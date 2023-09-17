Захарян назвал «Лас-Пальмас» более сложным соперником, чем «Зенит»: «Не могу сказать, что он сильнее, но тут совсем по-другому играют. Тяжело даже мяч принять»
Арсен Захарян заявил, что играть против «Лас-Пальмаса» сложнее, чем против «Зенита».
– Какой из соперников по ощущениям сложнее – «Зенит» или «Гранада»?
– Блин, а почему «Гранада»? Почему не «Лас-Пальмас»?
– Давай так: «Лас-Пальмас», «Гранада» или «Зенит»?
– По ощущениям – «Лас-Пальмас».
– Сильнее, чем «Зенит»?
– Не могу сказать, что эта команда сильнее, чем «Зенит», но тут [в Испании] совсем по-другому играют.
Если с «Зенитом» больше свободы, у тебя есть какое-то время подумать, то с «Лас-Пальмасом» было по моим ощущениям очень тяжело.
Везде играли один в один, всегда за тобой игрок. Было тяжело даже, условно, мяч принять. Поэтому по ощущениям «Лас-Пальмас» [сложнее], – сказал полузащитник «Реал Сосьедад».
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В тексте: не могу сказать, что сильнее. Играют по другому, поэтому сложнее.
🤣🤣🤣
>не могу сказать что более сложный
Хахахахаха спортс в своем репертуаре
Так что заголовок соответствует внутренностям. Видимо ваш мозг не обрабатывает информацию до конца.
– Не могу сказать, что эта команда сильнее
Вы неточно цитируете. Сильнее и сложнее - разные вещи.