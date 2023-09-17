Звонимир Бобан: «Судьи сталкиваются с жестокостью на всех уровнях, это должно прекратиться. Стоит подумать о сокращении трансферного окна – это пойдет на пользу и игрокам, и тренерам»

Звонимир Бобан призвал бороться с жестокостью по отношению к арбитрам.

Также экс-игрок сборной Хорватии предложил сократить длину трансферного окна.

– Можно ли улучшить сегодняшний футбол?

– Мое беспокойство выходит за рамки футбола – нужно решить проблему насилия в спорте. Например, судьи на всех уровнях футбольной иерархии сталкиваются с жестокостью – со стороны болельщиков, игроков, тренеров и даже родителей. Подобное поведение должно прекратиться.

Другой аспект – когда игроки кричат, симулируют и делают вид, что получили травму, даже если физического контакта не было. Такое неспортивное поведение широко освещается телевидением, и дети часто ему подражают. Это создает серьезную проблему для судей, которые чувствуют, что вынуждены останавливать игру, даже если не видят контакта.

На стратегическом уровне следовало бы рассмотреть возможность сокращения трансферного окна – это пошло бы на пользу как тренерам, так и игрокам, – а также об ограничении численности состава. Может, это звучит романтично, но нельзя позволять коммерческому аспекту игры доминировать над спортивным, нужно защищать реальные ценности этого прекрасного вида спорта, – сказал бывший игрок «Милана».

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