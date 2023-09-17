Прервалась 22-матчевая голевая серия «Локомотива» в РПЛ. До рекорда не хватило одной игры

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия рекорды Оренбург Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» не смог установить рекорд Мир РПЛ по матчам с забитыми голами.

Команда Михаила Галактионова сегодня всухую проиграла «Оренбургу» (0:2) в 8-м туре.

Железнодорожники забивали в чемпионате России на протяжении 22 игр- с ноября 2022 года. Им не хватило гола в еще одном матче, чтобы превзойти рекорд, установленный ЦСКА в 2003 году.

Как расклеился «Локо»: получили два из-за штрафной за 10 минут. Первый раз в сезоне не забили – «Оренбургу»

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7 комментариев

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Shyngys Abdikhalik
это просто я на их гол поставил, вот и не забили)
+14
-1
+13
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олег именов
Ответ Antonio Gaudi
ути-путишения.
просто на фоне последних матчей,так себе утишение
+2
0
+2
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Antonio Gaudi
Ответ олег именов
это что-то вроде утишения
ути-путишения.
+3
-2
+1
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