Захарян за 13 минут в матче с «Реалом»: 5 касаний мяча, 1 пас под удар, 1 отбор, 2 точных передачи из 3

Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян провел 13 минут в матче Ла Лиги с «Реалом» (1:2).

Хавбек «Сосьедада» вышел на замену на 81-й минуте, совершив 5 касаний мяча и 1 отбор, сделав 1 пас под удар, отдав 2 точных передачи из 3 и выиграв 1 единоборство из 2.

Всего Захарян провел 3 матча за басков, во всех из них он выходил на замену. Подробнее его статистика – здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛоуренсАравийский
Нобель доволен
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий