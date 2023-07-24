У защитника «Атлетико» Хименеса выявлена трещина в большеберцовой кости. Он пропустит турне по Южной Корее

Защитник «Атлетико» Хосе Хименес пропустит предсезонное турне команды.

28-летний футболист получил травму на тренировке команды – у него выявлена трещина в большеберцовой кости. Уругваец будет проходить сеансы физиотерапии и адаптационные тренировки.

Пока что неизвестно, на какой срок выбыл . Он пропустит турне « » по Южной Корее.

В минувшем сезоне защитник провел 28 матчей и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь.