Андрей Федун о победе «Спартака» над «Сочи»: «Очки не пахнут»

Андрей Федун поделился мнением о победе «Спартака» над «Сочи».

Красно-белые выиграли матч 8-го тура Мир со счетом 1:0 благодаря голу Срджана Бабича на 91-й минуте.

– Какие эмоции от матча?

– Выиграли! Как говорили когда-то, очки не пахнут!

– Ваши впечатления от «Спартака» на старте сезона?

– Хотелось бы лучше – нужно было больше выиграть.

– Заслуживает ли Абаскаль кредита доверия?

– Какое имеет значение? Для болельщика важнее выиграла команда или нет. Для меня имеет значение, что выиграли « », три очка набрали. Все прекрасно, – сказал брат бывшего владельца « » Леонида Федуна.

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