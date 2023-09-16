Тен Хаг после 3 поражений «МЮ» за 5 туров: «Вы видели, что было с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом»? Все могло сложиться иначе. Но нам надо прибавлять»

Эрик тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» сам виноват в своих проблемах.

Сегодня его команда потерпела третье поражение за пять туров АПЛ – от «Брайтона» (1:3).

«Мы должны прибавлять – как команда в целом, так и каждый по отдельности. Надо уметь справляться с такими сложными моментами, как сейчас у нас, а у нас пока этого не получается. Но в прошлом сезоне мы показали свою стойкость и решительность, в том числе с точки зрения обороны.

Вы видели, что было в матче с « » (1:3)? Вы видели, что было в матче с « » (0:2)? Они могли сложиться иначе.

Мы должны сами все исправить, нельзя винить кого-то еще. Мы должны действовать лучше, более настойчиво стремиться к победе», – сказал главный тренер « ».

Кошмар «МЮ»: 12-е место, трешка от «Брайтона», который забивает в АПЛ больше всех!

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