Андрей Федун о победе «Спартака» над «Сочи»: «Очки не пахнут»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Федун Чемпионат.com Сочи Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Федун поделился мнением о победе «Спартака» над «Сочи».

Красно-белые выиграли матч 8-го тура Мир РПЛ со счетом 1:0 благодаря голу Срджана Бабича на 91-й минуте.

– Какие эмоции от матча?

– Выиграли! Как говорили когда-то, очки не пахнут!

– Ваши впечатления от «Спартака» на старте сезона?

– Хотелось бы лучше – нужно было больше выиграть.

– Заслуживает ли Абаскаль кредита доверия?

– Какое имеет значение? Для болельщика важнее выиграла команда или нет. Для меня имеет значение, что выиграли «Сочи», три очка набрали. Все прекрасно, – сказал брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
дитя лимита
победа с КБ душком, будем честны

бромантановых спасла только травма игрока сочи
+21
-11
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
Стоило еле-еле 3 очка набрать и понеслось. Вторая подряд будет и снова боремся за титул?
+16
-7
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
chernov jr
Ответ chernov jr
Комментарий удален модератором
сильно?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антимосковский
как и деньги для федунов
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Сагайдачный
Отжали домашний матч, Приспособленецы народные. Там бы вам в догоночку ещё одну бараначку и Всё.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marienburg
Очки Спартака давно не пахнут, от них уже вовсю смердит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Huawei
Ответ дитя лимита
победа с КБ душком, будем честны бромантановых спасла только травма игрока сочи
А в чем душок? Играли на голову сильнее, в конце концов дожали. Вскрывать автобус всегда сложно, когда вся команда у своих ворот посётся. Да ещё и нарушения пропускают, очевидно судья желтую потерял.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Прошлое Заремы не пахнет,хотя постойте ..
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
chernov jr
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл.С-Пб
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Питекантроп
Только если мытые
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Честный контроль
Зарема может оспорить это спорное утверждение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
дитя лимита
Ответ jqzn88xn6n
Стоило еле-еле 3 очка набрать и понеслось. Вторая подряд будет и снова боремся за титул?
вернутся, чтобы править)))))))))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Петр Васильев
Ответ Олег Сагайдачный
Отжали домашний матч, Приспособленецы народные. Там бы вам в догоночку ещё одну бараначку и Всё.
Надо чтобы Абаскаль подольше задержался в Спартаке - нам больше радости будет!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий