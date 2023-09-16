Невилл о поражении «МЮ» от «Брайтона»: «Глейзеры в ответе за 10 лет посредственности на поле и за его пределами, они создали культуру жадности и недисциплинированности в клубе»

Гари Невилл разочарован поражением «Манчестер Юнайтед» от «Брайтона».

В 5-м туре АПЛ «МЮ» проиграл « » на «Олд Траффорд» со счетом 1:3.

«Я только что вернулся с «Олд Траффорд», и хотя перед матчем всегда нужно быть оптимистом, тревожнее всего, что увиденное в итоге не стало сюрпризом. Это не было [связано с] недостатком усилий или незаинтересованностью игроков. Команду полностью переиграл соперник, который был хорошо подготовлен и знал, что делает. Все очень просто…

И да, в ответе за это. Вот как это работает. У вас есть бизнес, и все хорошее и плохое остается с вами! Они унаследовали лучшее во всех аспектах. Они ответственны за 10 лет посредственности на поле и за его пределами. Они создали культуру жадности, недисциплинированности, нерешительности и неуверенности, которая пронизывает весь клуб.

Было бы лучше, если бы они быстрее и выгоднее продали клуб и позволили, по крайней мере, как следует исправить то, что происходит вне поля, и это изменило бы тон и культуру. Футбол изменчив, поэтому результаты на поле могут быть неустойчивыми и цикличными, но если вне поля порядок, включая руководство, это дает больше шансов добиться успеха», – написал экс-игрок «МЮ» в твиттере.

Кошмар «МЮ»: 12-е место, трешка от «Брайтона», который забивает в АПЛ больше всех!

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