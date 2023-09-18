Защитник «Локо» Сильянов о 0:2 от «Оренбурга»: «Могли забить, пропустили дурацкие голы. Не хватает опытного защитника, который будет следить за молодыми»
Александр Сильянов оценил поражение «Локомотива» от «Оренбурга» (0:2) в Мир РПЛ.
— Что с командой?
— Не знаю. Атмосфера хорошая в команде. Не везет местами. Могли забить, пропустили дурацкие голы.
— Ощущение, что нет креативности. Некому забивать?
— Есть кому забивать.
— Почему слабая реализация?
— Не знаю.
— Что в обороне, конкретная двойка защитников отсутствует. Галактионов что‑то ищет?
— Пробуем разные варианты. Не хватает одного опытного, который будет следить за молодыми, — сказал защитник «Локомотива».
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