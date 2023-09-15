Константин Генич рассказал о своих отношениях с Артемом Дзюбой.

– Кость, ты недавно помирился с .

– Я с ним и не ссорился.

– Да?

– Ну так – пообсирали друг друга.

Скажу по секрету. Матч « » – « », Дзюба забил и отдал голевой пас пяткой на . И я, когда комментировал, не сделал на этом акцент. Типа: «О, великий Дзюба сделал пас пяткой!»

Насколько знаю, он меня оскорбил: «Генич – лысая ###### (фигня)». Как-то так. Я, во-первых, не лысый (снял кепку – Sports.ru), а с волосами – просто их немного. Во-вторых, я не ###### (фигня).

Миранчук забил прекрасный гол, да, был пас пяткой. Я не буду же теперь в защиту профессии и декларировать: «Давайте, ##### (блин), ребята, этого номера 7 из «Локомотива» все вместе уверенно прибьем».

Тот конфликт, что между нами был, это недопонимание. Прошло время, все исправили, обговорили. Я ему сказал: «Разблокируй меня, сволочь» во всех соцсетях, где заблокировал». Он сказал: «Не пришло еще время». Ну, не пришло, так не пришло, – сказал комментатор «Матч ТВ» в шоу Мир РПЛ «Игра без мяча».

«Вот я его встречу и разочек вспылю». Новый эпизод зарубы Генича и Дзюбы

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