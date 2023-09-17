Лемар выбыл на 5-6 месяцев из-за разрыва ахилла. Хавбек «Атлетико» пропустил 50 матчей из-за травм после трансфера за 72 млн евро

Тома Лемар выбыл на долгий срок из-за травмы.

Полузащитник « » был заменен во время матча против «Валенсии» (0:3) из-за травмы. Игрока пришлось уносить на носилках.

Мадридский клуб сообщил, что у француза выявлен разрыв ахиллова сухожилия. Он перенесет операцию. Как правило, период реабилитации после такой травмы составляет 5-6 месяцев.

Ранее Лемар уже пропустил больше 50 матчей «Атлетико» из-за разных травм. Общий срок его отсутствия на данный момент составляет около 260 дней.

перешел в «Атлетико» из «Монако» в 2018 году за 72 млн евро. Он занимает второе место среди самых дорогих игроков в истории клуба – более крупную сумму мадридцы заплатили только за Жоау Феликса (127 млн евро).

Статистику Лемара можно найти здесь.

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