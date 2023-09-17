Лемар выбыл на 5-6 месяцев из-за разрыва ахилла. Хавбек «Атлетико» пропустил 50 матчей из-за травм после трансфера за 72 млн евро

Теги Атлетико Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы Тома Лемар Футбол

Тома Лемар выбыл на долгий срок из-за травмы.

Полузащитник «Атлетико» был заменен во время матча против «Валенсии» (0:3) из-за травмы. Игрока пришлось уносить на носилках.

Мадридский клуб сообщил, что у француза выявлен разрыв ахиллова сухожилия. Он перенесет операцию. Как правило, период реабилитации после такой травмы составляет 5-6 месяцев

Ранее Лемар уже пропустил больше 50 матчей «Атлетико» из-за разных травм. Общий срок его отсутствия на данный момент составляет около 260 дней

Тома перешел в «Атлетико» из «Монако» в 2018 году за 72 млн евро. Он занимает второе место среди самых дорогих игроков в истории клуба – более крупную сумму мадридцы заплатили только за Жоау Феликса (127 млн евро).

Статистику Лемара можно найти здесь

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17 комментариев

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Артем Андреев
Ответ Xabi Alonso78
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Лемара в Катаре не было.
+36
-2
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Никита Смолов
Только представил уже больно. Здоровья 🙏
+6
0
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Muhammad Juraev
Ответ Bunyod Turgunov
Как правило такие дорогие трансферы получаются провальными. Только Мбаппе вышел на другой уровень после трансфера
Бернарду?
+7
-3
+4
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Muhammad Juraev
Ответ Xabi Alonso78
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Мдааа не слабо подгорает у тебя..
+9
-7
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Никита Алексеев
Переход в Атлетико такого атакующего игрока изначально был ошибкой
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Ответ Xabi Alonso78
И? Он единственный получил травму в начале сезона?
А до ЧМ в Катаре подобных травм ни у кого не было? И какое отношение Лемар имеет к ЧМ в Катаре?
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Станислав Л
Ответ Xabi Alonso78
И? Он единственный получил травму в начале сезона?
так в отношении его это не ЧМ, как ты написал
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Muhammad Juraev
Ответ Spiker1606
Насчёт коррумпированного ЧМ в Катаре он прав
Ну конечно)
🧯🧯🧯
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instasamka
Ответ Артем Андреев
Лемара в Катаре не было.
Так ему все равно, главное написать, что ЧМ купленный, что во всем виноват Месси. А там хомячки подтянутся
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