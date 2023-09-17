Кечинов о «Спартаке»: «Можно о борьбе с «Зенитом» говорить, если стабильно будет оборона как с «Сочи». Бабич – топ!»

Валерий Кечинов хочет, чтобы «Спартак» почаще играл как с «Сочи» (1:0).

– Победа получилась тяжелой, но очень важной и нужной. Порадовало, что она сухая. Наконец не пропустили.

Но самое главное, чтобы такая игра в обороне, которая была в матче с « », была стабильной в каждой игре. И тогда уже можно будет говорить о каких-то серьезных местах, о попадании в тройку, может быть, о борьбе за золотые медали с «Зенитом».

– – находка для « »?

– Пока он оставляет очень хорошее впечатление. Помимо того, что он показал себя очень надежным в проведенных играх, он еще и забивает. Это прямо топ!

– Мне кажется, со времен это первый центральный защитник «Спартака», который производит такое впечатление…

– Да, очень похоже! Тоже такой же мощный, здоровый, забивает важные мячи, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS