У Сперцяна 15 (5+10) очков в 12 матчах РПЛ. Хавбек «Краснодара» – лидер лиги по «гол+пас»
Эдуард Сперцян совершил 15-е результативное действие в сезоне Мир РПЛ.
Полузащитник «Краснодара» забил махачкалинскому «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата России (1:0, перерыв).
Теперь на счету 25-летнего футболиста 5 голов и 10 результативных передач в текущем розыгрыше турнира. Он занимает первое место среди всех игроков лиги по системе «гол+пас».
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?155 голосов
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости