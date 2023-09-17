«Месси не ставит себя выше других. Он беспокоится о товарищах, отправляет сообщения, желает удачи – это мотивирует». Форвард «Интер Майами» Кампана о Лео

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Леонардо Кампана Футбол

Форвард «Интер Майами» рассказал о поведении Лионеля Месси в раздевалке.

В прошлые выходные «Интер Майами» обыграл «Канзас-Сити» в МЛС со счетом 3:2. Месси не принимал участия в матче, поскольку находился в расположении сборной Аргентины.

«[После победы над «Канзас-Сити»] Месси написал в чат и поздравил нас. Вы понимаете, что он за человек, какой он скромный. Каким бы великим он ни был, он беспокоится о нас, первым отправляет сообщения, желает нам удачи, и это мотивирует.

[Его влияние в раздевалке] в том, какой он человек, как он разговаривает с нами, как ведет себя с самыми младшими и со старшими. Он не ставит себя выше других, несмотря на то, что он способен так много сделать.

Он дает душевное спокойствие, подсказывает на поле, беседует перед матчами. Эмоции на его лице, которые вы видите в каждом матче, несмотря на то, что он выиграл все... [Его влияние] во всем этом, вплоть до мельчайших деталей», – сказал Леонардо Кампана.

И без Месси «Интер Майами» побеждает! Хитрейшим ассистом выручил Бускетс

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Кто мечтал увидеть Месси и Роналду в одной команде, просто следите за связкой Месси и Кампаны, замыкает точно не хуже праймового Кришти.
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justadamso@icloud.com
Ответ S1rAlex
7 комментов - и почти все мессифанатки нет-нет, да и упомянут Криштиану. Нет бы просто порадовались за своего кумира, но нет. Португалец им спать не даёт. Это очень забавно наблюдать;)
Так в обратном порядке это тоже работает ,по обе стороны хватает дураков
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caterina
Там нормальные ребята собрались. Нет чсвшных черепах и тупоголовых экитиков.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caterina
Ответ Vinnipukh Vinni
Не ну игроков низкого уровня (читай тупоголовых экитиков) там хватает. Поэтому к моменту прихода троицы они и шли последними во всей лиге.
Я сейчас не уровень мастерства имею в виду. Экитик такой же чсвшник как Мбаппе, только ещё и играть не умеет. Вот таких в Майами нет, похоже.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
у Месси огромное доброе сердце ❤️ и душа 💯👏
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vinnipukh Vinni
Ответ Caterina
Там нормальные ребята собрались. Нет чсвшных черепах и тупоголовых экитиков.
Не ну игроков низкого уровня (читай тупоголовых экитиков) там хватает. Поэтому к моменту прихода троицы они и шли последними во всей лиге.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Респект Лео Месси!
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bunyod Turgunov
Вчера кто-то сказал что Кампана нужно заниматься с подписчиками в инстаграме и он выйдет на уровень Роналду. Щас смотрю на его результаты и оказывается он был прав. Кампана в шести матчах забил шесть голов. Ему осталось заниматься с инстаграмом и в ровном месте будет ещё один выдуманный соперник к Месси
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Петров
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Leon Betov
Зато Роналду поиграл с лучшим аргентинским игроком 21 века Ди Марией
обиженка?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Audi
Ответ S1rAlex
7 комментов - и почти все мессифанатки нет-нет, да и упомянут Криштиану. Нет бы просто порадовались за своего кумира, но нет. Португалец им спать не даёт. Это очень забавно наблюдать;)
ой, обидели клубничную фанатку
Поплачь еще
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S1rAlex
7 комментов - и почти все мессифанатки нет-нет, да и упомянут Криштиану. Нет бы просто порадовались за своего кумира, но нет. Португалец им спать не даёт. Это очень забавно наблюдать;)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Северный
Лео, ты меня слышишь!!!!!!!!!!!!))
Напиши сейчас хоть что-нибудь игрокам, они там Атланте горят!!!!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dark.Babysitter
Месси не играет и сразу -2 после первого тайма.
Совпадение?
P.s. И, кстати, чо за Кривцов играет за Майами? *__*
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий