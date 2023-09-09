Дракслер отказался от перехода в катарский «Аль-Ахли». Хавбек останется в «ПСЖ»

Теги ПСЖ лига 1 Франция высшая лига Катар Аль-Ахли Доха Юлиан Дракслер Футбол

Юлиан Дракслер не перейдет в чемпионат Катара.

Ранее сообщалось, что Дракслер, как и его партнер по «ПСЖ» Марко Верратти, согласился перейти в катарскую лигу. В подписании немецкого полузащитника был заинтересован «Аль-Ахли». 

Однако, как утверждает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, Юлиан решил отказаться от этого перехода. Он останется в «ПСЖ». 

Дракслер присоединился к «ПСЖ» в 2017 году. Прошлый сезон он провел в «Бенфике» на правах аренды. Контракт игрока с парижанами действует до конца сезона.

Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь

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15 комментариев

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deimon7.7
Опомнился, что это катарский ахли 🤣
+18
-1
+17
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Сослан Бедоев
Видать не сразу дошло, что не в тот Аль позвали😅
+19
-3
+16
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Всем мир
Ему всего 29 лет?
Думал лет 40..
все-еще можно перейти в арсенал 😁
+17
-3
+14
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Крыс Пол
Один из главных шарлатанов, который более 10 лет скрывается под маской якобы талантливейшего игрока
+8
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Streetbor
Чилить в Париже, где тебя никто не замечает или заставят играть в Катаре. Юлиан не такой уж и дурак, футболист абсолютно средний, ну точно не дурак))
+6
-2
+4
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Андрей Андреев
Немецкий Кокорин
+3
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+3
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хавбек+
Дракслер не удивил, немец как то признавался что любит в Париже бегать по парфюмерным магазинам
+2
-1
+1
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PenCap Chew
Пылит еще, смотри-ка!
+1
0
+1
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Gani
Многоходовочка от ПСЖ чтобы продать Вератти
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che kaif
Ответ Streetbor
Чилить в Париже, где тебя никто не замечает или заставят играть в Катаре. Юлиан не такой уж и дурак, футболист абсолютно средний, ну точно не дурак))
Ага и поэтому пробовал в Бенфике
+1
-1
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OhneNamee
Ответ DeltaForce
Он любовник шейха что ли?! Другого объяснения не нахожу как он сумел продержаться 7 лет в Псж.
Да для такого достаточно пару раз успешно долгосрочный контракт заключить (а потом отказываться уходить на уменьшенную зп, ведь заставить игрока по факту никто не может, если ему пофиг, выпускают ли его на поле). Если учесть, что у ПСЖ регулярно случается бардак вида "тренера нет, остальным не до мелочей, ведь надо задницу ’подставь фамилию, чаще всего это Мбаппе’ подтирать" - вообще легко
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