Сын Симеоне Джулиано сломал ногу в предсезонном матче «Алавеса». Он может пропустить большую часть сезона в Ла Лиге

Теги Атлетико Ла Лига Диего Симеоне травмы Алавес Бургос Здоровье Джулиано Симеоне Футбол

Сын Диего Симеоне Джулиано получил серьезную травму в товарищеском матче.

20-летний Джулиано Симеоне, выступающий на правах аренды за «Алавес», не смог доиграть предсезонную встречу против «Бургоса». Нападающий оказался на газоне после подката соперника и впоследствии был доставлен в больницу. По всей видимости, он сломал ногу и, возможно, повредил связки левого голеностопа.

Ожидается, что «Алавес» даст более подробную информацию по его травме в ближайшие дни. Форвард может пропустить большую часть предстоящего сезоне в Ла Лиге.

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7 комментариев

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Ответ Очки Дани Алвеса
Очень жаль. Почему-то по-человечески хотелось, чтобы он заиграл. Тем более ушел из Наполи в скромный Алавес, а не нос воротил, как наши захаряны.
В Наполи его старший брат играет.
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+5
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Ответ Очки Дани Алвеса
Очень жаль. Почему-то по-человечески хотелось, чтобы он заиграл. Тем более ушел из Наполи в скромный Алавес, а не нос воротил, как наши захаряны.
Это другой сын)
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О, как грустно, жаль:(

здоровья..
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Какой-то дебил нанёс травму. До конца матча минут 5 оставалось
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Ответ Очки Дани Алвеса
Очень жаль. Почему-то по-человечески хотелось, чтобы он заиграл. Тем более ушел из Наполи в скромный Алавес, а не нос воротил, как наши захаряны.
Это младший брат форварда Наполи)
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Ответ Очки Дани Алвеса
Очень жаль. Почему-то по-человечески хотелось, чтобы он заиграл. Тем более ушел из Наполи в скромный Алавес, а не нос воротил, как наши захаряны.
Он и не играл в Наполи
В Наполи старший Джованни и там и остаётся
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