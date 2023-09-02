Гендиректор «Спартака» о доверии к Абаскалю: «Ситуация серьезная – это влияет на настроение. Будем думать вместе с Гильермо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Олег Малышев Футбол

В «Спартаке» ответили на вопрос о доверии к Гильермо Абаскалю.

Красно-белые проиграли «Краснодару» (0:2) в матче Мир РПЛ.

До этого «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0), а также уступил «Зениту» (1:3) и «Уралу» (2:3).

– Плохо сыграли, проиграли.

– У «Спартака» четыре матча в чемпионате без побед. Сказывается ли это на доверии к Абаскалю со стороны руководства?

– Это, безусловно, влияет на наше настроение.

Для нас это серьезная ситуация. И мы вместе с Гильермо будем думать, как из нее выходить, – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

Я не понимаю Абаскаля. В составе нет логики

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99 комментариев

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Бенисио Дель Пьеро
Увольнение Абаскаля - это очередной шаг назад. Ну придет сейчас новый тренер. Опять на пол года появится вера в лучшее. Обыграют ЦСКА/Локомотив, мысли о чемпионстве, но потом опять неминуемый спад. Знаете почему Спартак почти не обыгрывает Зенит ? Потому что у питерцев система, одни и те же люди следуют выбранному пути, а тут у тренера небольшой кризис и уже мысли об увольнении. Придет другой специалист с иным видением, игрокам опять перестраиваться. Это всё занимает время, а следовательно очередной провальный сезон. В итоге уже уволят того директора, который этого тренера поставил, а новому захочется что-то от себя добавить и будет ждать малейшей ошибки тренера, чтобы своего назначить и так по кругу. Поэтому так и будет "от Зенита до Зенита"
+178
-21
+157
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градус ненависти
Слышали этот звук? Фаза цикла сменилась
+121
-16
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alexus-1990
Ответ Spartak ist besser
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кто угодно только не он)
+65
-3
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Его Величество Златан
будем думать вместе с гильерме, как его убрать и дешевле
+52
-7
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simao_sabrosa
Как быстро забыли добытое Абаскалем чемпионство после 3 туров, эх
+49
-9
+40
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Cat Behemoth
Дело даже не в матчах без побед подряд а в том, какая игра. А она совершенно никакая.
+35
-4
+31
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Хамыч
Кьяссо - 28 игр
Лугано - 19 игр
Асколи - 3 игры
Волос - 11 игр
Базель - 16 игр

и везде его увольняли - даже разок со скандалом ...вот и тренерский багаж нашего тактического хамелеона ...он в одном Спартаке по моему уже больше игр в качестве гл. тренера провёл ... и чего ждать то нам от такого "специалиста"
+33
-11
+22
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Камбоджа Иванов
Спартак и Абаскаля можно понять, они выиграли чемпионат после 3 тура РПЛ, выиграли кубок после победы в группе над Динамо, потому потеряли мотивацию. Им эти титулы быстро приедаются.
+29
-12
+17
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Фантом
Ответ Amalfitano
Пока у Спартака не будет профессионального спортивного менеджмента они так и будут смешивать в один состав неликвид и нормальных футболистов. Все плюсы молодых футболистов Спартака это то, что они молодые. Как только они начинают взрослеть они теряют свой последний плюс. Юный возраст и перспективу когда-то стать лучшими. Так было с Макеевыми, Брызгаловыми, Рассказовыми и т.д. Так должно случится и с Умяровым, Денисовым и т.д.
Ну вот тот же Рассказов сейчас успешно играет в "Крыльях", выходит в каждом матче, уже гол+пас 1+3 набрал, да и сами "Крылья" повыше "Спартака" в таблице будут. Может, проблема была не в нем?
+16
0
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dimanchik179
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Ответ Ветер
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тебе вроде про чемпионство никто не говорил или ты слеп.
А Гильермо нужно дать время, при нем Спартак играет очень быстро, сейчас настроит состав и придут победы.
забей Соболев хоть один момент или не жопни Чали, Спартак победил и не было бы сейчас разговоров.
+26
-12
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Злодей Спб
Цикл спартака близок к логическому завершению.
+19
-5
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Streetbor
Давненько Спартак тренеров не менял, пора.
+15
-5
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Bartez1986
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Увольнение Абаскаля - это очередной шаг назад. Ну придет сейчас новый тренер. Опять на пол года появится вера в лучшее. Обыграют ЦСКА/Локомотив, мысли о чемпионстве, но потом опять неминуемый спад. Знаете почему Спартак почти не обыгрывает Зенит ? Потому что у питерцев система, одни и те же люди следуют выбранному пути, а тут у тренера небольшой кризис и уже мысли об увольнении. Придет другой специалист с иным видением, игрокам опять перестраиваться. Это всё занимает время, а следовательно очередной провальный сезон. В итоге уже уволят того директора, который этого тренера поставил, а новому захочется что-то от себя добавить и будет ждать малейшей ошибки тренера, чтобы своего назначить и так по кругу. Поэтому так и будет "от Зенита до Зенита"
Все правильно. Но кто-нибудь может объяснить, что Абаскаль творит с составом? Это напоминает рулетку. Убирает то, что работает. Ну хватит уже. Надо выбрать курс и ему следовать. А тут метания из стороны в сторону. Отсюда и вопросы
+10
-1
+9
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analogia
Дайте шанс Мостовому, он точно разобьет цикл Спартака 🔄
+8
-1
+7
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Зубы Дзюбы
Если Абаскаль продолжит эксперименты с составом, то долго не продержится. Тактики нет вообще, сочетания в защите не оптимальные
+8
-2
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Кузя Гитарист
Абаскаль первый в истории тренер , который привел клуб к чемпионству уже к третьему туру .
+12
-6
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0:4 на спотифай камп ноу
Дайте Гильермо поработать#(фаны остальных клубов)
+12
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Дмитрий Грибовский
Увольняйте , он молодой баран упрямый
+5
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Bernie
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Увольнение Абаскаля - это очередной шаг назад. Ну придет сейчас новый тренер. Опять на пол года появится вера в лучшее. Обыграют ЦСКА/Локомотив, мысли о чемпионстве, но потом опять неминуемый спад. Знаете почему Спартак почти не обыгрывает Зенит ? Потому что у питерцев система, одни и те же люди следуют выбранному пути, а тут у тренера небольшой кризис и уже мысли об увольнении. Придет другой специалист с иным видением, игрокам опять перестраиваться. Это всё занимает время, а следовательно очередной провальный сезон. В итоге уже уволят того директора, который этого тренера поставил, а новому захочется что-то от себя добавить и будет ждать малейшей ошибки тренера, чтобы своего назначить и так по кругу. Поэтому так и будет "от Зенита до Зенита"
У тренера кризис? Небольшой ? Хорошо! А кто создал этот кризис? Он лично сам и создаёт. Не вижу желания побеждать. А иначе как понимать его метания с составом?А его нытьё по поводу календаря? Если тренер говорит это постоянно, то как игрокам находить мотивацию? Мысль одна приходит по поводу всего этого - не хочет Работать Он(((заметно стало его плохое влияние на уверенность игроков. Что то там происходит внутри и явно не все в порядке в отношениях с командой.можно обвинять умярова, денисова,дуарте,джикию, НО КТО ИХ СТАВИТ из раза в раз имея достаточно игроков хорошо проявляющих себя в предыдущих играх. У любого , желающего побеждать тренера, Дуарте и Умярова не было в составе. ОТПУСКАТЬ надо абаскаля. Не видно мотивации работать и это плохо влияет на весь клуб.Дальше будет только хуже, к сожалению.
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Сергей Жиронкин
Слава зареме.
+3
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Артур Лучкин
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Увольнение Абаскаля - это очередной шаг назад. Ну придет сейчас новый тренер. Опять на пол года появится вера в лучшее. Обыграют ЦСКА/Локомотив, мысли о чемпионстве, но потом опять неминуемый спад. Знаете почему Спартак почти не обыгрывает Зенит ? Потому что у питерцев система, одни и те же люди следуют выбранному пути, а тут у тренера небольшой кризис и уже мысли об увольнении. Придет другой специалист с иным видением, игрокам опять перестраиваться. Это всё занимает время, а следовательно очередной провальный сезон. В итоге уже уволят того директора, который этого тренера поставил, а новому захочется что-то от себя добавить и будет ждать малейшей ошибки тренера, чтобы своего назначить и так по кругу. Поэтому так и будет "от Зенита до Зенита"
Наконец то не я один ору уже что нет системы)
+3
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RUSfan SpartakOV
Ответ Ветер
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В Европе кстати тоже выигрывают те,у кого есть система и кто горячку не порит...!!!
+3
-1
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Amalfitano
Пока у Спартака не будет профессионального спортивного менеджмента они так и будут смешивать в один состав неликвид и нормальных футболистов. Все плюсы молодых футболистов Спартака это то, что они молодые. Как только они начинают взрослеть они теряют свой последний плюс. Юный возраст и перспективу когда-то стать лучшими. Так было с Макеевыми, Брызгаловыми, Рассказовыми и т.д. Так должно случится и с Умяровым, Денисовым и т.д.
+9
-7
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Amalfitano
Ответ Фантом
Ну вот тот же Рассказов сейчас успешно играет в "Крыльях", выходит в каждом матче, уже гол+пас 1+3 набрал, да и сами "Крылья" повыше "Спартака" в таблице будут. Может, проблема была не в нем?
Концептуально это ничего не меняет. Рассказов не игрок уровня борьбы за призовые места.
+6
-4
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stason79
Ответ Spartak ist besser
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Намина?
+2
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