Сын Симеоне Джулиано сломал ногу в предсезонном матче «Алавеса». Он может пропустить большую часть сезона в Ла Лиге

Сын Диего Симеоне Джулиано получил серьезную травму в товарищеском матче.

20-летний Джулиано Симеоне, выступающий на правах аренды за «Алавес», не смог доиграть предсезонную встречу против «Бургоса». Нападающий оказался на газоне после подката соперника и впоследствии был доставлен в больницу. По всей видимости, он сломал ногу и, возможно, повредил связки левого голеностопа.

Ожидается, что «Алавес» даст более подробную информацию по его травме в ближайшие дни. Форвард может пропустить большую часть предстоящего сезоне в Ла Лиге.

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