Тренер «Фулхэма» Силва на вопрос о травмах у «Арсенала»: «Хаверц? У них есть Дьокереш за 75 млн. Нет Мадуэке, зато есть Сака. Совсем неплохо. Неприятности случаются у всех»

Марку Силва иронично ответил на вопрос о травмированных у «Арсенала».

«Фулхэм» примет «канониров» сегодня в матче 8-го тура АПЛ .

В команде Микела Артеты не смогут принять участие в игре Мартин Эдегор , Нони Мадуэке , Кай Хавертц и Габриэл Жезус.

«У них нет Мадуэке, но есть [Букайо] Сака – неплохо, совсем неплохо. Другой, о котором вы говорили, – Хаверц? У них есть [Виктор] Дьокереш за 75 миллионов фунтов. Думаю, сравнивать – пустая трата времени», – сказал главный тренер «Фулхэма ».

Силве также напомнили про Эдегора.

«У них есть Эзе, он тоже неплох. Думаю, [вам, журналистам] стоит просто сменить тему.

Даже с травмами Хаверца и Габриэла Жезуса «Арсенал» может играть с нападающим. С Сака примерно то же самое, с Эдегором примерно то же самое. Я думаю, они могут адаптироваться к этим неприятным моментам, которые случаются у всех команд, как, например, у нас сейчас», – отметил Силва.