Захарян о голе «Реалу»: «Надо сначала выйти на поле»
Арсен Захарян пошутил о возможности забить гол в ворота «Реала».
«Реал» примет «Реал Сосьедад» в 5-м туре Ла Лиги. Матч состоится сегодня, 17 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
– С Федей Смоловым уже связывался? Он как раз знает, как забивать голы мадридскому «Реалу» – может, он тебе советы давал.
– Ну, в последнее время – нет, но недели две назад списывались, узнавали, как друг у друга дела.
– Думаешь, получится [забить «Реалу»]?
– Да надо сначала выйти на поле, – смеясь сказал полузащитник «Сосьедада».
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