Симеоне о неназначенном пенальти в пользу «Атлетико»: «Рука Манди не прижата к телу – не знаю, что еще сказать. Трудно объяснить это решение, когда в трансляции все четко видно»

Диего Симеоне считает, что судья должен был назначить пенальти за игру рукой Аиссы Манди.

В заключительном туре Ла Лиги «Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2). На 38-й минуте матча защитник «Вильярреала» Аисса Манди заблокировал удар Антуана Гризманна рукой во вратарской площади. Выбрасываясь на мяч, Манди отставлял руку для опоры, но в момент попадания мяча не опирался на нее. Главный арбитр матча Рикардо Бенгоэчеа не назначил пенальти.

«Очень трудно объяснить это решение, когда все очень четко видно в трансляции. Рука не прижата к телу, и я, честно говоря, не знаю, что еще сказать».

О ВАР

«Два, три или четыре человека [на ВАР] могут допускать ошибки, и я надеюсь, что система исправится к следующему сезону. Я верю в ВАР и думаю, что его внедрили, чтобы помочь нам. Надеюсь, его продолжат совершенствовать и будут объяснять нам трактовки. Это успокаивало бы нас, что во время матча не было чего-то важного. Представьте, если бы вы боролись за титул или за выживание», – сказал главный тренер «Атлетико».

«Атлетико» о неназначенном пенальти за руку Манди во вратарской: «Мы думали, что видели все. Нет слов»

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