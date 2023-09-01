Глава УЕФА о саудовцах в еврокубках: «Только клубы Европы могут играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций»
Глава УЕФА заявил, что участие клуба Саудовской Аравии в еврокубках невозможно.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия изучает возможность участия одного из своих клубов в европейской Лиге чемпионов – есть вариант с «уайлд кард» для победителя лиги. Однако в УЕФА опровергли эту информацию.
– Вы рассматриваете Саудовскую Аравию как конкурента турнирам УЕФА?
– В основном это занимает прессу, а европейское футбольное сообщество – не так сильно. Посмотрим, но я даже ни на секунду не задумывался о том, что эта лига может поставить под угрозу наши соревнования.
– В последние недели ходили слухи о том, что клубы Саудовской Аравии могут принять участие в Лиге чемпионов.
– СМИ рассуждали об этом, даже не спросив нас. Только европейские клубы могут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, – сказал президент УЕФА Александер Чеферин в интервью L’Équipe.
Словенец занял аналогичную позицию, когда его спросили о возможности проведения финала Лиги чемпионов в США в будущем.
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отрывок из википедии
Футболом управляет Израильская футбольная ассоциация, вступившая в АФК в 1954 году и исключённая оттуда в 1974 году после массового бойкота со стороны арабских стран. Израиль выступал в разных зонах (ОФК, УЕФА и КОНМЕБОЛ), пытаясь отобраться на чемпионат мира, однако безуспешно. В 1992 году Израиль стал ассоциированным членом УЕФА, полноправным членом с 1994 года, что позволяет ему соревноваться в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА, матчах чемпионата Европы, отборочных играх на чемпионат мира в зоне УЕФА и Лиге наций УЕФА. Израильская футбольная ассоциация управляет также действиями профессиональных, полу-профессиональных и любительских клубов
Казалось бы, Алжир, Тунис и Марокко географически к Европе ближе, чем Израиль, но они не в УЕФА
Тот же Ливан чуть севернее, но в УЕФА их не приглашают :((
П. С.: Лайфхак для саудов - купить 1 км2 территории где нибудь в Европе и порядок, будут трансконтинентальной страной как и Турция ))
Армения
Грузия
Азербайджан.
не Европа
УЕФА на просьбу принять ответили положительно - но могли и отказать, от позиции членов УЕФА зависит.
Израилю тоже могли отказать, кстати.
Так же и Саудовскую Аравию - могут принять, а могут и нет - от голосования стран входящих в УЕФА зависит, не от Чеферина.
Ведь в Казахстане только одна шестая часть территории страны расположена в Европе.
А пять шестых - в Центральной Азии.
С другой стороны - эта одна шестая часть европейская часть Казахстана будет больше, чем Голландия, Бельгия и еще десяток- другой европейских стран вместе взятых..
Так что и большАя тоже верно ) Согласен..