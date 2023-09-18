Реал – Унион прогноз на матч 20 сентября 2023, Лига чемпионов

Теги Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Унион Берлин Ставки на футбол прогнозы на футбол Футбол

Лига чемпионов УЕФА сезона 2023/2024 вот-вот начнётся. Спешите увидеть премьеру этого сезона в группе C: легенда Лиги чемпионов «Реал Мадрид» против дебютанта турнира из Берлина «Унион»! Давайте посмотрим, что ждать от новичка турнира и в какой форме подходит рекордсмен Лиги чемпионов.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Реал Мадрид

 

При описании текущей ситуации несколько раз придётся упомянуть цифру 5. Пять туров сыграно в Ла Лиге, и «Реал» выиграл все 5 матчей, набрав 15 очков и справившись тем самым на «пятёрку». Побиты «Атлетик» (2:0), «Альмерия» (3:1), «Сельта» (1:0), «Хетафе» и «Реал Сосьедад» (оба раза 2:1). Более того, Джуд Беллингем уже отличился 5 раз и лидирует в бомбардирской гонке. (Хотя в игре против «Сосьедада» он не отличился, но во всех атаках поучаствовал). Как говорится, а что ещё нужно для счастья?

Джуд стал не единственным приобретением клуба: на правах аренды в «Реале» будет некоторое время играть Кепа, которого мадридцам на время отдал «Челси». Но и отдал мадридский «Реал» другим клубам немало игроков: в другой клуб, «Реал Сосьедад», за 3 миллиона евро ушёл Альваро Одриосола. На халяву «Севилья» заполучила Мариано Диаса. В аренду к «Гранаде» ушёл Хесус Вальехо. Ну и ещё несколько игроков, на которых внимание больше будут обращать именно «мадридисты», нежели большинство фанатов Ла Лиги. Возможно, чей-то дебют мы увидим в еврокубках уже в ближайшее время.

Прогноз на матч Бавария – МЮ

Унион Берлин

 

Итак, настало время знакомиться с новым участником Лиги чемпионов: тем, кто не следит за немецкими клубами, освежим в памяти историю команды. Клуб «Унион» был основан в далёком 1906 году. За свою историю он отметился победой в Кубке ГДР 1968 года, два раза попав в Кубок Интертото от Восточной Германии. После объединения Германии он вышел в финал Кубка Германии 2001 года, уступив там «Шальке», и прошёл в Кубок УЕФА, где выбыл во втором раунде. В сезоне 2019/20 клуб пробился в Бундеслигу, выбив «Штутгарт» в стыковых матчах. В сезоне 2021/2022 «Унион» впервые сыграл в Лиге конференций, на следующий сезон вышел в Лигу Европы и вышел в 1/8 финала, уступив там бельгийскому почти что тёзке «Юниону».

В минувшем сезоне швейцарец Урс Фишер вывел команду на 4-е место, что позволило «Униону» в третий раз подряд выйти в еврокубки и оказаться в самом главном турнире для себя: был «избавлен» от этого удовольствия «Фрайбург». Впрочем, сезон 2023/2024 пока для «Железного союза» не складывается: 8-е место после 4 туров. Всё начиналось вполне неплохо, когда в первом раунде Кубка была побита 4:0 «Астория». В первых двух турах Бундеслиги разнесены «Майнц» и «Дармштадт» с одинаковым счётом 4:1, зато потом берлинцы проиграли «Лейпцигу» 0:3 и «Вольфсбургу» 1:2. С учетом предстоящего матча возникает вопрос: удастся ли им хотя бы не ударить в грязь лицом и показать достойную игру? Тем более на фоне болельщиков, которых можно назвать очень дружной семьёй.

Прогноз

 

Как-то даже неприлично говорить об исходе матча, особенно с учётом того, какую оценку даёт Google. Конечно, дата и время матча известны: 20 сентября, 19:45 мск. Но всё равно Google прикинул и вывел следующие данные: 18% вероятность ничьи и 11% вероятность победы берлинцев. Возможно ли, что у букмекеров другой взгляд? Или они тоже придерживаются тезиса «В этом матче у “Униона” нет никаких шансов»?

Итак, ответ на этот вопрос пускай даст BetBoom. Как и всегда. Смотрим коэффициенты на исходы: 1.36 на «Реал», 5.18 на ничью и 9.46 на «Унион». Если прикинуть, то расклад у букмекеров даже похуже может быть: разрыв в коэффициентах между ничьей и победой «Униона» очень крупный. Хотя некоторые возразят, сказав, что и на «Шериф» никто не ставил, а потом была написана история.

Перейдём к обсуждению тоталов. BetBoom предлагает в качестве вариантов тоталы больше 2.5 за 1.75 или меньше 2.5 за 2.16. В двух стартовых турах Бундеслиги с участием «Униона» было забито 10 мячей, но и соперник там был всё-таки не такой грозный. В матчах «Реала» только один раз был пробит тотал больше 2.5, но «королевский клуб» очки ещё не потерял ни разу: принцип «любая победа стоит три очка» у них устоялся. Будет ли так в Лиге чемпионов в этот раз? 

Ставить ли на тотал больше 3.5 (2.78)? В принципе, такому противнику можно и нужно побольше забивать, но смысл, если на носу более важные игры? Про тотал меньше 1.5 (4.36) говорить тоже не хотелось бы, хотя возможен сценарий, что у мадридцев может быть полное доминирование, а забить они смогут только однажды. Но если уж и говорить о командном тотале, то тотал больше 2 на мадридцев (1.81) предпочтителен для этой игры. У берлинцев же шансы уйти с голом и без гола почти равны: 1.82 против 1.98 (это тотал больше и меньше 0.5 соответственно).

Ну и напоследок немного о форе. Предпочтительная фора здесь с отметкой 1.5: минусовая у «Реала» (2.02) и плюсовая у «Униона» (1.85). Если же взять (-1) в пользу «Реала», то на выходе получим кэф 1.56, а если (+1) у «Униона», то на выходе окажется 2.54. То есть держать ворота на замке «Униону» будет проблематично, а если уж одна пробоина будет, то нет гарантий, что «Реал» этим ограничится.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 (2.78).

И всё же мы надеемся, что первый тур подарит зрителям результативную игру. Для «Реала» важно будет взять три очка с любым счётом, а вот для «Униона» важно будет не рассыпаться и не прекращать бороться до финального свистка. Может быть, из «рыцарских» побуждений мадридцы сподобятся позволить берлинцам провести контратаку и забить гол престижа? Посмотрим. Но при имеющихся игроках голов хотелось бы увидеть побольше.

Где смотреть матч Реал – Унион

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Реал Мадрид Испания – Унион Германия
Дата проведения
20 сентября, 19.45, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий