Роман Пилипчук: «Качество РПЛ неплохое. Нашими интересуется в Европе: Захарян, Кузяев уехали. Если игроки востребованы, не так уж упал уровень»

Теги Спартак Зенит ЦСКА премьер-лига Россия лига 1 Франция Ла Лига Роман Пилипчук Краснодар Далер Кузяев Чемпионат.com Арсен Захарян Футбол

Роман Пилипчук высказался о востребованности российских игроков в Европе.

– Разделяете мнение об общем падении уровня футбола в РПЛ?

– Нельзя говорить: уровень просел. Его же надо с чем-то сравнивать. Смотря от чего мы отталкиваемся.

Наверное, по отношению к 2010-м, когда у нас играли легионеры уровня Кураньи, Это’О, он и просел. По последним чемпионатам этого нельзя сказать.

«Зенит» что, стал слабее, чем был год-два-три назад? Или у «Спартака», «Динамо» сейчас обойма хуже, чем раньше? Думаю, нет. Качество чемпионата неплохое.

Радует, что появилось много хорошей молодежи. И мы же не можем отрицать тот факт, что нашими игроками интересуются в Европе. Захарян, Кузяев уехали. Из прессы узнаешь, что еще игроков хотели во Франции, Испании. Если они востребованы в топ-лигах, значит, не так уж и упал уровень чемпионата.

– Интенсивность игры тоже на уровне?

– Ну вот мы смотрели игру ЦСКА – «Зенит». Разве можно сказать, что там что-то просело? Какой накал борьбы! Разве он стал ниже, чем в прошлом или позапрошлом сезоне? Нет.

А «Краснодар» – «Спартак»? Да, первый тайм не очень интенсивный, но это борьба двух тренеров, двух тактик, до ошибки. И потом игра раскрылась, – сказал бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук.

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10 комментариев

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Peter Parker
Ну многие бы могли спокойно уехать и играть, кто-то бы даже мог выстрелить там, но рпл сама по себе все еще добротная лига с достаточно привлекательными зарплатами, где есть только один реальный недостаток - еврокубковый бан.
То что игроки не уезжают «любой ценой», это не хорошо и не плохо, просто данность и личный выбор каждого.
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градус ненависти
А боснийцев уезжает в топ чемпионаты в десять раз больше, и как тебе чемпионат Боснии, гений?
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Зелёный гопник
Ответ Scary/Clown
кузяевы и захаряны не уровень Лиги1 и ЛаЛиги,говорю как болельщик Барселоны и Торпедо.
Болельщик Торпедо и Барселоны 😁
Это ведь команды одного уровня ?)
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Тиджани Бабангида
В отсутствии прямого сравнения в еврокубковых играх все эти суждения лишь субъективно-оценочные
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Доктор Верховцев
Кузяев-то да... Тот ещё пример востребованности. Хотя игрок очень хороший.
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Dart_Yoda
Только выиграли, чего уж
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Scary/Clown
Ответ Зелёный гопник
Болельщик Торпедо и Барселоны 😁 Это ведь команды одного уровня ?)
это лучшие клубы в истории своих стран
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Adjusted
Ответ Scary/Clown
это лучшие клубы в истории своих стран
Ну, допустим, по одному из названных клубов полностью согласен и вопросов нет, а Барселона тут каким боком?
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