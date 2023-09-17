Бекхэм поддержал Магуайра на фоне оскорблений, отправив ему сообщение и посоветовав игнорировать троллей. Этот жест имеет огромное значение для Харри

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм Харри Магуайр соцсети Футбол

Дэвид Бекхэм поддержал Харри Магуайра на фоне оскорблений в адрес защитника.

По информации The Sun, бывший капитан сборной Англии отправил Магуайру сообщение со словами поддержки. Бекхэм похвалил Магуайра за стойкость, посоветовал не обращать внимания на троллей и выразил уверенность, что защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии способен справиться с давлением.

Сообщается, что поддержка со стороны такого человека, как Бекхэм, имеет огромное значение для Магуайра.

Отметим, что Дэвид Бекхэм также подвергся резкой критике после удаления в матче ЧМ-1998 против сборной Аргентины, который завершился поражением Англии в серии пенальти.

Уже и мама Магуайра заступилась за него – после новой волны хейта. Называет это позором и абьюзом

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4 комментария

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Дядя ТУРА
как он может нас игнорировать??
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Манковский
Бэкс с опытом после ЧМ-1998, правда это был талантливый человек и прекрасным пасом.

Магваер обычный вышибала из бара, который получил контракт в МЮ.
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Pb-SE
Похоже, в Интер Майами нужен центральный защитник.
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Манковский
Ответ Дядя ТУРА
как он может нас игнорировать??
Нет, то он может игнорировать забегающего за спину игрока атаки противника.
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