Почеттино о 0:0 с «Борнмутом»: «Челси» заслужил победу. Болельщики разочарованы, но я не беспокоюсь, мы знаем, что делаем»

Маурисио Почеттино не видит поводов для беспокойства после ничьей с «Борнмутом».

«Не могу сказать, что доволен, но это была очень достойная игра. Думаю, мы заслуживали большего – победы. Мы создавали хорошие моменты, в первом тайме после 20-30 минут у нас было много возможностей забить – но не удалось.

Учитывая 12 травмированных и выход в старте только трех игроков, которые не уезжали в сборные, я могу сказать только о том, что команда хорошо потрудилась.

Нам нужно жестче действовать впереди, доказать свою эффективность у ворот. Надо сохранять спокойствие, но в подобных обстоятельствах это не всегда легко. Винить никого не надо.

Болельщики разочарованы ситуацией, но я не беспокоюсь, потому что мы хорошо знаем, что делаем. У нас появится возможность выпускать на замену игроков, способных произвести эффект, появится высокая конкуренция на тренировках. Когда у нас будет доступно больше футболистов, у этой команды будет больше шансов побеждать», – сказал главный тренер «Челси» в эфире Sky Sports.

Кризис «Челси» фэйковый? Почеттино справляется?

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