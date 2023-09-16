Невилл о поражении «МЮ» от «Брайтона»: «Глейзеры в ответе за 10 лет посредственности на поле и за его пределами, они создали культуру жадности и недисциплинированности в клубе»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Глейзеры Брайтон соцсети Футбол

Гари Невилл разочарован поражением «Манчестер Юнайтед» от «Брайтона».

В 5-м туре АПЛ «МЮ» проиграл «Брайтону» на «Олд Траффорд» со счетом 1:3.

«Я только что вернулся с «Олд Траффорд», и хотя перед матчем всегда нужно быть оптимистом, тревожнее всего, что увиденное в итоге не стало сюрпризом. Это не было [связано с] недостатком усилий или незаинтересованностью игроков. Команду полностью переиграл соперник, который был хорошо подготовлен и знал, что делает. Все очень просто…

И да, Глейзеры в ответе за это. Вот как это работает. У вас есть бизнес, и все хорошее и плохое остается с вами! Они унаследовали лучшее во всех аспектах. Они ответственны за 10 лет посредственности на поле и за его пределами. Они создали культуру жадности, недисциплинированности, нерешительности и неуверенности, которая пронизывает весь клуб.

Было бы лучше, если бы они быстрее и выгоднее продали клуб и позволили, по крайней мере, как следует исправить то, что происходит вне поля, и это изменило бы тон и культуру. Футбол изменчив, поэтому результаты на поле могут быть неустойчивыми и цикличными, но если вне поля порядок, включая руководство, это дает больше шансов добиться успеха», – написал экс-игрок «МЮ» в твиттере.

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13 комментариев

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Марат Романов
Я один не понимаю причем тут глейзеры?они каждое То по 200 лямов дают.7 Хагу уже 10 игроков купили ,всех кого он хотел кроме де йонга.они что игроков расставляют,план на игру или сами с мячом бегают?что за дичь
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tolstiy
глэйзеры владеют мю- почти 20 лет, почему они виноваты только в последних 10? при них и лч брали, и апл выигрывали, да и этот комментатор при них же играл....
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Bunyod Turgunov
Ответ Манковский
Брали при Фергюсоне, который фактически заправлял там всем от трансферов и тренерства до выбора персонала. А эти бакланы в принципе не при делах. Как человек, который за год не посещает ни одного матча команды может хорошо управлять клубом? Да никак.
Вы думаете владельцы Сити в каждом матче сидят на трибунах? Глейзеры каждый год тратят по 200 млн евро. Каждый год в команде появляются по 3-4 новичка за немалые деньги. В этом году тоже тратили достаточно много денег. Купили тех игроков которые просил 7Хаг и но результат ноль. Причём тут Глейзеры если 7Хаг обосрал
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Алик Тимошенко
гребанние глейзеры тратили сотни миллионов на игроков которых хотел 7хаг, ох уж сволочи
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Hdxsoffbj Hsifsbdbir
Ответ Марат Романов
Я один не понимаю причем тут глейзеры?они каждое То по 200 лямов дают.7 Хагу уже 10 игроков купили ,всех кого он хотел кроме де йонга.они что игроков расставляют,план на игру или сами с мячом бегают?что за дичь
после глейзаров остаётся винит только болел и эти экспертов бывших игроков по этому они все дермо на Глейзоров хотя они тратит болше всех на мире
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Stretford End
вот и ответ Катари на ком основная вина
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леннорыч-абрамович
Вот так вот. Десять лет подытожил Брайтон.
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Манковский
Виноват тренер, ну придёт другой тренер. И он опять будет проигрывать и опять будет виноватым.

Меняются составы, меняются тренеры. Не меняются только Глейзеры и провальные сезоны.

Так может поменять Глейзеров в конце-концов?
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White Bone
Ответ Марат Романов
Я один не понимаю причем тут глейзеры?они каждое То по 200 лямов дают.7 Хагу уже 10 игроков купили ,всех кого он хотел кроме де йонга.они что игроков расставляют,план на игру или сами с мячом бегают?что за дичь
А кого винить? Кто нанимает тренеров, менеджеров и спортивных директоров, сомневаюсь что это делается без ведома владельцев.
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