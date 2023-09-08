Роман Пилипчук: «Качество РПЛ неплохое. Нашими интересуется в Европе: Захарян, Кузяев уехали. Если игроки востребованы, не так уж упал уровень»

Роман Пилипчук высказался о востребованности российских игроков в Европе.

– Разделяете мнение об общем падении уровня футбола в ?

– Нельзя говорить: уровень просел. Его же надо с чем-то сравнивать. Смотря от чего мы отталкиваемся.

Наверное, по отношению к 2010-м, когда у нас играли легионеры уровня Кураньи, Это’О, он и просел. По последним чемпионатам этого нельзя сказать.

«Зенит» что, стал слабее, чем был год-два-три назад? Или у «Спартака», «Динамо» сейчас обойма хуже, чем раньше? Думаю, нет. Качество чемпионата неплохое.

Радует, что появилось много хорошей молодежи. И мы же не можем отрицать тот факт, что нашими игроками интересуются в Европе. Захарян, Кузяев уехали. Из прессы узнаешь, что еще игроков хотели во Франции, Испании. Если они востребованы в топ-лигах, значит, не так уж и упал уровень чемпионата.

– Интенсивность игры тоже на уровне?

– Ну вот мы смотрели игру ЦСКА – « ». Разве можно сказать, что там что-то просело? Какой накал борьбы! Разве он стал ниже, чем в прошлом или позапрошлом сезоне? Нет.

А «Краснодар» – «Спартак»? Да, первый тайм не очень интенсивный, но это борьба двух тренеров, двух тактик, до ошибки. И потом игра раскрылась, – сказал бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук.

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