Защитник «Локо» Сильянов о 0:2 от «Оренбурга»: «Могли забить, пропустили дурацкие голы. Не хватает опытного защитника, который будет следить за молодыми»

Александр Сильянов оценил поражение «Локомотива» от «Оренбурга» (0:2) в Мир РПЛ.

— Что с командой?

— Не знаю. Атмосфера хорошая в команде. Не везет местами. Могли забить, пропустили дурацкие голы.

— Ощущение, что нет креативности. Некому забивать?

— Есть кому забивать.

— Почему слабая реализация?

— Не знаю.

— Что в обороне, конкретная двойка защитников отсутствует. Галактионов что‑то ищет?

— Пробуем разные варианты. Не хватает одного опытного, который будет следить за молодыми, — сказал защитник « ».

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