Верратти и Дракслер согласились играть в Катаре – за «Аль-Араби» и «Аль-Ахли»

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Катар Аль-Араби Доха Аль-Ахли Доха Юлиан Дракслер Марко Верратти Футбол

Марко Верратти готов перейти из Лиги 1 в чемпионат Катара.

По данным L’Equipe, полузащитник дал согласие на трансфер в «Аль-Араби». С «ПСЖ» ближневосточный клуб договорился несколько дней назад. Сообщалось, что речь идет о 50 млн евро.

Верратти остается пройти медосмотр и заключить с «Аль-Араби» контракт.

Также в Катар отправится его партнер Юлиан Дракслер. Переход немца в «Аль-Ахли» был согласован сегодня.

Верратти принадлежит «ПСЖ» с сезона-2012/13, Дракслер – с сезона-2016/17.

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21 комментарий

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JENNINGS
Ответ S. A.
Аль-Ахли, походу, в каждой арабской стране есть
Как «Динамо» в станах СНГ)
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S. A.
Аль-Ахли, походу, в каждой арабской стране есть
+10
-1
+9
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S. A.
Ответ JENNINGS
Как «Динамо» в станах СНГ)
Не только в СНГ. Динамо Загреб, Динамо Хьюстон. Уверен, это ещё не все Динамы
+6
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Chernoy
Ответ S. A.
Аль-Ахли, походу, в каждой арабской стране есть
Потому что это не имя собственное. А с арабского переводится, ну на русском это что-то типа «Национальный» футбольный клуб. Соответственно в каждой арабской стране есть свой национальный.
+2
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Усатая Козляра
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
обход ФФП во всей её красе
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Экспертное мнение
Похоже до арабов только начало доходить, что можно поднимать футбол у себя в стране с такими деньгами, а не брать клубы в Европе. Давно задумывался об этом...
Внутри своей страны да
А вот уровень сборной вырастет наврядли
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Геннадий Тимченко
Ответ DonaldBrashear 2.0
обоим там и место, выбрали в свое время ПСЖ ради денег, ничего толком в своей карьере не добились, а теперь логичный итог - в Катар на заработки, а хотя нет, не логичный, лучше бы в СА поехали бы, там еще интереснее стал бы чемпионат.
шейхи сослали в фарм-клубы🤣
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S. A.
Ответ QUIKSILVER
В Дрездене еще
Говорю же, не все. Просто написал первых, которые пришли на ум)
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QUIKSILVER
Ответ S. A.
Не только в СНГ. Динамо Загреб, Динамо Хьюстон. Уверен, это ещё не все Динамы
В Дрездене еще
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Ivan Tsioply
Ответ S. A.
Не только в СНГ. Динамо Загреб, Динамо Хьюстон. Уверен, это ещё не все Динамы
Конечно не все, ведь все бабы - Динамо ))
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Андрей Тюрин
Ответ S. A.
Не только в СНГ. Динамо Загреб, Динамо Хьюстон. Уверен, это ещё не все Динамы
в Африке как минимум точно ещё есть
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Nursultan Partaev
почему в такой ситуации Юве не взять Марко, пусть и с приличной личкой? или я чего то не понимаю? при хороших кондициях он делал бы разницу
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окечуква
Как же эпично Дракслер спустил в унитаз свою карьеру еще задолго до Аль-Ахли, просто диву даешься. А ведь сам по себе очень хороший футболист.
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Manseer
Им бы там совместный чемпионат сделать, Арабскую Лигу, вот бы они друг перед другом выделываться начали.
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CJ7
Это вам не к саудитам переходить! Не продались! (Нет)
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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Экспертное мнение
Похоже до арабов только начало доходить, что можно поднимать футбол у себя в стране с такими деньгами, а не брать клубы в Европе. Давно задумывался об этом...
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