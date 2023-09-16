Тен Хаг после 3 поражений «МЮ» за 5 туров: «Вы видели, что было с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом»? Все могло сложиться иначе. Но нам надо прибавлять»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Брайтон Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» сам виноват в своих проблемах.

Сегодня его команда потерпела третье поражение за пять туров АПЛ – от «Брайтона» (1:3).

«Мы должны прибавлять – как команда в целом, так и каждый по отдельности. Надо уметь справляться с такими сложными моментами, как сейчас у нас, а у нас пока этого не получается. Но в прошлом сезоне мы показали свою стойкость и решительность, в том числе с точки зрения обороны.

Вы видели, что было в матче с «Арсеналом» (1:3)? Вы видели, что было в матче с «Тоттенхэмом» (0:2)? Они могли сложиться иначе.

Мы должны сами все исправить, нельзя винить кого-то еще. Мы должны действовать лучше, более настойчиво стремиться к победе», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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36 комментариев

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madaev
Видели, ты слил им в два мяча
+51
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corazón blanco
Так матч с Вулверхэмптоном и Ноттингемом также могли сложиться иначе, почему Тен Хаг выставляет все только в положительном свете, а отрицательные углы сглаживает?
+29
-1
+28
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Today I feel Qatari
Отнимите у него микрофон и заканчивайте вечерний стендап. Уже неудобно как-то
+25
-1
+24
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Waititi
Тренер МЕМ. 🤣🤣🤣
+14
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U
Его биография будет называться "все могло сложиться иначе".
+13
0
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Today I feel Qatari
Ответ Qwerty123
Удивительно. На поле было два чистых опорника в лице Каземиро и Мактоминея, при этом команда пропускает три одинаковых мяча после передач с флангов к линии штрафной… Просто фантастика
Лысый гений увидел, что в прошлых матчах Брайтон доминировал в центре и решил максимально насытить центр. Де Дзерби посмотрел на это первые 10 минут и дал команду играть флангами. Тен Хаг как обычно с умным видом качал головой на бровке, но не внес в игру ни одного изменения. Спрашивается, а он точно тренер?
+9
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<~Inter~>
нельзя играть хорошо 20-25 минут, а остальные 65-70 минут спихивать на невезение. Про невезение может говорить Ньюкасл который мог легко выигрывать матч с Ливерпулем, так как большую часть матча провёл в большинстве и играл лучше своего соперника
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ML26
Ответ Глебиньо
при всей моей любви к Юнайтед,стоит признать,что это самый дрянной период при одном тренере,после эпохи Фергюсона.Игры нет,результатов нет,траты бешеные,в раздевалке судя по всему тоже не айс...Уважаю результаты Тен Хага с Аяксом,но считаю,что МЮ не его клуб
Надо было оставлять Каррика и дать ему полный карт-бланш на 3 года, как сделали в Арсенале с Артетой, а потом спрашивать, если не получилось. Но руководство решило поверить в очередного «гения»
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FilFil
Конечно видели. Отвозили МЮ как следует и там и там. Мог ли МЮ выиграть эти матчи? Ну чисто теоретически могло и свезти, но ведь здесь вопрос не только в результате, игры нет, оба матча проиграны по делу, так же как и сегодняшний.
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Mykytka
Ахахаха
Вы видели что было с Арсеналом? Мы весь матч жались к своим воротам, и почти вырвали ничью!!
В видели что было с Ттх?
Мы весь матч пытались играть в пас, а они взяли и обыграли нас в сухую.

Какая жалось к такому МЮ…
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Waititi
Одно дело тренировать молодняк, а другое топ игроков уже поймавших звезду. Не дорос до уровня топ клубов. Как однажды сказал Пеп , что если ему дать среднюю команду он ничего не выиграет так как ему нужны звезды он умеет с ними работать.
+4
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Глебиньо
Ответ ML26
Надо было оставлять Каррика и дать ему полный карт-бланш на 3 года, как сделали в Арсенале с Артетой, а потом спрашивать, если не получилось. Но руководство решило поверить в очередного «гения»
наверное был бы самый разумный вариант.Плюс ко всему сняли бы давление и с тренера и команды за результаты.Всем всё было бы понятно хотя бы.А тут вроде топ тренер,топ футболисты,а результата как не было,так и нет
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JealousNobody
Всё, поплыл 7хаг, надо убирать уго как можно скорее
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Салауат Нуралиев
Ответ corazón blanco
Так матч с Вулверхэмптоном и Ноттингемом также могли сложиться иначе, почему Тен Хаг выставляет все только в положительном свете, а отрицательные углы сглаживает?
Потому что так он не такой крутой)
+2
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Cheldon
Письмо Тен Хагу :)))
"Эрик из Эредивизи. Ну как же так? У тебя даже если автобус, то дырявый. За пять туров разница мячей отрицательная (- 4). Поищи в клубном архиве записки Моуриньо и Сульшера. Там всё уже есть, и про "отзеркаливание схемы соперников", и про надёжную парковку красного автобуса. Моур в первом сезоне взял ЛЕ с командой из днарей. ОГС справлялся даже с ПСЖ + с Пепом, хотя и не был тренером. Поищи, почитай, может и поможет. Чем Онана не шутит".
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Крыс Пол
Универсальная отмазка
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Stretford End
Ответ Манковский
Всё что мы видели это сульшербол во всех пяти матчах. Игроки в ужасной физической форме, игры нет, новички не знают что им делать. Одно и тоже каждый три года: берём хрена который "точно идентифицировал проблемы клуба и знает как их исправить" > попадание в ЛЧ > второй сезон хуже чем первый, полный провал > третий сезон, слабый старт, увольнение в первой половине сезона или в конце > берём хрена который "точно идентифицировал проблемы клуба и знает как их исправить"...... Это как ужасный сон из которого не проснутся......плывёшь но знаешь что утонешь.
и это всё будет продолжаться пока глейзеры клуб не скинут.
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Глебиньо
при всей моей любви к Юнайтед,стоит признать,что это самый дрянной период при одном тренере,после эпохи Фергюсона.Игры нет,результатов нет,траты бешеные,в раздевалке судя по всему тоже не айс...Уважаю результаты Тен Хага с Аяксом,но считаю,что МЮ не его клуб
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Манковский
Всё что мы видели это сульшербол во всех пяти матчах.
Игроки в ужасной физической форме, игры нет, новички не знают что им делать.

Одно и тоже каждый три года:

берём хрена который "точно идентифицировал проблемы клуба и знает как их исправить" >

попадание в ЛЧ >

второй сезон хуже чем первый, полный провал >

третий сезон, слабый старт, увольнение в первой половине сезона или в конце >

берём хрена который "точно идентифицировал проблемы клуба и знает как их исправить"......

Это как ужасный сон из которого не проснутся......плывёшь но знаешь что утонешь.
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Aleksandr Alferov
Угробил команду и трансферы полный провал. Алень упёртый.
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Stretford End
Ответ Today I feel Qatari
Отнимите у него микрофон и заканчивайте вечерний стендап. Уже неудобно как-то
тут плюсану.
слишком много болтает.
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Али Назри
😂😂😂😂😂😂 Вы видели как проиграл М.Ю до сих пор не знайте что я тупой тренер
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Quintin07
Ответ ML26
Надо было оставлять Каррика и дать ему полный карт-бланш на 3 года, как сделали в Арсенале с Артетой, а потом спрашивать, если не получилось. Но руководство решило поверить в очередного «гения»
Каррик то выиграл матч с Арсеналом, после той игры думал его оставят, футболит был умный.
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Quintin07
Ответ ML26
Ну ещё стоит учесть, что Арсенал тоже сначала выбрал проверенного Эмери, а не сырого Артету. Может и МЮ так же поступит позже)
время покажет, правда очень грустно видеть как играе. нынче МЮ, а следующая игра с Баварией и похоже там светит 3е поражение подряд.
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ArnoNeputevy
Тен Хаг немного Черчесов (полевой командир).
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