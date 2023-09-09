Дракслер отказался от перехода в катарский «Аль-Ахли». Хавбек останется в «ПСЖ»
Юлиан Дракслер не перейдет в чемпионат Катара.
Ранее сообщалось, что Дракслер, как и его партнер по «ПСЖ» Марко Верратти, согласился перейти в катарскую лигу. В подписании немецкого полузащитника был заинтересован «Аль-Ахли».
Однако, как утверждает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, Юлиан решил отказаться от этого перехода. Он останется в «ПСЖ».
Дракслер присоединился к «ПСЖ» в 2017 году. Прошлый сезон он провел в «Бенфике» на правах аренды. Контракт игрока с парижанами действует до конца сезона.
Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.
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Думал лет 40..
все-еще можно перейти в арсенал 😁