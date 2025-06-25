Мбаппе не сыграет с «Зальцбургом». Форвард «Реала» не попал в заявку на матч

Килиан Мбаппе не сыграет проти «Ред Белл Зальцбург».

Французский форвард не вошел в заявку «Реала » на матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

19 июня Мбаппе госпитализировали из-за острого гастроэнтерита, его выписали из больницы в тот же день. Нападающий пропустил матчи против «Аль-Хилаля» (1:1) и «Пачуки» (3:1) и лишь сегодня вернулся к тренировкам с командой.

Перед заключительным матчем группового этапа «Реал» с 4 очками возглавляет группу H, опережая «Ред Булл Зальцбург» по дополнительным показателям.