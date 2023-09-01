Глава УЕФА о саудовцах в еврокубках: «Только клубы Европы могут играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций»

Теги Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Александер Чеферин Лига Конференций УЕФА Футбол

Глава УЕФА заявил, что участие клуба Саудовской Аравии в еврокубках невозможно.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия изучает возможность участия одного из своих клубов в европейской Лиге чемпионов – есть вариант с «уайлд кард» для победителя лиги. Однако в УЕФА опровергли эту информацию.

– Вы рассматриваете Саудовскую Аравию как конкурента турнирам УЕФА?

– В основном это занимает прессу, а европейское футбольное сообщество – не так сильно. Посмотрим, но я даже ни на секунду не задумывался о том, что эта лига может поставить под угрозу наши соревнования.

– В последние недели ходили слухи о том, что клубы Саудовской Аравии могут принять участие в Лиге чемпионов.

– СМИ рассуждали об этом, даже не спросив нас. Только европейские клубы могут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, – сказал президент УЕФА Александер Чеферин в интервью L’Équipe.

Словенец занял аналогичную позицию, когда его спросили о возможности проведения финала Лиги чемпионов в США в будущем.

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79 комментариев

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Артём Сергеев
Ответ Artem Piatkov
А Израиль? Казалось бы, Алжир, Тунис и Марокко географически к Европе ближе, чем Израиль, но они не в УЕФА Тот же Ливан чуть севернее, но в УЕФА их не приглашают :(( П. С.: Лайфхак для саудов - купить 1 км2 территории где нибудь в Европе и порядок, будут трансконтинентальной страной как и Турция ))
потому что арабы их выжили из своеи АФК.
отрывок из википедии
Футболом управляет Израильская футбольная ассоциация, вступившая в АФК в 1954 году и исключённая оттуда в 1974 году после массового бойкота со стороны арабских стран. Израиль выступал в разных зонах (ОФК, УЕФА и КОНМЕБОЛ), пытаясь отобраться на чемпионат мира, однако безуспешно. В 1992 году Израиль стал ассоциированным членом УЕФА, полноправным членом с 1994 года, что позволяет ему соревноваться в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА, матчах чемпионата Европы, отборочных играх на чемпионат мира в зоне УЕФА и Лиге наций УЕФА. Израильская футбольная ассоциация управляет также действиями профессиональных, полу-профессиональных и любительских клубов
+47
-7
+40
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Joe Black
Ответ Йожик Женя
а Казахстан?
15% Казахстана находится в Европе. в Турции, например, всего 3% территории находится в Европе. 22 % России находится в Европе. но это 35% всей Европы)
+32
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Valik Slovo
Ответ rigobersong
Он забыл добавить, до тех пор пока не увидит конверт:)
скорее чемодан)
+23
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Artem Piatkov
А Израиль?
Казалось бы, Алжир, Тунис и Марокко географически к Европе ближе, чем Израиль, но они не в УЕФА

Тот же Ливан чуть севернее, но в УЕФА их не приглашают :((

П. С.: Лайфхак для саудов - купить 1 км2 территории где нибудь в Европе и порядок, будут трансконтинентальной страной как и Турция ))
+43
-23
+20
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Writer 1
Ответ Artem Piatkov
А Израиль? Казалось бы, Алжир, Тунис и Марокко географически к Европе ближе, чем Израиль, но они не в УЕФА Тот же Ливан чуть севернее, но в УЕФА их не приглашают :(( П. С.: Лайфхак для саудов - купить 1 км2 территории где нибудь в Европе и порядок, будут трансконтинентальной страной как и Турция ))
Израиль не признают арабы, было много бойкотов, Европейцы пошли навстречу и приняли Израиль в УЕФА. Остальные страны по Географии входят в Европу. Североафриканские страны всю свою историю проходят отбор на ЧМ через Африку. Это самая база
+18
-3
+15
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Дядя ТУРА
Ответ Writer 1
Израиль не признают арабы, было много бойкотов, Европейцы пошли навстречу и приняли Израиль в УЕФА. Остальные страны по Географии входят в Европу. Североафриканские страны всю свою историю проходят отбор на ЧМ через Африку. Это самая база
из моих знаний географии
Армения
Грузия
Азербайджан.
не Европа
+12
-3
+9
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Thom Yorke
Евровидение и Австралия передают привет Чеферину)
+10
-2
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Overkiller
Ответ Йожик Женя
а Казахстан?
Большая часть Казахстана географически в Европе, поэтому всё по правилам УЕФА. Кстати, с Россией аналогично.
+15
-9
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Уся Ваткин
Ответ Николай Коновалов
А как же Израиль?
Израиль - это единственная страна, где подозревают, что ты не еврей. В других странах подозревают, что еврей.
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Outis
Ответ Сергей Молодых
То есть, Израиль это Европа, да ? Просто сказочные лицемеры!
В связи с бойкотом со стороны арабских государств Израиль покинул азиатскую зону и стал выступать сначала в зоне Океании, а затем в зоне Европы.
+6
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And-Rover
Узбекистан давайте тоже. При СССР они бы выступали в Еврокубках.
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Фут.Боль
Ответ Artem Piatkov
А Израиль? Казалось бы, Алжир, Тунис и Марокко географически к Европе ближе, чем Израиль, но они не в УЕФА Тот же Ливан чуть севернее, но в УЕФА их не приглашают :(( П. С.: Лайфхак для саудов - купить 1 км2 территории где нибудь в Европе и порядок, будут трансконтинентальной страной как и Турция ))
Зачем покупать если можно просто заявиться в УЕФА?) Та же Австралия, например, тоже никакого отношения к Азии не имеет)
+5
-1
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Мақсат Алдаш
Если саудовцев принять, то им надо будет следовать финансовый пейр плей, а это не возможно и через сто лет, так что пустая тема, высосанная из ж. ы
+3
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Борис Энгельгардт
Ответ fussballer
Турция и Казахстан имеют территории в Европе.
ну, тогда Саудия купит две скалы в Эгейском море, и заявит своих топов в ЛЧ)
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Writer 1
Ответ Дядя ТУРА
из моих знаний географии Армения Грузия Азербайджан. не Европа
Очень много вариаций есть, и по некоторым из них твое утверждение верно. Есть понятие трансконтинентальности. Тут Кипр и Армения подходят точно. Израиль - это отдельная тема, комментарий выше упомянул 1974 год. Эти года для Израиля были судными, если кратко - президент Никсон спас Израиль, наподобие как американцы спасли Южную Корею от разгрома Северной. Там была война
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Mike 60
Ответ Сергей Молодых
То есть, Израиль это Европа, да ? Просто сказочные лицемеры!
В данном случае географ положение не имеет значение! Историю присоединения израильтян к европейским кубкам желательно знать. Здесь не ликбез, простите .
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Новый Орлеан
Ответ Сергей Молодых
То есть, Израиль это Европа, да ? Просто сказочные лицемеры!
Ещё Азербайджан, Армения и Грузия
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Мартинелли
Ответ Artem Piatkov
А Израиль? Казалось бы, Алжир, Тунис и Марокко географически к Европе ближе, чем Израиль, но они не в УЕФА Тот же Ливан чуть севернее, но в УЕФА их не приглашают :(( П. С.: Лайфхак для саудов - купить 1 км2 территории где нибудь в Европе и порядок, будут трансконтинентальной страной как и Турция ))
Израиль состоит в УЕФА, а СА нет. Ответ простой
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Rocco777
тут вопрос цены. европейская футбольная асоциация продажная. набивают цену.
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Karel
Ответ Writer 1
Израиль не признают арабы, было много бойкотов, Европейцы пошли навстречу и приняли Израиль в УЕФА. Остальные страны по Географии входят в Европу. Североафриканские страны всю свою историю проходят отбор на ЧМ через Африку. Это самая база
Казахстан в АФК играл, как и Израиль. Никто его не бойкотировал. Просто Казахстан захотел в УЕФА, посчитали, что там интереснее.

УЕФА на просьбу принять ответили положительно - но могли и отказать, от позиции членов УЕФА зависит.

Израилю тоже могли отказать, кстати.
Так же и Саудовскую Аравию - могут принять, а могут и нет - от голосования стран входящих в УЕФА зависит, не от Чеферина.
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Overkiller
Ответ Karel
Неправильно запомнил. Ровно наоборот. Значительно большая часть названных тобой стран в Азии. Еще Турция, Грузия, Армения и т.д. В общем, в Азии все.
Не бОльшая, а большАя.
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fussballer
Ответ Радонежский
Турция, Израиль, Казахстан,...
Турция и Казахстан имеют территории в Европе.
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Мартинелли
Ответ Йожик Женя
а Казахстан?
А Россия?
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Николай Коновалов
А как же Израиль?
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Karel
Ответ Overkiller
Не бОльшая, а большАя.
Правильно - бОльшая.

Ведь в Казахстане только одна шестая часть территории страны расположена в Европе.
А пять шестых - в Центральной Азии.

С другой стороны - эта одна шестая часть европейская часть Казахстана будет больше, чем Голландия, Бельгия и еще десяток- другой европейских стран вместе взятых..

Так что и большАя тоже верно ) Согласен..
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