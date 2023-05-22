Мората выбыл до конца сезона. Форвард «Атлетико» травмировал шею в матче с «Осасуной»

Теги Осасуна Атлетико Ла Лига травмы Альваро Мората Давид Гарсия Здоровье Футбол

Альваро Мората выбыл до конца сезона из-за травмы.

Форвард «Атлетико» был заменен в перерыве матча 35-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (3:0). Как сообщает Marca, Мората травмировал шею в результате столкновения с защитником «Осасуны» Давидом Гарсией. После матча форвард был доставлен в больницу, где у него выявили растяжение связок.

Сообщается, что Мората пропустит три оставшихся матча «Атлетико» в Ла Лиге. Форвард не сыграет против «Эспаньола», «Реал Сосьедад» и «Вильярреала».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Миша 51
здоровья!, а то кто забивать будет)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DonaldBrashear 2.0
хороший сезон провел, забивал, был полезен, но летом опять куда-то продадут наверное.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Александрович
Ответ Миша 51
здоровья!, а то кто забивать будет)
услышал бы это кто-нибудь в 2019)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tydeus
Очень хорошую вторую половину сезона проводил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саид Исаев
Ответ DonaldBrashear 2.0
хороший сезон провел, забивал, был полезен, но летом опять куда-то продадут наверное.
Челси как раз напа ищет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий