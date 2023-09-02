Гендиректор «Спартака» о доверии к Абаскалю: «Ситуация серьезная – это влияет на настроение. Будем думать вместе с Гильермо»
В «Спартаке» ответили на вопрос о доверии к Гильермо Абаскалю.
Красно-белые проиграли «Краснодару» (0:2) в матче Мир РПЛ.
До этого «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0), а также уступил «Зениту» (1:3) и «Уралу» (2:3).
– Плохо сыграли, проиграли.
– У «Спартака» четыре матча в чемпионате без побед. Сказывается ли это на доверии к Абаскалю со стороны руководства?
– Это, безусловно, влияет на наше настроение.
Для нас это серьезная ситуация. И мы вместе с Гильермо будем думать, как из нее выходить, – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
Я не понимаю Абаскаля. В составе нет логики
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Асколи - 3 игры
Волос - 11 игр
Базель - 16 игр
и везде его увольняли - даже разок со скандалом ...вот и тренерский багаж нашего тактического хамелеона ...он в одном Спартаке по моему уже больше игр в качестве гл. тренера провёл ... и чего ждать то нам от такого "специалиста"
А Гильермо нужно дать время, при нем Спартак играет очень быстро, сейчас настроит состав и придут победы.
забей Соболев хоть один момент или не жопни Чали, Спартак победил и не было бы сейчас разговоров.