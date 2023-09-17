Андрей Федун о победе «Спартака» над «Сочи»: «Очки не пахнут»
Андрей Федун поделился мнением о победе «Спартака» над «Сочи».
Красно-белые выиграли матч 8-го тура Мир РПЛ со счетом 1:0 благодаря голу Срджана Бабича на 91-й минуте.
– Какие эмоции от матча?
– Выиграли! Как говорили когда-то, очки не пахнут!
– Ваши впечатления от «Спартака» на старте сезона?
– Хотелось бы лучше – нужно было больше выиграть.
– Заслуживает ли Абаскаль кредита доверия?
– Какое имеет значение? Для болельщика важнее выиграла команда или нет. Для меня имеет значение, что выиграли «Сочи», три очка набрали. Все прекрасно, – сказал брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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