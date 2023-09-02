Гендиректор «Спартака» о доверии к Абаскалю: «Ситуация серьезная – это влияет на настроение. Будем думать вместе с Гильермо»

В «Спартаке» ответили на вопрос о доверии к Гильермо Абаскалю.

Красно-белые проиграли «Краснодару» (0:2) в матче Мир .

До этого « » сыграл вничью с «Ахматом» (0:0), а также уступил «Зениту» (1:3) и «Уралу» (2:3).

– Плохо сыграли, проиграли.

– У «Спартака» четыре матча в чемпионате без побед. Сказывается ли это на доверии к Абаскалю со стороны руководства?

– Это, безусловно, влияет на наше настроение.

Для нас это серьезная ситуация. И мы вместе с Гильермо будем думать, как из нее выходить, – сказал генеральный директор «Спартака» .

Я не понимаю Абаскаля. В составе нет логики

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