Почеттино о 0:0 с «Борнмутом»: «Челси» заслужил победу. Болельщики разочарованы, но я не беспокоюсь, мы знаем, что делаем»

Теги Челси премьер-лига Англия Борнмут Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино не видит поводов для беспокойства после ничьей с «Борнмутом».

«Не могу сказать, что доволен, но это была очень достойная игра. Думаю, мы заслуживали большего – победы. Мы создавали хорошие моменты, в первом тайме после 20-30 минут у нас было много возможностей забить – но не удалось.

Учитывая 12 травмированных и выход в старте только трех игроков, которые не уезжали в сборные, я могу сказать только о том, что команда хорошо потрудилась.

Нам нужно жестче действовать впереди, доказать свою эффективность у ворот. Надо сохранять спокойствие, но в подобных обстоятельствах это не всегда легко. Винить никого не надо.

Болельщики разочарованы ситуацией, но я не беспокоюсь, потому что мы хорошо знаем, что делаем. У нас появится возможность выпускать на замену игроков, способных произвести эффект, появится высокая конкуренция на тренировках. Когда у нас будет доступно больше футболистов, у этой команды будет больше шансов побеждать», – сказал главный тренер «Челси» в эфире Sky Sports.

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59 комментариев

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Отец Абду
Челси в этом сезоне:

5 игр, 5 очков, 5 забитых голов и 5 пропущенных:)

Боэли, дай 5... За то, что миллиард евро потратил в пустую...
+104
-5
+99
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sema mixajlov
Ответ Отец Абду
Челси в этом сезоне: 5 игр, 5 очков, 5 забитых голов и 5 пропущенных:) Боэли, дай 5... За то, что миллиард евро потратил в пустую...
38 очков за 38 игр как раз чтобы занять 16-17 место и не вылететь, так что все под контролем
+34
-1
+33
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Evgen_Hazard
Плановое погружение в шип?
+24
-3
+21
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CFCheadhunter
Ответ Отец Абду
Челси в этом сезоне: 5 игр, 5 очков, 5 забитых голов и 5 пропущенных:) Боэли, дай 5... За то, что миллиард евро потратил в пустую...
И тебе 5 за шикарный коммент!
+26
-5
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basfhavsfh basfhavsfh
Хотел посмеяться над Челси, но вспомнил, что болею за МЮ
+9
0
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artemio303
Челси играл на уровне шипа
+9
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Be_Cos
Ответ Evgen_Hazard
Плановое погружение в шип?
- Боули: Вы готовы, дети?
- Да, капитан!
- Кто проживает на дне океана?
+7
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Макс Пи
То жалуется о том что слишком много игроков, то мало. Ох уж эти обстоятельства.
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d'Herblay
Чем заслужил ?
Сборная плантации получила на что наиграла
В конце Борнмут вообще намного интереснее атаковал
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aidos_1979
Фк мем)
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Акира_1
Ответ liverpool and barcelona fan
Полностью обновив состав тяжело поставить игру, не говоря уже про борьбу за трофеи. Челси закупился молодняком, которая если без изменения будут вместе 2-3 сезона, то даст плоды.
Про какие плоды все постоянно говорят? Игроки абсолютно среднего уровня, у которых не видно даже перспектив особых. Ну камон, кому-то кажется реально, что Гюсто, Мудрик, Мадуэке и прочие когда-то станут топ игроками. При Абрамовича таких было тоже полно, но все они в арендах сидели, а тут от них ждут какого-то мастерства и будущего. Этот проект обречён.
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Собиратель хаоса
Ответ Макс Пи
То жалуется о том что слишком много игроков, то мало. Ох уж эти обстоятельства.
Он уже сам не помнит, сколько у него игроков😄
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milky way
Маурисио прав. Чего беспокоиться, если неустойка никуда не денется?)
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Wagner
Ответ liverpool and barcelona fan
Полностью обновив состав тяжело поставить игру, не говоря уже про борьбу за трофеи. Челси закупился молодняком, которая если без изменения будут вместе 2-3 сезона, то даст плоды.
Когда покупают молодёжь, то её наигрывают в команде с опытными игроками.
Микела тоже подписали в 19 лет, но в основу, в которой ещё Макелеле играл, его стали подпускать через пару лет.
За это время он набирался футбольной мудрости у Макелеле и Эсьена.
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Wagner
Ответ Кино Музыка
Еще 2 таких матча и Челси по алгоритму без еврокубков.
А почему Чемпионшип не берёшь в расчёт?
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artemio303
Ответ Artūras Grigas
... уровне шипа 20 - 22 места.
Где-то так)
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abdulakushev@yandex.ru
Если бы вы знали , что делаете, вы бы убрали это тело по имени Джексон ещё в перерыве. Ему в лучшем случае выходить на 15–20 минут в конце игры и побегать(единственное , что он умеет) Очень сырой нап, нап ли вообще? Какое-то футбольное недоразумение на данный момент. Ни принять, ни отдать, ни ударить , ни в конце-то концов вовремя упасть в штрафной. Мудрик был одним из лучших на поле, зачем его менять? У команды беда с последними 1-2 пасами и ударом, и стало только хуже без него. Стерлинг в неплохой форме, но совершенно не понимает во что играть.
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ta-tosha
Ответ Jlaw
у мудрика процент брака в передачах выше половины
Потому что он один старался обострять, отсюда и брак. И кроме Стерлинга ему никто даже не думал помогать. Поменяли его - и ноль даже полумоментов за полчаса.
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Кино Музыка
Ответ Wagner
А почему Чемпионшип не берёшь в расчёт?
Ну да... как-то не подумал)
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tvorog8088
Вообще не понимаю почему его сильным тренером считают, уверенный середняк.
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Wagner
В топах матча по хускореду кроме Санчеса у Челси больше никого.
https://1xbet.whoscored.com/Matches/1729275/MatchReport/England-Premier-League-2023-2024-Bournemouth-Chelsea
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Кино Музыка
Еще 2 таких матча и Челси по алгоритму без еврокубков.
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chikisiki
Физрук Почетино будет уволен скоро
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Ashan Sorokin
мы знаем, что делаем».......это он про выход в Чемпионшип?
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Ноно Гомес
дела плохи пока, надежда на Нкунку и Рис
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