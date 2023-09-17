20 сентября в Мюнхене состоится матч 1 тура группового этапа Лиги Чемпионов. «Бавария» на домашнем стадионе «Альянц Арена» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

Первый матч в Лиге Чемпионов нового сезона предстоит для обеих команд и сразу в стартовом туре схлестнуться 2 главных претендента на выход из группы: «Бавария» и «МЮ», помимо них в группе A еще померятся силами «Копенгаген» и «Галатасарай», которые тоже вполне способны потрепать нервы каждой из команд. А как команды возьмут старт в Лиге Чемпионов и подарят ли нам красивый и голевой футбол, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П1, ОЗ (да), ТБ (2,5).

Бавария

Мюнхенская команда в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов остановилась в четвертьфинале, где ее обидчиком стал действующий чемпион этого главного европейского турнира «Манчестер Сити». В первом матче этого противостояния англичане победили немцев (3:0), а в ответной игре «Баварии» уже было трудно отыграть такой благоприятный для соперника счет и матч завершился боевой ничьей (1:1). А в предыдущей стадии плей-офф, 1/8 финала «Баварии» удалось выбить с турнира одного из претендентов на трофей ПСЖ, которого они обыграли в обеих встречах двухматчевого противостояния (1:0) в гостях и (2:0) дома.

«Баварии» в текущем году удалось заполучить следующих футболистов: нападющейго Харри Кейна из «Тоттенхэма», центрального защитника Мин-Жае Ким из «Наполи», левого защитника Рафаэля Геррейро из «Боруссии Д», центрального полузащитника Конрада Лаймера из «РБ Лейпциг» и вратаря Даниэля Перец из «Маккаби Тель-Авив»

А покинули команду следующие игроки: Люка Эрнандес, Гравенберх, Павар, Мане, Забитцер, Зоммер, Блинд, Аррей-Мби и еще ряд игроков были отданы в аренду

В стартовавшем не так давно Чемпионате Германии «баварцы» сейчас располагаются на 2 строчке в турнирной таблице и имею в активе 10 баллов, набранных в 4 встречах. Столько же очков и у идущего первым «Байера», но тот выше по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Мюнхенцы отправили в ворота соперников 11 мячей, пропустив при этом 4.

В последнем сыгранном туре Бундеслиги «Бавария» встречалась в домашней встрече с «Байером» и разошлась с ними в мировую (2:2), пропустив в концовке компенсированного времени матча, хотя сами мюнхенцы забили под занавес основного времени игры.

В текущем сезоне Лиги Чемпионов мюнхенцы сыграют благодаря занятой 1 строчке в прошлом сезоне Чемпионата Германии, которая стала для них 11 подряд. Этот сезон получился непростым для мюнхенцев и они были на тонкой грани, чтобы остаться без чемпионства, но их оппонент в битве за золото «Боруссия Д» совершил осечку в последнем туре Бундеслиги и потерял важнейшие для себя очки, лишив себя золотых медалей.«Бавария» же выиграла решающий поединок и набрав одинаковое количество очков с дортмундцами за счет лучших дополнительных показателей стала первой.

Результаты «Баварии» в 5 последних сыгранных матчах:

15.09.23 «Бавария» — «Байер» 2:2;

02.09.23 «Боруссия М» — «Бавария» 1: 2 ;

1: ; 27.08.23 «Бавария» — «Аугсбург» 3 :1;

— «Аугсбург» :1; 18.08.23 «Вердер» — «Бавария» 0: 4 ;

0: ; 12.08.23 «Бавария» — «Лейпциг» 0:3.

Интересные статические факты «Баварии»:

Команда не проигрывает в 4 последних встречах, победив в 3 из них;

Последние домашний матч команды был сыгран вничью;

В 3 последних встречах «баварцев» забивают обе команды;

В 5 последних матчах было забито стабильно 3 и более гола за игру;

В 2 последних матчах в качестве хозяев команда забивала;

За последние сыгранных 5 матчей команда в среднем забивает 2 гола за встречу;

В 4 последних играх мюнхенцы отличаются голом.

Прогноз на матч Арсенал – ПСВ

Манчестер Юнайтед

«МЮ» в прошлом сезоне в Лиге Чемпионов участие не принимал, но сыграл в Лиге Европы, турнире рангом пониже. Особого успеха там добиться не получилось и в четвертьфинальном противостоянии с «Севильей» они потерпели поражение с общим счетом (2:5), сыграв дома вничью (2:2), а в гостях проиграв (0:3). А испанцы по итогу забрали этот трофей этого турнира. В матче 1/8 финала ЛЕ англичане уверенно прошли «МЮ», победив испанцев в двух встречах, сначала (4:1) у себя дома и (1:0) в гостях, а еще раньше в стадии 1/16 финала была выбита с турнира «Барселона» с общим счетом (4:3).

«Манкунианцы» в текущем году смогли заполучить к себе в состав следующих игроков: Хойлунда из «Аталанты», Маунта из «Челси», Онану из «Интера», Амрабата из «Фиорентины», Байинидра из «Фенербахче», Эванса из «Лестера», Региллона из «Тотенхэма»

А покинули команду следующие футболисты: Эланга, Хендерсон, Фред, Ковар, Тэллес, Икбал, Менги, Байи, Де Хеа, Туанзебе, Джонс.

«Манчестер Юнайтед» стартовал в новом сезоне АПЛ неудачно и сейчас занимает лишь скромную 13 строчку в таблице. Они набрали всего 6 баллов в 5 турах чемпионата и пропустили в них 10 мячей, что в среднем по 2 гола за матч. Ниже соседом по таблице является «Челси», у которого на 1 балл меньше. А вот первая пятерка уже оторвалась на 6 очков и более. Не блещет и атакующей игре «Манчестер Юнайтед» и забито всего 6 голов. В последнем сыгранном 5 туре АПЛ «МЮ» на домашней арене неожиданно уступил (1:3) «Брайтону», который смотрелся в этой встрече более выразительней и много создал опасности у ворот «манкунианцев», который успешно реализовал в голы.

В групповой этап сильнейшего турнира Старого Света манчестерская команда попала за счет занятой 3 строчки в прошлом сезоне Чемпионата Англии. Тогда удалось преуспеть в битве за бронзу с «Ньюкаслом», но вот до «Арсенала» и «Сити» было далековато.

Результаты «Манчестер Юнайтед» в 5 последних сыгранных матчах:

16.09.23 «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» 1: 3 ;

1: ; 03.09.23 «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 3 :1;

— «Манчестер Юнайтед» :1; 26.08.23 «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» 3 :2;

— «Ноттингем Форест» :2; 19.08.23 «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 2 :0;

— «Манчестер Юнайтед» :0; 14.08.23 «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 1:0.

Интересные статические факты «Манчестер Юнайтед»:

Команда проигрывает в 3 из 4 последних матчах;

В последних 4 матчах в качестве гостей были поражения;

В 3 последних встречах манчестерцев забивают обе команды;

В 3 последних играх было забито в каждой встрече по 4 и более мячей;

В среднем команда забивает 1 гол в последних 5 встречах;

Команда отличается голом в 3 последних матчах.

Бавария – Манчестер Юнайтед: история личных встреч

Команды в истории противостояний провели между собой 13 очных противостояний, Преимущество в них на стороне «Баварии» – 5 побед, при 2 победах «МЮ», а 6 матчей в основное время закончились ничейным результатом.

Мюнхенская команда в среднем забивала в очных встречах 1.31 гол (17 мячей), а манчестерская 1 (13 мячей).

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

05.08.18 «Бавария» – «Манчестер Юнайтед» ( 1 :0).

– «Манчестер Юнайтед» ( :0). 09.04.14 «Бавария» – «Манчестер Юнайтед» ( 3 :1).

– «Манчестер Юнайтед» ( :1). 01.04.14 «Манчестер Юнайтед» – «Бавария» (1:1).

07.04.10 «Манчестер Юнайтед» – «Бавария» ( 3 :2).

– «Бавария» ( :2). 30.03.10 «Бавария» – «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Немцы в 3 из 5 последних очных встречах с англичанами одерживали победу, проиграв только 1 матч в рамках Лиги Чемпионов, в 2010 году. Но тогда по сумме двух встреч они были сильнее и прошли дальше в плей-офф. В 2014 году также мюнхенцы выбили с турнира англичан.

В 4 из 5 последних матчах обе команды забивали друг другу.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Бавария – Манчестер Юнайтед

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния мюнхенскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Бавария» — 1.56;

Ничья — 4.47;

Победа «Манчестер Юнайтед»— 5.90;

1X — 1.13;

X2 — 2.48;

Ф1 (-1) — 1.86;

Ф2 (1,5) — 1.60;

ТБ (2,5) — 1.49;

ТМ (2,5) — 2.76;

ТБ (3) — 1.75;

ОЗ (да) — 1.56;

ОЗ (нет) — 2.33.

Немцы в двух последних очных матчах против англичан были сильнее. Да и манчестерскую команду в последних матчах словно подменили, игра не клеится, отсюда и неудачные результаты в АПЛ. Мюнхенцы же смотрятся довольно неплохо сейчас и учитывая то что они будут играть при поддержке своих болельщиков, можно заключить пари на победу хозяев, за довольно неплохой коэффициент 1.56.

Обе команды в последних встречах достаточно результативно, да и в 4 из 5 последних очных встречах они забивали друг другу в матчах. Можно сделать ставку на ОЗ (да) за кэф 1.56, или же взять ТБ (2,5), за 1.49.

Где смотреть матч Бавария – МЮ

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