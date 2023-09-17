Бекхэм поддержал Магуайра на фоне оскорблений, отправив ему сообщение и посоветовав игнорировать троллей. Этот жест имеет огромное значение для Харри
Дэвид Бекхэм поддержал Харри Магуайра на фоне оскорблений в адрес защитника.
По информации The Sun, бывший капитан сборной Англии отправил Магуайру сообщение со словами поддержки. Бекхэм похвалил Магуайра за стойкость, посоветовал не обращать внимания на троллей и выразил уверенность, что защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии способен справиться с давлением.
Сообщается, что поддержка со стороны такого человека, как Бекхэм, имеет огромное значение для Магуайра.
Отметим, что Дэвид Бекхэм также подвергся резкой критике после удаления в матче ЧМ-1998 против сборной Аргентины, который завершился поражением Англии в серии пенальти.
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