Мбаппе не сыграет с «Зальцбургом». Форвард «Реала» не попал в заявку на матч
Килиан Мбаппе не сыграет проти «Ред Белл Зальцбург».
Французский форвард не вошел в заявку «Реала» на матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.
19 июня Мбаппе госпитализировали из-за острого гастроэнтерита, его выписали из больницы в тот же день. Нападающий пропустил матчи против «Аль-Хилаля» (1:1) и «Пачуки» (3:1) и лишь сегодня вернулся к тренировкам с командой.
Перед заключительным матчем группового этапа «Реал» с 4 очками возглавляет группу H, опережая «Ред Булл Зальцбург» по дополнительным показателям.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Реала»
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