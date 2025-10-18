У Сперцяна 15 (5+10) очков в 12 матчах РПЛ. Хавбек «Краснодара» – лидер лиги по «гол+пас»

Эдуард Сперцян совершил 15-е результативное действие в сезоне Мир РПЛ.

Полузащитник «Краснодара » забил махачкалинскому «Динамо » в матче 12-го тура чемпионата России (1:0, перерыв).

Теперь на счету 25-летнего футболиста 5 голов и 10 результативных передач в текущем розыгрыше турнира. Он занимает первое место среди всех игроков лиги по системе «гол+пас».

Подробную статистику Сперцяна можно найти здесь .