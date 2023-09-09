Дракслер отказался от перехода в катарский «Аль-Ахли». Хавбек останется в «ПСЖ»

Юлиан Дракслер не перейдет в чемпионат Катара.

Ранее сообщалось, что Дракслер, как и его партнер по «ПСЖ» Марко Верратти, согласился перейти в катарскую лигу. В подписании немецкого полузащитника был заинтересован « ».

Однако, как утверждает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, Юлиан решил отказаться от этого перехода. Он останется в « ».

присоединился к «ПСЖ» в 2017 году. Прошлый сезон он провел в «Бенфике» на правах аренды. Контракт игрока с парижанами действует до конца сезона.

Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS