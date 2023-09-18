В среду, 20 сентября, сыграют Реал Сосьедад и Интер в 1 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Реале Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 2.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Реал Сосьедад – Интер

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Реал Сосьедад: все новости

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Прогноз на матч Реал Сосьедад – Интер