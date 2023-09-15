Генич о Дзюбе: «Пообсирали друг друга, недопонимание. Потом, когда я на его пасе пяткой не сделал акцент, он сказал: «Лысая ######». Я не лысый и не ######»
Константин Генич рассказал о своих отношениях с Артемом Дзюбой.
– Кость, ты недавно помирился с Артемом Дзюбой.
– Я с ним и не ссорился.
– Да?
– Ну так – пообсирали друг друга.
Скажу по секрету. Матч «Локомотив» – «Балтика», Дзюба забил и отдал голевой пас пяткой на Миранчука. И я, когда комментировал, не сделал на этом акцент. Типа: «О, великий Дзюба сделал пас пяткой!»
Насколько знаю, он меня оскорбил: «Генич – лысая ###### (фигня)». Как-то так. Я, во-первых, не лысый (снял кепку – Sports.ru), а с волосами – просто их немного. Во-вторых, я не ###### (фигня).
Миранчук забил прекрасный гол, да, был пас пяткой. Я не буду же теперь в защиту профессии и Константина Генича декларировать: «Давайте, ##### (блин), ребята, этого номера 7 из «Локомотива» все вместе уверенно прибьем».
Тот конфликт, что между нами был, это недопонимание. Прошло время, все исправили, обговорили. Я ему сказал: «Разблокируй меня, сволочь» во всех соцсетях, где заблокировал». Он сказал: «Не пришло еще время». Ну, не пришло, так не пришло, – сказал комментатор «Матч ТВ» в шоу Мир РПЛ «Игра без мяча».
«Вот я его встречу и разочек вспылю». Новый эпизод зарубы Генича и Дзюбы
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Почему же крашеная? Это мой натуральный цвет.
Любовь и голуби...
добавил Генич