ключевых футболистов. Можно вполне зарядить на победу хозяев, за приличный коэффициент 1.68.

Обе команды в последних встречах не слишком результативны и редко когда в их встречах тотал больше 3 мячей, а в последней очной и встрече и вовсе не было забитых мячей. Можно заключить пари на ТБ (3), за довольно приличный кэф 1.66.

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