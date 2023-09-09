Верратти и Дракслер согласились играть в Катаре – за «Аль-Араби» и «Аль-Ахли»
Марко Верратти готов перейти из Лиги 1 в чемпионат Катара.
По данным L’Equipe, полузащитник дал согласие на трансфер в «Аль-Араби». С «ПСЖ» ближневосточный клуб договорился несколько дней назад. Сообщалось, что речь идет о 50 млн евро.
Верратти остается пройти медосмотр и заключить с «Аль-Араби» контракт.
Также в Катар отправится его партнер Юлиан Дракслер. Переход немца в «Аль-Ахли» был согласован сегодня.
Верратти принадлежит «ПСЖ» с сезона-2012/13, Дракслер – с сезона-2016/17.
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