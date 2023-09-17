Захарян о голе «Реалу»: «Надо сначала выйти на поле»

Теги Федор Смолов Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Okko Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян пошутил о возможности забить гол в ворота «Реала».

«Реал» примет «Реал Сосьедад» в 5-м туре Ла Лиги. Матч состоится сегодня, 17 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

– С Федей Смоловым уже связывался? Он как раз знает, как забивать голы мадридскому «Реалу» – может, он тебе советы давал.

– Ну, в последнее время – нет, но недели две назад списывались, узнавали, как друг у друга дела. 

– Думаешь, получится [забить «Реалу»]?

– Да надо сначала выйти на поле, – смеясь сказал полузащитник «Сосьедада». 

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23 комментария

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corazón blanco
Ответ rigobersong
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Риго, как же ты любишь обобщать и всех под одну гребенку грести. Тот, кто действительно виноват в этом - безусловно будет наказан, причем, я надеюсь по всей строгости закона, но оскорблять весь Мадрид - это конечно мастерски у тебя получается, не дает тебе великий клуб покоя, каждый день придумываешь что-то новое чтобы уколоть и т.д. только для чего это все, не понятно.
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Atabay Garayew
Ответ rigobersong
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сожалею братишка))
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GuruFutbola
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Dinamik1
Правильно говорит а кто задает вопрос больной.
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войд
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Roman Araslanov
Как же ригоберке главный клуб Испании покоя не даёт)
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corazón blanco
Ответ rigobersong
Великий клуб:) Иногда по минут 10 ору с твоих стендапов:))
Ты не придумываешь, а передергиваешь. А по поводу великого клуба, хм, ты и так прекрасно это знаешь и можешь тут писать что угодно, от этого величие клуба не изменится. Да и посвящал бы ты столько своего свободного времени неузарядному клубу, как Мадрид или же игроку Роналду)
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corazón blanco
Ответ rigobersong
"Каждый день придумываешь", "Ты не придумываешь". Ты уже определись:)) Т.е. ты сам признаешь, что я опираюсь только на надежные источники, в т.ч. и от Испанской полиции, которые официально выдвинули обвинения против игроков Мадридского клуба. Я просто опираюсь на факты. Какая мне разница Б или С, это клуб одной системы, и игроки одной философии:))
Я тебе пишу про оскорбление, которые ты каждыми днями пишешь про Мадрид, в шутливой или иной форме ( стараясь не нарушать правила сообщества), а не про этот случай, мнение о котором я высказал в том же комментарии.
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rigobersong
Ответ corazón blanco
Я тебе пишу про оскорбление, которые ты каждыми днями пишешь про Мадрид, в шутливой или иной форме ( стараясь не нарушать правила сообщества), а не про этот случай, мнение о котором я высказал в том же комментарии.
Я понимаю что правда колет глаза, это всегда так есть и будет:) Но согласись, это не моя же проблема, если я хочу поделиться своим правдивым мнением о реале (или еще како-либо клубе), а это правда почему-то тебя задевает?:) Тут можно рассуждать очень долго, но достаточно просто задуматься, почему я о том же Ливерпуле не пишу, может потому что это честный клуб и о нем писать в этом плане нечего!:)
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
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Я не понимаю, почему вы гребёте всех под одну гребёнку? Называть основной состав педофилами с учётом того, что виновные - это несколько человек из «Кастильи» - это крайне не разумно и по-детски. Я ни в коем не поддерживаю виновных, они ОБЯЗАНЫ понести наказания. Или вам некуда выплеснуть свой негатив, кроме как в комменты?
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
Где ты увидел негатив?) и с каких пор мадрид б перестал иметь отношение к клубу?)
«Мадрид» имеет прямое отношение к ситуации, но суду должны предаться исключительно виновные. Какие отношение Алаба, Родриго или Беллингем имеют отношение к ситуации?
Если ты приедешь в какую-либо страну, и пара человек тебя оскорбит, ты будешь считать, что 100% населения этой страны - хамы?
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Бацька
Ответ Dinamik1
Правильно говорит а кто задает вопрос больной.
Чё такой злой? Там просто шутливый вопрос ничего серьезного. Будь проще)
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