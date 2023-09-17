Арсен Захарян пошутил о возможности забить гол в ворота «Реала».

«Реал» примет « » в 5-м туре . Матч состоится сегодня, 17 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

– С Федей Смоловым уже связывался? Он как раз знает, как забивать голы мадридскому «Реалу» – может, он тебе советы давал.

– Ну, в последнее время – нет, но недели две назад списывались, узнавали, как друг у друга дела.

– Думаешь, получится [забить «Реалу»]?

– Да надо сначала выйти на поле, – смеясь сказал полузащитник «Сосьедада».

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