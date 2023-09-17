Бекхэм поддержал Магуайра на фоне оскорблений, отправив ему сообщение и посоветовав игнорировать троллей. Этот жест имеет огромное значение для Харри

Дэвид Бекхэм поддержал Харри Магуайра на фоне оскорблений в адрес защитника.

По информации The Sun, бывший капитан сборной Англии отправил Магуайру сообщение со словами поддержки. Бекхэм похвалил Магуайра за стойкость, посоветовал не обращать внимания на троллей и выразил уверенность, что защитник « » и сборной Англии способен справиться с давлением.

Сообщается, что поддержка со стороны такого человека, как Бекхэм, имеет огромное значение для Магуайра.

Отметим, что также подвергся резкой критике после удаления в матче ЧМ-1998 против сборной Аргентины, который завершился поражением Англии в серии пенальти.

Уже и мама Магуайра заступилась за него – после новой волны хейта. Называет это позором и абьюзом

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