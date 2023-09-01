Глава УЕФА заявил, что участие клуба Саудовской Аравии в еврокубках невозможно.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия изучает возможность участия одного из своих клубов в европейской – есть вариант с «уайлд кард» для победителя лиги. Однако в УЕФА опровергли эту информацию.

– Вы рассматриваете Саудовскую Аравию как конкурента турнирам УЕФА?

– В основном это занимает прессу, а европейское футбольное сообщество – не так сильно. Посмотрим, но я даже ни на секунду не задумывался о том, что эта лига может поставить под угрозу наши соревнования.

– В последние недели ходили слухи о том, что клубы Саудовской Аравии могут принять участие в Лиге чемпионов.

– СМИ рассуждали об этом, даже не спросив нас. Только европейские клубы могут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, – сказал президент УЕФА Александер Чеферин в интервью L’Équipe.

Словенец занял аналогичную позицию, когда его спросили о возможности проведения финала Лиги чемпионов в США в будущем.

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