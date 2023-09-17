«Месси не ставит себя выше других. Он беспокоится о товарищах, отправляет сообщения, желает удачи – это мотивирует». Форвард «Интер Майами» Кампана о Лео

Форвард «Интер Майами» рассказал о поведении Лионеля Месси в раздевалке.

В прошлые выходные «Интер Майами» обыграл «Канзас-Сити» в со счетом 3:2. Месси не принимал участия в матче, поскольку находился в расположении сборной Аргентины.

«[После победы над «Канзас-Сити»] Месси написал в чат и поздравил нас. Вы понимаете, что он за человек, какой он скромный. Каким бы великим он ни был, он беспокоится о нас, первым отправляет сообщения, желает нам удачи, и это мотивирует.

[Его влияние в раздевалке] в том, какой он человек, как он разговаривает с нами, как ведет себя с самыми младшими и со старшими. Он не ставит себя выше других, несмотря на то, что он способен так много сделать.

Он дает душевное спокойствие, подсказывает на поле, беседует перед матчами. Эмоции на его лице, которые вы видите в каждом матче, несмотря на то, что он выиграл все... [Его влияние] во всем этом, вплоть до мельчайших деталей», – сказал .

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