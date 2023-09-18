Защитник «Локо» Сильянов о 0:2 от «Оренбурга»: «Могли забить, пропустили дурацкие голы. Не хватает опытного защитника, который будет следить за молодыми»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Оренбург Александр Сильянов Футбол

Александр Сильянов оценил поражение «Локомотива» от «Оренбурга» (0:2) в Мир РПЛ.

— Что с командой?

— Не знаю. Атмосфера хорошая в команде. Не везет местами. Могли забить, пропустили дурацкие голы.

— Ощущение, что нет креативности. Некому забивать?

— Есть кому забивать.

— Почему слабая реализация?

— Не знаю.

— Что в обороне, конкретная двойка защитников отсутствует. Галактионов что‑то ищет?

— Пробуем разные варианты. Не хватает одного опытного, который будет следить за молодыми, — сказал защитник «Локомотива».

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3 комментария

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Сальный конь бомжа
Опытный защитник не поможет, когда выходят Куликов и Рыбчинский, играть 9-ом полтайма - сложно.
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San-Antonio
Не хватило Чорлуки! Он наверняка смог бы побороться за мяч на острие атаки, а также не дать заменить Карпукаса на Куликова.
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Chief Chief
Куликов и рыбачинский это беда все это годами видят но Галактионов топит локомотив, он снимает карпукаса и потом улыбаясь говорит моя вина поставьте в угол.Галактику нужно в Химки хотя и туда не возьмут а рыбчинского и кулачкова в дворовой футбол,Худший Локо за все время от руководства Тренера .Зениту просрут 8 -0 .Всех нормальных выгнали тошно тошно тошно
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