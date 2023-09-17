Захарян назвал «Лас-Пальмас» более сложным соперником, чем «Зенит»: «Не могу сказать, что он сильнее, но тут совсем по-другому играют. Тяжело даже мяч принять»

Теги Зенит премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Лас-Пальмас Гранада Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян заявил, что играть против «Лас-Пальмаса» сложнее, чем против «Зенита».

– Какой из соперников по ощущениям сложнее – «Зенит» или «Гранада»?

– Блин, а почему «Гранада»? Почему не «Лас-Пальмас»?

– Давай так: «Лас-Пальмас», «Гранада» или  «Зенит»?

– По ощущениям – «Лас-Пальмас».

– Сильнее, чем «Зенит»?

– Не могу сказать, что эта команда сильнее, чем «Зенит», но тут [в Испании] совсем по-другому играют.

Если с «Зенитом» больше свободы, у тебя есть какое-то время подумать, то с «Лас-Пальмасом» было по моим ощущениям очень тяжело.

Везде играли один в один, всегда за тобой игрок. Было тяжело даже, условно, мяч принять. Поэтому по ощущениям «Лас-Пальмас» [сложнее], – сказал полузащитник «Реал Сосьедад». 

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28 комментариев

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Pushkin_CR7
Заголовок: заявил, что сильнее.
В тексте: не могу сказать, что сильнее. Играют по другому, поэтому сложнее.

🤣🤣🤣
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mr kovalsky
>Назвал более сложным
>не могу сказать что более сложный
Хахахахаха спортс в своем репертуаре
+31
-4
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bubareska
Посмотришь, как с мадридским Реалом будет)
+11
-2
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EnzoAmatera
Ответ Алексей Елистратов
А дальше чего не цитируете. Он сказал, что можно пешком ходить с мячом и никто его не отберет. Он четко дал понять, что темп черепаший у твоего газового гегемона, что после быстро реагирующего Лас-Пальмаса у парня закружилась голова. Так что заголовок соответствует внутренностям. Видимо ваш мозг не обрабатывает информацию до конца.
где там сказано про пешком? видимо ваш мозг информацию коверкает как ему хочется
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Scorpic
Ответ mr kovalsky
>Назвал более сложным >не могу сказать что более сложный Хахахахаха спортс в своем репертуаре
"Поэтому по ощущениям «Лас-Пальмас» [сложнее]" (с)
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Алексей Елистратов
Ответ Pushkin_CR7
Заголовок: заявил, что сильнее. В тексте: не могу сказать, что сильнее. Играют по другому, поэтому сложнее. 🤣🤣🤣
А дальше чего не цитируете. Он сказал, что можно пешком ходить с мячом и никто его не отберет. Он четко дал понять, что темп черепаший у твоего газового гегемона, что после быстро реагирующего Лас-Пальмаса у парня закружилась голова.
Так что заголовок соответствует внутренностям. Видимо ваш мозг не обрабатывает информацию до конца.
+9
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Юрий Басалай
а где был Захарян, когда с Зенитом играли? ни видно, ни слышно. потом в студии всегда обсуждали, что если хочет в Европу, то должен с сильным соперником себя показывать. а то заголосил
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grsfan
Ответ Юрий Басалай
а где был Захарян, когда с Зенитом играли? ни видно, ни слышно. потом в студии всегда обсуждали, что если хочет в Европу, то должен с сильным соперником себя показывать. а то заголосил
Прятался в кустах, видимо)))
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privet100
Паспортисты после прочтения: "Короче, сидим ровно, пацаны".
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Игорь Новиков
Ответ mr kovalsky
>Назвал более сложным >не могу сказать что более сложный Хахахахаха спортс в своем репертуаре
– Сильнее, чем «Зенит»?
– Не могу сказать, что эта команда сильнее

Вы неточно цитируете. Сильнее и сложнее - разные вещи.
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Andrey Ashhabadskiy
по армянски.....
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За наш футбол!
Авторитетное мнение парня,который в матче с более слабым Зенитом мяча вообще не видел.
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Shuller18
Та самая интенсивность
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Игорь Ерофеенков
А зачем Зениту бегать как Лас Пальмас, если он в контроль мяса играет, и как раз Динамо, зачастую в роли Лас Пальмаса
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Rus Donskoy
про таких как про захаряна говорят ,без мыла в жо.. влезет
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Константин Эсперов
Он узнал ,что такое футбол , впервые сыграл в него в жизни получается .
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Ковид 07.10.52
Так в Зените бразильцы отдыхают на госсредства, а в Испании деньги зарабатывать приходится...
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Вадим Поречкин
Ответ БолельщикСоСтажем
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А потом научится читать и не будет оставлять бессмысленные комментарии, которые никак не подкреплены инфой с текста новости...
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БолельщикСоСтажем
Ответ Вадим Поречкин
А потом научится читать и не будет оставлять бессмысленные комментарии, которые никак не подкреплены инфой с текста новости...
Да перейдет он в «зенит», не хамите, Вадим
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Garikus89
Ответ Алексей Елистратов
А дальше чего не цитируете. Он сказал, что можно пешком ходить с мячом и никто его не отберет. Он четко дал понять, что темп черепаший у твоего газового гегемона, что после быстро реагирующего Лас-Пальмаса у парня закружилась голова. Так что заголовок соответствует внутренностям. Видимо ваш мозг не обрабатывает информацию до конца.
Ты чего так взбесился, хрюша?) Ну накидали очередную трешку пешком, ну бывает, не первый же раз)
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Артём Амирджанян
Ответ Roman Araslanov
Любой клуб Ла Лиги сильнее Зенита.
Нет
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Roman Araslanov
Любой клуб Ла Лиги сильнее Зенита.
+9
-9
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