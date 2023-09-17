Хейлунд после 1:3 от «Брайтона»: «МЮ» поднимется снова. Спасибо за теплый прием, «Олд Траффорд»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия болельщики Брайтон соцсети Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд поблагодарил болельщиков «Манчестер Юнайтед» за поддержку.

В матче 5-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» на «Олд Траффорд» (1:3). В первом тайме судья отменил гол Хейлунда после проверки ВАР, так как перед пасом Маркуса Рэшфорда мяч ушел за лицевую линию.

На 64-й минуте болельщики освистали замену Хейлунда на Антони Марсьяля.

«Мы поднимемся снова. Спасибо за теплый прием, «Олд Траффорд», – написал датчанин в инстаграме.

После 5 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице и отстает от зоны Лиги чемпионов на 7 очков.

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9 комментариев

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Ansu Fati
Да он 10 лет уже поднимается после ухода Фергюсона
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Макс Кошевой
Ответ llolishe
>фанаты освистали Хейлунда >Хейлунд после этого - Спасибо за теплый прием!🤣🤣🤣
они освистали не его, а выход Марсьяля
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Oleg Pepel
Ответ llolishe
Ну ты спроси у Расмуса после поражения такое вот сочинять
Замену освистали. ЗАМЕНу на кислого.
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Oleg Pepel
Ответ Макс Кошевой
они освистали не его, а выход Марсьяля
Там трудый товарищ..
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Oleg Pepel
Ответ llolishe
>фанаты освистали Хейлунда >Хейлунд после этого - Спасибо за теплый прием!🤣🤣🤣
Не стыдно так тупить то..
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