У защитника «Атлетико» Хименеса выявлена трещина в большеберцовой кости. Он пропустит турне по Южной Корее

Теги Атлетико Ла Лига травмы Хосе Хименес Футбол

Защитник «Атлетико» Хосе Хименес пропустит предсезонное турне команды.

28-летний футболист получил травму на тренировке команды – у него выявлена трещина в большеберцовой кости. Уругваец будет проходить сеансы физиотерапии и адаптационные тренировки.

Пока что неизвестно, на какой срок выбыл Хименес. Он пропустит турне «Атлетико» по Южной Корее. 

В минувшем сезоне Ла Лиги защитник провел 28 матчей и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь

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1 комментарий

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El_Patron
Хименес Топ защитником Был после Година и тащил много матчей его хотели подписать Топ клубы . Но последнее время он много травмируется теряет форму. Желаю ему удачи
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