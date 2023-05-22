Мората выбыл до конца сезона. Форвард «Атлетико» травмировал шею в матче с «Осасуной»
Альваро Мората выбыл до конца сезона из-за травмы.
Форвард «Атлетико» был заменен в перерыве матча 35-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (3:0). Как сообщает Marca, Мората травмировал шею в результате столкновения с защитником «Осасуны» Давидом Гарсией. После матча форвард был доставлен в больницу, где у него выявили растяжение связок.
Сообщается, что Мората пропустит три оставшихся матча «Атлетико» в Ла Лиге. Форвард не сыграет против «Эспаньола», «Реал Сосьедад» и «Вильярреала».
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