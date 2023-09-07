Аль-Хелайфи о Суперлиге: «Мы крепко устояли на ногах. Никогда не забуду, как люди выходили из чата руководителей ECA – я подумал, что мой телефон взломали»

Нассер Аль-Хелайфи рассказал о своей реакции на создание Суперлиги в 2021 году.

«Я никогда не забуду, как люди уходили из чата руководства ECA (Ассоциация европейских клубов – Sports.ru) в воскресенье, 18 апреля 2021 года. Я подумал, что мой телефон взломали, и это было бы уже не впервые.

Тем не менее я всегда буду помнить, что, как организация, мы крепко устояли на ногах, о клубах, которые вернулись – некоторые из которых вносят больший вклад в организацию, чем когда-либо.

Наше партнерство с УЕФА очень важно. Мы далеко не во всем соглашаемся, но всегда обсуждаем все конструктивно – с диалогом, взаимопониманием и поиском решений.

И, выражая благодарность президенту Чеферину и нашим коллегам из УЕФА, я рад сообщить, что мы подписали новый меморандум о взаимопонимании с , который определит наш путь до 2030 года в качестве единственного представителя европейских клубов в и во всем мире», – сказал президент « » и глава ECA.

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