Генич о Дзюбе: «Пообсирали друг друга, недопонимание. Потом, когда я на его пасе пяткой не сделал акцент, он сказал: «Лысая ######». Я не лысый и не ######»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Балтика Константин Генич Антон Миранчук Матч ТВ брань Футбол

Константин Генич рассказал о своих отношениях с Артемом Дзюбой.

– Кость, ты недавно помирился с Артемом Дзюбой.

– Я с ним и не ссорился.

– Да?

– Ну так – пообсирали друг друга.

Скажу по секрету. Матч «Локомотив» – «Балтика», Дзюба забил и отдал голевой пас пяткой на Миранчука. И я, когда комментировал, не сделал на этом акцент. Типа: «О, великий Дзюба сделал пас пяткой!»

Насколько знаю, он меня оскорбил: «Генич – лысая ###### (фигня)». Как-то так. Я, во-первых, не лысый (снял кепку – Sports.ru), а с волосами – просто их немного. Во-вторых, я не ###### (фигня).

Миранчук забил прекрасный гол, да, был пас пяткой. Я не буду же теперь в защиту профессии и Константина Генича декларировать: «Давайте, ##### (блин), ребята, этого номера 7 из «Локомотива» все вместе уверенно прибьем».

Тот конфликт, что между нами был, это недопонимание. Прошло время, все исправили, обговорили. Я ему сказал: «Разблокируй меня, сволочь» во всех соцсетях, где заблокировал». Он сказал: «Не пришло еще время». Ну, не пришло, так не пришло, – сказал комментатор «Матч ТВ» в шоу Мир РПЛ «Игра без мяча».

«Вот я его встречу и разочек вспылю». Новый эпизод зарубы Генича и Дзюбы

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25 комментариев

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Дурачок
В синониме слова Фигня 5 букв, а в новости "#" - 6 штук. Мне кажется, нас кто-то н#######т.
+83
-2
+81
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Victor1922
Биба и Боба 🙈
+47
-1
+46
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Фут.Боль
Ответ Дурачок
В синониме слова Фигня 5 букв, а в новости "#" - 6 штук. Мне кажется, нас кто-то н#######т.
Думаю, там зашифровано слово "запула".
+42
0
+42
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Циник Петербургский
Интересно, повзрослеет ли когда-нибудь Генич? (Насчет Дзюбы я не надеюсь)
+20
-2
+18
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Pb-SE
Ответ Фут.Боль
Думаю, там зашифровано слово "запула".
Это разве фигня?
+2
0
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ Дурачок
В синониме слова Фигня 5 букв, а в новости "#" - 6 штук. Мне кажется, нас кто-то н#######т.
Скорее всего п####т
+2
0
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AIBOLIT66
Штучка крашеная!
Почему же крашеная? Это мой натуральный цвет.
Любовь и голуби...
+1
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Ярик01
Ответ Pb-SE
Это на старославянском, тогда ещё яти и твердый знак везде пихали
После -ня (гласная) ять вроде не использовали
+1
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Rus Donskoy
два 🤡
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Pb-SE
Ответ Ярик01
Почему шесть букв
Это на старославянском, тогда ещё яти и твердый знак везде пихали
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Evgeny Trifonov
Я не лысый, просто волосы совершили трансфер в нос
добавил Генич
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-3
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Кочевник56
Ответ Циник Петербургский
Интересно, повзрослеет ли когда-нибудь Генич? (Насчет Дзюбы я не надеюсь)
а что вы хотите, на ТНТ и Матче один и тот же Гавр..
+1
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Pavlyushavin
Ответ Циник Петербургский
Интересно, повзрослеет ли когда-нибудь Генич? (Насчет Дзюбы я не надеюсь)
Возможно, это проявление кризиса среднего возраста. Проблема в том, что люди публичные, и поэтому нам приходится это все выслушивать.
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Johnie
Ответ Циник Петербургский
Интересно, повзрослеет ли когда-нибудь Генич? (Насчет Дзюбы я не надеюсь)
Первые 40 лет детства у мужчины самые тяжелые
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GarbaXosa
Ответ Фут.Боль
Думаю, там зашифровано слово "запула".
скорее всего 3алупа
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LechK1nG
Ответ Pb-SE
Это на старославянском, тогда ещё яти и твердый знак везде пихали
Либо автор анимэшник, и наоборот добавляет мягкий знак чтобы в конце получилось "-нья"
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deserg
Ответ Циник Петербургский
Интересно, повзрослеет ли когда-нибудь Генич? (Насчет Дзюбы я не надеюсь)
они видимо оба еще на грудном вскармливании. чуть только от груди отлучаются сразу чушь несут.
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Циник Петербургский
Ответ Pavlyushavin
Возможно, это проявление кризиса среднего возраста. Проблема в том, что люди публичные, и поэтому нам приходится это все выслушивать.
Ну, я, к примеру, росногомяч давно смотрю без звука. А иногда и под подборку цирковых оркестров или чего-то в стиле нарезок из звуковой дорожки к/ф "Кин-Дза-Дза" и т.п.. А всякие околофутбольные шоу я не смотрю принципиально. Так что с трудом могу вспомнить голоса и внешность всех этих "журналистов".
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Groznyi2024
Как это связано с футболом?
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Фут.Боль
Ответ Pb-SE
Это разве фигня?
Ну если лысая, то явно не фигня)
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Spaten
Генич с Дзюбой на футболе повстречались, Видимо не виделись давно, Долго обнимались, целовались Пока….
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songbilong
лысая ######, расшифровывается как ерунда?
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goleodor
Лысина - это постепенный переход, сначала количественный, а затем качественный, головы в задницу
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