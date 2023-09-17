Хейлунд после 1:3 от «Брайтона»: «МЮ» поднимется снова. Спасибо за теплый прием, «Олд Траффорд»

Расмус Хейлунд поблагодарил болельщиков «Манчестер Юнайтед» за поддержку.

В матче 5-го тура «Манчестер Юнайтед» уступил « » на «Олд Траффорд» (1:3). В первом тайме судья отменил гол Хейлунда после проверки ВАР, так как перед пасом Маркуса Рэшфорда мяч ушел за лицевую линию.

На 64-й минуте болельщики освистали замену на Антони Марсьяля.

«Мы поднимемся снова. Спасибо за теплый прием, « », – написал датчанин в инстаграме.

После 5 туров « » занимает 13-е место в турнирной таблице и отстает от зоны Лиги чемпионов на 7 очков.

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