  • Сакич об 1:1 с «Ростовом»: «Травма Бабича сломала план на игру, а потом удаление и пропущенный гол. Благодарю ребят, они бились, играли на победу»
20

Сакич об 1:1 с «Ростовом»: «Травма Бабича сломала план на игру, а потом удаление и пропущенный гол. Благодарю ребят, они бились, играли на победу»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич подвел итоги игры с «Ростовом».

Матч 12-го тура Мир РПЛ завершился ничьей со счетом 1:1. 

– Благодарю ребят, команду, показали характер. После удаления сыграли 70 минут в меньшинстве – это непросто. Ребята молодцы, бились, играли на победу. Спасибо болельщикам за поддержку, она была важна. С самого начала все пошло не так, как нужно. Травма Бабича сломала план на игру, а потом удаление и пропущенный гол.

– Есть информация по травме Бабича?

– Ничего не могу сказать, ждем информацию от медицинского штаба. Надеюсь и желаю, чтобы обошлось без травмы, – сказал Сакич

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
