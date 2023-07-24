У защитника «Атлетико» Хименеса выявлена трещина в большеберцовой кости. Он пропустит турне по Южной Корее
Защитник «Атлетико» Хосе Хименес пропустит предсезонное турне команды.
28-летний футболист получил травму на тренировке команды – у него выявлена трещина в большеберцовой кости. Уругваец будет проходить сеансы физиотерапии и адаптационные тренировки.
Пока что неизвестно, на какой срок выбыл Хименес. Он пропустит турне «Атлетико» по Южной Корее.
В минувшем сезоне Ла Лиги защитник провел 28 матчей и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь.
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