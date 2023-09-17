Регбист сборной Уэльса Рис-Заммит в стиле Роналду отпраздновал успешную попытку в матче с Португалией: «Я очень люблю Криштиану, он мой кумир»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия сборная Уэльса сборная Португалии Кубок мира по регби Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Валлийский регбист посторил празднование Криштиану Роналду.

Сборная Уэльса по регби одержала победу над Португалией со счетом 28:8 в матче Кубка мира. 

Вингер сборной Уэльса Луис Рис-Заммит открыл счет в матче, вбежав с мячом в зачетную зону, это принесло его команде 5 очков. Рис-Заммит отпраздновал успешную попытку в стиле футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Несколько ребят [в Уэльсе] – большие футбольные фанаты. Мы все болеем за «Манчестер Юнайтед», они сказали: «Если ты забьешь Португалии, то можешь отпраздновать в стиле Роналду? Вряд ли ты будешь часто с ними играть». И я забил, и я сделал это.

Я не уверен [как отреагировала публика]. Я услышал несколько выкриков «Siuuuuu», и это хорошо, но я не хотел никого оскорбить, понимаете? Я очень люблю Роналду, он мой кумир, и я подумал, почему бы не отпраздновать в его стиле?» – сказал регбист.

Фото: Gettyimages.ru/David Rogers

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11 комментариев

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Leon Betov
Роналду легенда мирового спорта, по влиянию на одном уровне с Джорданом
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Гаврила Ардалионович
Спасибо деду за попытку.
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songbilong
Ответ Leon Betov
Роналду легенда мирового спорта, по влиянию на одном уровне с Джорданом
ща налетят фанаты серебряного стероидного американца и будут убеждать тебя что ты был не прав
+9
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Arman Markosyan 25
Ответ songbilong
ща налетят фанаты серебряного стероидного американца и будут убеждать тебя что ты был не прав
Бред. Месси, как и Роналду, входит в этот список
+3
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Никита Алексеев
На втором месте у надеюсь Бэйл - уэльский гольфист и просто классный парень)
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gPk
Ответ songbilong
ща налетят фанаты серебряного стероидного американца и будут убеждать тебя что ты был не прав
а вот и фанаты ботекса подьехали который в футболе не разбираются
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КристинаИнстаграммовна
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Дима Костылев
С таким влиянием на спорт, Криш мог быть стать президентом всего спорта!!
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gPk
Ответ Leon Betov
Роналду легенда мирового спорта, по влиянию на одном уровне с Джорданом
Легенда не спорта ,а инстаграма)))
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