Тен Хаг после 3 поражений «МЮ» за 5 туров: «Вы видели, что было с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом»? Все могло сложиться иначе. Но нам надо прибавлять»
Эрик тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» сам виноват в своих проблемах.
Сегодня его команда потерпела третье поражение за пять туров АПЛ – от «Брайтона» (1:3).
«Мы должны прибавлять – как команда в целом, так и каждый по отдельности. Надо уметь справляться с такими сложными моментами, как сейчас у нас, а у нас пока этого не получается. Но в прошлом сезоне мы показали свою стойкость и решительность, в том числе с точки зрения обороны.
Вы видели, что было в матче с «Арсеналом» (1:3)? Вы видели, что было в матче с «Тоттенхэмом» (0:2)? Они могли сложиться иначе.
Мы должны сами все исправить, нельзя винить кого-то еще. Мы должны действовать лучше, более настойчиво стремиться к победе», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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Вы видели что было с Арсеналом? Мы весь матч жались к своим воротам, и почти вырвали ничью!!
В видели что было с Ттх?
Мы весь матч пытались играть в пас, а они взяли и обыграли нас в сухую.
Какая жалось к такому МЮ…
"Эрик из Эредивизи. Ну как же так? У тебя даже если автобус, то дырявый. За пять туров разница мячей отрицательная (- 4). Поищи в клубном архиве записки Моуриньо и Сульшера. Там всё уже есть, и про "отзеркаливание схемы соперников", и про надёжную парковку красного автобуса. Моур в первом сезоне взял ЛЕ с командой из днарей. ОГС справлялся даже с ПСЖ + с Пепом, хотя и не был тренером. Поищи, почитай, может и поможет. Чем Онана не шутит".
Игроки в ужасной физической форме, игры нет, новички не знают что им делать.
Одно и тоже каждый три года:
берём хрена который "точно идентифицировал проблемы клуба и знает как их исправить" >
попадание в ЛЧ >
второй сезон хуже чем первый, полный провал >
третий сезон, слабый старт, увольнение в первой половине сезона или в конце >
берём хрена который "точно идентифицировал проблемы клуба и знает как их исправить"......
Это как ужасный сон из которого не проснутся......плывёшь но знаешь что утонешь.
слишком много болтает.