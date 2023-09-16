Роналду после гола «Аль-Раэду»: «Это победное чувство!»
Криштиану Роналду остался доволен победой «Аль-Насра» над «Аль-Раэдом».
Форвард отметился голом на 78-й минуте и помог своей команде выиграть со счетом 3:1.
«Это победное чувство!» – написал Роналду после игры.
Роналду забил 7 голов в 4 последних играх за «Аль-Наср» и лидирует в списке бомбардиров лиги
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