Аль-Хелайфи о Суперлиге: «Мы крепко устояли на ногах. Никогда не забуду, как люди выходили из чата руководителей ECA – я подумал, что мой телефон взломали»

Теги ПСЖ лига 1 Франция УЕФА Ассоциация европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи Александер Чеферин Суперлига Европы Футбол

Нассер Аль-Хелайфи рассказал о своей реакции на создание Суперлиги в 2021 году.

«Я никогда не забуду, как люди уходили из чата руководства ECA (Ассоциация европейских клубов – Sports.ru) в воскресенье, 18 апреля 2021 года. Я подумал, что мой телефон взломали, и это было бы уже не впервые.

Тем не менее я всегда буду помнить, что, как организация, мы крепко устояли на ногах, о клубах, которые вернулись  – некоторые из которых вносят больший вклад в организацию, чем когда-либо.

Наше партнерство с УЕФА очень важно. Мы далеко не во всем соглашаемся, но всегда обсуждаем все конструктивно – с диалогом, взаимопониманием и поиском решений.

И, выражая благодарность президенту Чеферину и нашим коллегам из УЕФА, я рад сообщить, что мы подписали новый меморандум о взаимопонимании с УЕФА, который определит наш путь до 2030 года в качестве единственного представителя европейских клубов в Европе и во всем мире», – сказал президент «ПСЖ» и глава ECA.

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3 комментария

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Cruel Snake
Другими словами

Мы вливали, вливаем и будем в вливать в УЕФА. Ручная организация. Если мы им говорим прыгать, то всё что они спрашивают, это как далеко
+8
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Дядя ТУРА
было прикольно взломать его телефон и написать Джикие, мол ты очень крут, переходи в ПСЖ пожалуйста
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SaH4r.
мафия ликует
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