Роналду после гола «Аль-Раэду»: «Это победное чувство!»

Криштиану Роналду остался доволен победой «Аль-Насра» над «Аль-Раэдом».

Форвард отметился голом на 78-й минуте и помог своей команде выиграть со счетом 3:1.

«Это победное чувство!» – написал Роналду после игры.

Роналду забил 7 голов в 4 последних играх за «Аль-Наср» и лидирует в списке бомбардиров лиги

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