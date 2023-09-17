Почеттино о 0:0 с «Борнмутом»: «Челси» заслужил победу. Болельщики разочарованы, но я не беспокоюсь, мы знаем, что делаем»
Маурисио Почеттино не видит поводов для беспокойства после ничьей с «Борнмутом».
«Не могу сказать, что доволен, но это была очень достойная игра. Думаю, мы заслуживали большего – победы. Мы создавали хорошие моменты, в первом тайме после 20-30 минут у нас было много возможностей забить – но не удалось.
Учитывая 12 травмированных и выход в старте только трех игроков, которые не уезжали в сборные, я могу сказать только о том, что команда хорошо потрудилась.
Нам нужно жестче действовать впереди, доказать свою эффективность у ворот. Надо сохранять спокойствие, но в подобных обстоятельствах это не всегда легко. Винить никого не надо.
Болельщики разочарованы ситуацией, но я не беспокоюсь, потому что мы хорошо знаем, что делаем. У нас появится возможность выпускать на замену игроков, способных произвести эффект, появится высокая конкуренция на тренировках. Когда у нас будет доступно больше футболистов, у этой команды будет больше шансов побеждать», – сказал главный тренер «Челси» в эфире Sky Sports.
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5 игр, 5 очков, 5 забитых голов и 5 пропущенных:)
Боэли, дай 5... За то, что миллиард евро потратил в пустую...
- Да, капитан!
- Кто проживает на дне океана?
Сборная плантации получила на что наиграла
В конце Борнмут вообще намного интереснее атаковал
Микела тоже подписали в 19 лет, но в основу, в которой ещё Макелеле играл, его стали подпускать через пару лет.
За это время он набирался футбольной мудрости у Макелеле и Эсьена.
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