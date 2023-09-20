Сразу после жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов квартет D стали называть в качестве одного из самых равных по силе участников. «Интер» и «Бенфику» мы хорошо помним по противостоянию в четвертьфинале прежнего розыгрыша, «Зальцбург» регулярный участник главного европейского турнира. «Реал Сосьедад», с одной стороны, уже давно не выступал в Лиге Чемпионов, с другой, команда постоянно в последнее время играет в Лиге Европы и находится на ведущих ролях в чемпионате Испании. Соперники по предстоящему поединку проводили сложные матчи в своих чемпионатах в минувшие выходные. «Интер» участвовал в дерби с «Миланом», а «Реал Сосьедад» ездил в гости к лидеру Примеры мадридскому «Реалу».

Настроение после последнего тура должно быть явно лучше у итальянцев, которые в пятом матче за один календарный год встретились с кузенами, одержали пятую победу, да еще и забили в ворота Майка Меньяна пять мячей. Повод для огорчения только один, черно-синие впервые пропустили. Баскам куда сложнее пришлось на выезде против мадридского «Реала». Впрочем, они первыми смогли открыть счет уже в самом дебюте поединка, затем увеличили его, правда, судья справедливо отменил гол, но на перерыв все равно ушли ведя в счете. Однако к середине второго тайма «сливочные» перевернули игру, а вместе с этим одержали волевую победу. «Реал Сосьедад» в очередной раз показал, что с ним нужно считаться, тем более «Интер» баски будут принимать на своем поле. В Лиге Чемпионов никакие достижения во внутренних чемпионатах на ход событий не влияют, ждем интересного поединка. Матч состоится на стадионе Аноэта, начало в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТМ 2,5

Реал Сосьедад

Команда Иманоля Альгуасиля, наконец, добилась того, к чему шла на протяжении нескольких последних лет. Бело-голубые регулярно финишировали в зоне еврокубков, но до четвертой ступени турнирной таблицы добраться не могли. Учитывая, что первые три места в Примере чаще всего забронированы «Реалом», «Барселоной» и мадридским «Атлетико», все остальные команды борются за одну единственную путевку в групповой этап Лиги Чемпионов.

«Реал Сосьедад» в этом турнире не новичок. В сезоне 2002-2003 баски заняли в чемпионате страны второе место и на следующий сезон попали в группу с «Ювентусом», «Галатасараем» и «Олимпиакосом», заняли в ней второе место, но уже в первом раунде плей-офф уступили мощному в те годы французскому «Лиону». Второе участие спустя двадцать лет вновь может стать успешным, но для этого нужно сразу включаться на полную мощь. Причем есть кем. Помимо главного тренера, чья заслуга в успехах команды в последние годы велика, в отличной форме находятся ряд игроков бело-голубых.

Главная опасность для любого соперника исходит с правого фланга, где неудержим японский полузащитник Такефуса Кубо. Практически в каждом матче он совершает результативные действия и создает голевые моменты для своих партнеров. Именно с его подачи отличился в матче с «Реалом» Андер Барренечеа, и именно после его удара отменил гол арбитр, так как Микель Ойярсабаль находился в явном положении вне игры и на траектории полета мяча. Многие российские болельщики наверняка будут желать успеха испанской команде, ведь в каждом ее матче по 10-15 минут играет Арсен Захарян. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «Реала Сосьедад».

Примера. 17.09.2023, «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» — 2 : 1

— «Реал Сосьедад» — : 1 Примера. 02.09.2023, «Реал Сосьедад» — «Гранада» — 5 : 3

— «Гранада» — : 3 Примера. 25.08.2023, «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад» — 0 : 0

Примера. 19.08.2023, «Реал Сосьедад» — «Сельта» — 1 : 1

Примера. 12.08.2023, «Реал Сосьедад» — «Жирона» — 1 : 1

Факты и цифры

В прошлый раз в главном европейском клубном турнире «Реал Сосьедад» участвовал в 2003-2004 годах и смог выйти из группы

В матче с «Реалом Мадрид» баски потерпели первое поражение в сезоне, хотя и выиграли только один раз.

На старте сезона футболисты «Реала Сосьедад» забили в ворота соперников 8 мячей, по 3 на счету Такефуса Кубо и Андера Барренечеа

Лучший ассистент полузащитник Браис Мендес, на его счету 2 результативные передачи

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Интер

Судя по тому, как стартовала команда Симоне Индзаги в новом сезоне, ее в полной мере можно считать одним из основных кандидатов на выход из группы, причем с первого места. Некоторые называют «Интер» фаворитом группы D, но лучше пока с такими выводами не спешить. Многое, кстати, должен показать предстоящий поединок. После первого тура команды не вылетают и не занимают итоговых первых мест, но представление о своей игре могут дать.

Ожидаем интересные дуэли на флангах. Как будут Федерико Димарко и Алессандро Бастони справляться с проходами и дриблингом Такефусы Кубо. В свою очередь, на правом фланге «Интера» хозяевам поля нужно будет сдерживать Дензела Думфриса, который часто разыгрывает мяч с Николо Бареллой. Атака итальянской команды тоже внушает опасения. Маркус Тюрам явно пришелся ко двору, а Лаутаро Мартинес в представлении давно уже не нуждается.

Стартовали нерадзурри очень бодро. Если в первых трех матчах можно было говорить о слабости соперников, то настоящей проверкой должна была стать встреча с «Миланом». Соседей «Интер» переиграл еще более убедительно, чем середняков. Некоторые аналитики списывают все на ошибки Стефано Пиоли в тактическом построение, но было бы странно не замечать преимущество во многих компонентах игры со стороны черно-синих. «Интер» в прошлом сезоне в полной мере попробовал вкус Лиги Чемпионов, выйдя в финал. Команда теперь стремится к большему, предпосылки для этого есть, но далеко идущих выводов пока никто не делает. В прошлом году у нерадзурри стучались провалы и неоднократно. Перед вами результаты пяти последних матчей «Интера».

Серия А. 16.09.2023, «Интер» — «Милан» — 5 : 1

— «Милан» — : 1 Серия А. 03.09.2023, «Интер» — «Фиорентина» — 4 : 0

— «Фиорентина» — : 0 Серия А. 28.08.2023, «Кальяри» — «Интер» — 0 : 2

— 0 : Серия А. 19.08.2023, «Интер» — «Монца» — 2 : 0

— «Монца» — : 0 Товарищеский. 13.08.2023, «Интер» — «Эгнатия» — 4 : 2

Факты и цифры

«Интер» трижды становился обладателем Кубка чемпионов, последний раз в 2010 году и трижды играл в финале турнира

Команда стартовала в сезоне с четырех побед подряд и единолично лидирует в Серии А

В официальных поединках забито 13 мячей, лучший бомбардир команды и всего чемпионата с 5 голами Лаутаро Мартинес

Среди ассистентов лидирует Федерико Димарко, на его счету 3 результативные передачи

История личных встреч и коэффициенты букмекеров на матч Реал Сосьедад — Интер

Команды вполне могли пересечься в еврокубках в новом столетии, но этого не случилось. Жребий единственный раз свел «Реал Сосьедад» и «Интер» в розыгрыше Кубка УЕФА в 1979 году уже в первом раунде. В первом поединке на своем поле «Интер» выиграл со счетом 3 : 0, один из мячей забил легенда клуба центральный защитник Джузеппе Барези. В ответном поединке благодаря двум забитым мячам Хесуса Марии Сатрустеги «Реал Сосьедад» за 12 минут до конца матча повел 2 : 0, но большего хозяевам сделать не удалось. Впрочем, «Интер» в тот сезон тоже долго не задержался в Кубке, и уже в следующем раунде в дополнительное время уступил менхенгладбахской «Боруссии». Причем ответный поединок проходил в Милане.

Матчи 1979 года могут заинтересовать статистиков и любителей истории футбола, но к предстоящему поединку не имеют ни малейшего отношения. «Реалу Сосьедад» важно уверенно стартовать, но и «Интеру» с первых туров нужно набирать очки, дальше встреча с «Бенфикой», которая явно захочет взять реванш за весеннее поражение. Ни одна из команд не будет форсировать события. К «Интеру», который ждет ошибок соперника мы уже привыкли. Для «Реала Сосьедад» любая ошибка может стать фатальной. Ход игры может перевернуть забитый мяч и наверняка мы его увидим в первом тайме. Букмекеры отдают небольшое преимущество «Интеру». BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Реала Сосьедад» — 3,18

Ничья — 3,23

Победа «Интера» — 2,45

Классический матч на три результата. «Интер» на старте сезоны выглядит мощно, а коеффициент на победу команды очень привлекательный. Если не хотите сильно рисковать, то попробуйте двойной шанс. Несмотря на предполагаемое осторожное начало матча игра все же будет результативной.

Где смотреть матч Реал Сосьедад – Интер

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