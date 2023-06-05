Симеоне о неназначенном пенальти в пользу «Атлетико»: «Рука Манди не прижата к телу – не знаю, что еще сказать. Трудно объяснить это решение, когда в трансляции все четко видно»

Теги Вильярреал Атлетико Ла Лига Диего Симеоне телевидение судьи Антуан Гризманн Аисса Манди видеоповторы Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Футбол

Диего Симеоне считает, что судья должен был назначить пенальти за игру рукой Аиссы Манди.

В заключительном туре Ла Лиги «Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2). На 38-й минуте матча защитник «Вильярреала» Аисса Манди заблокировал удар Антуана Гризманна рукой во вратарской площади. Выбрасываясь на мяч, Манди отставлял руку для опоры, но в момент попадания мяча не опирался на нее. Главный арбитр матча Рикардо Бенгоэчеа не назначил пенальти.

«Очень трудно объяснить это решение, когда все очень четко видно в трансляции. Рука не прижата к телу, и я, честно говоря, не знаю, что еще сказать».

О ВАР

«Два, три или четыре человека [на ВАР] могут допускать ошибки, и я надеюсь, что система исправится к следующему сезону. Я верю в ВАР и думаю, что его внедрили, чтобы помочь нам. Надеюсь, его продолжат совершенствовать и будут объяснять нам трактовки. Это успокаивало бы нас, что во время матча не было чего-то важного. Представьте, если бы вы боролись за титул или за выживание», – сказал главный тренер «Атлетико».

«Атлетико» о неназначенном пенальти за руку Манди во вратарской: «Мы думали, что видели все. Нет слов»

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6 комментариев

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Shadow1882
Судья мог держать в голове турнирную таблицу во время матче. Ничего нового
Сколько пенальти за сезон пробил Атлетико? 1?
+9
-6
+3
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vals1702
у Негрейры спросите - он в теме
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серж
это, так называемая, опорная рука (рука, стремящаяся стать опорной). она ненаказуемая. плохо, что теперь это убрано из текста Правил, что вызывает недоумение и непонимание.
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