Кечинов о «Спартаке»: «Можно о борьбе с «Зенитом» говорить, если стабильно будет оборона как с «Сочи». Бабич – топ!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Валерий Кечинов Срджан Бабич Самюэль Жиго Сочи Футбол

Валерий Кечинов хочет, чтобы «Спартак» почаще играл как с «Сочи» (1:0).

– Победа получилась тяжелой, но очень важной и нужной. Порадовало, что она сухая. Наконец не пропустили.

Но самое главное, чтобы такая игра в обороне, которая была в матче с «Сочи», была стабильной в каждой игре. И тогда уже можно будет говорить о каких-то серьезных местах, о попадании в тройку, может быть, о борьбе за золотые медали с «Зенитом».

Бабич – находка для «Спартака»?

– Пока он оставляет очень хорошее впечатление. Помимо того, что он показал себя очень надежным в проведенных играх, он еще и забивает. Это прямо топ!

– Мне кажется, со времен Жиго это первый центральный защитник «Спартака», который производит такое впечатление…

– Да, очень похоже! Тоже такой же мощный, здоровый, забивает важные мячи, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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5 комментариев

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Доктор Верховцев
Оборона как с Сочи? У Сочи пас, кроме пенсионера Нобоа, никто отдать не может.
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Uriah Heep
По поводу Бабича двух мнений быть не может. Но кого ставить к нему в пару?!
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Даниил К
Если Спартак будет играть как с Сочи, они вылетят в первый девизион.
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Samir Nasirov
Ответ Честный контроль
Кечинов говоря об обороне судью имел ввиду играющего за ФКСМ и отменившего правильный гол Сочи.
ты правила новерьно не знаешь
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