Верратти и Дракслер согласились играть в Катаре – за «Аль-Араби» и «Аль-Ахли»

Марко Верратти готов перейти из Лиги 1 в чемпионат Катара.

По данным L’Equipe, полузащитник дал согласие на трансфер в «Аль-Араби». С «ПСЖ» ближневосточный клуб договорился несколько дней назад. Сообщалось, что речь идет о 50 млн евро.

Верратти остается пройти медосмотр и заключить с « » контракт.

Также в Катар отправится его партнер . Переход немца в « » был согласован сегодня.

принадлежит « » с сезона-2012/13, Дракслер – с сезона-2016/17.

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