Захарян назвал «Лас-Пальмас» более сложным соперником, чем «Зенит»: «Не могу сказать, что он сильнее, но тут совсем по-другому играют. Тяжело даже мяч принять»

Арсен Захарян заявил, что играть против «Лас-Пальмаса» сложнее, чем против «Зенита».

– Какой из соперников по ощущениям сложнее – «Зенит» или « »?

– Блин, а почему «Гранада»? Почему не « »?

– Давай так: «Лас-Пальмас», «Гранада» или «Зенит»?

– По ощущениям – «Лас-Пальмас».

– Сильнее, чем «Зенит»?

– Не могу сказать, что эта команда сильнее, чем «Зенит», но тут [в ] совсем по-другому играют.

Если с « » больше свободы, у тебя есть какое-то время подумать, то с «Лас-Пальмасом» было по моим ощущениям очень тяжело.

Везде играли один в один, всегда за тобой игрок. Было тяжело даже, условно, мяч принять. Поэтому по ощущениям «Лас-Пальмас» [сложнее], – сказал полузащитник « ».

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