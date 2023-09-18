Захарян за 13 минут в матче с «Реалом»: 5 касаний мяча, 1 пас под удар, 1 отбор, 2 точных передачи из 3

Арсен Захарян провел 13 минут в матче Ла Лиги с «Реалом» (1:2).

Хавбек « » вышел на замену на 81-й минуте, совершив 5 касаний мяча и 1 отбор, сделав 1 пас под удар, отдав 2 точных передачи из 3 и выиграв 1 единоборство из 2.

Всего Захарян провел 3 матча за басков, во всех из них он выходил на замену. Подробнее его статистика – здесь.

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