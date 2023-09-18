Лига чемпионов УЕФА сезона 2023/2024 вот-вот начнётся. Спешите увидеть премьеру этого сезона в группе C: легенда Лиги чемпионов «Реал Мадрид» против дебютанта турнира из Берлина «Унион»! Давайте посмотрим, что ждать от новичка турнира и в какой форме подходит рекордсмен Лиги чемпионов.

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Реал Мадрид

При описании текущей ситуации несколько раз придётся упомянуть цифру 5. Пять туров сыграно в Ла Лиге, и «Реал» выиграл все 5 матчей, набрав 15 очков и справившись тем самым на «пятёрку». Побиты «Атлетик» (2:0), «Альмерия» (3:1), «Сельта» (1:0), «Хетафе» и «Реал Сосьедад» (оба раза 2:1). Более того, Джуд Беллингем уже отличился 5 раз и лидирует в бомбардирской гонке. (Хотя в игре против «Сосьедада» он не отличился, но во всех атаках поучаствовал). Как говорится, а что ещё нужно для счастья?

Джуд стал не единственным приобретением клуба: на правах аренды в «Реале» будет некоторое время играть Кепа, которого мадридцам на время отдал «Челси». Но и отдал мадридский «Реал» другим клубам немало игроков: в другой клуб, «Реал Сосьедад», за 3 миллиона евро ушёл Альваро Одриосола. На халяву «Севилья» заполучила Мариано Диаса. В аренду к «Гранаде» ушёл Хесус Вальехо. Ну и ещё несколько игроков, на которых внимание больше будут обращать именно «мадридисты», нежели большинство фанатов Ла Лиги. Возможно, чей-то дебют мы увидим в еврокубках уже в ближайшее время.

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Унион Берлин

Итак, настало время знакомиться с новым участником Лиги чемпионов: тем, кто не следит за немецкими клубами, освежим в памяти историю команды. Клуб «Унион» был основан в далёком 1906 году. За свою историю он отметился победой в Кубке ГДР 1968 года, два раза попав в Кубок Интертото от Восточной Германии. После объединения Германии он вышел в финал Кубка Германии 2001 года, уступив там «Шальке», и прошёл в Кубок УЕФА, где выбыл во втором раунде. В сезоне 2019/20 клуб пробился в Бундеслигу, выбив «Штутгарт» в стыковых матчах. В сезоне 2021/2022 «Унион» впервые сыграл в Лиге конференций, на следующий сезон вышел в Лигу Европы и вышел в 1/8 финала, уступив там бельгийскому почти что тёзке «Юниону».

В минувшем сезоне швейцарец Урс Фишер вывел команду на 4-е место, что позволило «Униону» в третий раз подряд выйти в еврокубки и оказаться в самом главном турнире для себя: был «избавлен» от этого удовольствия «Фрайбург». Впрочем, сезон 2023/2024 пока для «Железного союза» не складывается: 8-е место после 4 туров. Всё начиналось вполне неплохо, когда в первом раунде Кубка была побита 4:0 «Астория». В первых двух турах Бундеслиги разнесены «Майнц» и «Дармштадт» с одинаковым счётом 4:1, зато потом берлинцы проиграли «Лейпцигу» 0:3 и «Вольфсбургу» 1:2. С учетом предстоящего матча возникает вопрос: удастся ли им хотя бы не ударить в грязь лицом и показать достойную игру? Тем более на фоне болельщиков, которых можно назвать очень дружной семьёй.

Прогноз

Как-то даже неприлично говорить об исходе матча, особенно с учётом того, какую оценку даёт Google. Конечно, дата и время матча известны: 20 сентября, 19:45 мск. Но всё равно Google прикинул и вывел следующие данные: 18% вероятность ничьи и 11% вероятность победы берлинцев. Возможно ли, что у букмекеров другой взгляд? Или они тоже придерживаются тезиса «В этом матче у “Униона” нет никаких шансов»?

Итак, ответ на этот вопрос пускай даст BetBoom. Как и всегда. Смотрим коэффициенты на исходы: 1.36 на «Реал», 5.18 на ничью и 9.46 на «Унион». Если прикинуть, то расклад у букмекеров даже похуже может быть: разрыв в коэффициентах между ничьей и победой «Униона» очень крупный. Хотя некоторые возразят, сказав, что и на «Шериф» никто не ставил, а потом была написана история.

Перейдём к обсуждению тоталов. BetBoom предлагает в качестве вариантов тоталы больше 2.5 за 1.75 или меньше 2.5 за 2.16. В двух стартовых турах Бундеслиги с участием «Униона» было забито 10 мячей, но и соперник там был всё-таки не такой грозный. В матчах «Реала» только один раз был пробит тотал больше 2.5, но «королевский клуб» очки ещё не потерял ни разу: принцип «любая победа стоит три очка» у них устоялся. Будет ли так в Лиге чемпионов в этот раз?

Ставить ли на тотал больше 3.5 (2.78)? В принципе, такому противнику можно и нужно побольше забивать, но смысл, если на носу более важные игры? Про тотал меньше 1.5 (4.36) говорить тоже не хотелось бы, хотя возможен сценарий, что у мадридцев может быть полное доминирование, а забить они смогут только однажды. Но если уж и говорить о командном тотале, то тотал больше 2 на мадридцев (1.81) предпочтителен для этой игры. У берлинцев же шансы уйти с голом и без гола почти равны: 1.82 против 1.98 (это тотал больше и меньше 0.5 соответственно).

Ну и напоследок немного о форе. Предпочтительная фора здесь с отметкой 1.5: минусовая у «Реала» (2.02) и плюсовая у «Униона» (1.85). Если же взять (-1) в пользу «Реала», то на выходе получим кэф 1.56, а если (+1) у «Униона», то на выходе окажется 2.54. То есть держать ворота на замке «Униону» будет проблематично, а если уж одна пробоина будет, то нет гарантий, что «Реал» этим ограничится.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 (2.78).

И всё же мы надеемся, что первый тур подарит зрителям результативную игру. Для «Реала» важно будет взять три очка с любым счётом, а вот для «Униона» важно будет не рассыпаться и не прекращать бороться до финального свистка. Может быть, из «рыцарских» побуждений мадридцы сподобятся позволить берлинцам провести контратаку и забить гол престижа? Посмотрим. Но при имеющихся игроках голов хотелось бы увидеть побольше.

Где смотреть матч Реал – Унион

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