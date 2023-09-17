Прервалась 22-матчевая голевая серия «Локомотива» в РПЛ. До рекорда не хватило одной игры

«Локомотив» не смог установить рекорд Мир РПЛ по матчам с забитыми голами.

Команда Михаила Галактионова сегодня всухую проиграла «Оренбургу» (0:2) в 8-м туре.

Железнодорожники забивали в чемпионате России на протяжении 22 игр- с ноября 2022 года. Им не хватило гола в еще одном матче, чтобы превзойти рекорд, установленный в 2003 году.

Как расклеился «Локо»: получили два из-за штрафной за 10 минут. Первый раз в сезоне не забили – «Оренбургу»

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