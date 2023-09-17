Кечинов о «Спартаке»: «Можно о борьбе с «Зенитом» говорить, если стабильно будет оборона как с «Сочи». Бабич – топ!»
Валерий Кечинов хочет, чтобы «Спартак» почаще играл как с «Сочи» (1:0).
– Победа получилась тяжелой, но очень важной и нужной. Порадовало, что она сухая. Наконец не пропустили.
Но самое главное, чтобы такая игра в обороне, которая была в матче с «Сочи», была стабильной в каждой игре. И тогда уже можно будет говорить о каких-то серьезных местах, о попадании в тройку, может быть, о борьбе за золотые медали с «Зенитом».
– Бабич – находка для «Спартака»?
– Пока он оставляет очень хорошее впечатление. Помимо того, что он показал себя очень надежным в проведенных играх, он еще и забивает. Это прямо топ!
– Мне кажется, со времен Жиго это первый центральный защитник «Спартака», который производит такое впечатление…
– Да, очень похоже! Тоже такой же мощный, здоровый, забивает важные мячи, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
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