Роналду после гола «Аль-Раэду»: «Это победное чувство!»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Раэд Футбол

Криштиану Роналду остался доволен победой «Аль-Насра» над «Аль-Раэдом».

Форвард отметился голом на 78-й минуте и помог своей команде выиграть со счетом 3:1.

«Это победное чувство!» – написал Роналду после игры.

Роналду забил 7 голов в 4 последних играх за «Аль-Наср» и лидирует в списке бомбардиров лиги

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14 комментариев

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Н.Ф.
Ответ Великий Алонсо
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Среди фанатов Загитовой тоже есть один такой экземпляр, Маргаритой Михайловной зовут, работает на стыке троллинга и психического расстройства.
+6
-1
+5
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No Full
И кому это интересно 🥱🤣
+3
0
+3
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Роман
Ответ Роман
С каждым забитым голом Роналду, где-то страдает один фанат Барселоны)
18.12.2022 😅
+5
-4
+1
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madaev
Прямо после гола так сказал?
+3
-3
0
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Кокич
https://www.youtube.com/watch?v=H8aReqmfRpM
+2
-2
0
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TheFrosty
Роналду после гола «Шерифу» в ЛЕ: «Это чувство Величия!»
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Роман
Ответ Н.Ф.
Среди фанатов Загитовой тоже есть один такой экземпляр, Маргаритой Михайловной зовут, работает на стыке троллинга и психического расстройства.
Так фанат Алонсо, Роналду и Загитовой это один человек..
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White Bone
Ответ Великий Алонсо
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Судя по вашим комментариям такое ощущение что с Рональду вы спите , а Месси борется с однополой любовью)
0
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Манковский
Ответ White Bone
Судя по вашим комментариям такое ощущение что с Рональду вы спите , а Месси борется с однополой любовью)
Она мечтет, но мечте не сбыться, сердце Роналду принаджелит марроканцу.
0
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