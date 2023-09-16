21 августа в Форт Лодерейл состоится матч чемпионата МЛС. «Интер Майами» на домашнем стадионе «ПНК Стэдиум» будет принимать «Торонто». Начало поединка запланировано на 02:30 по московскому времени.

Пожалуй, не самая громкая вывеска среди всех матчей МЛС, но многих любителей футбола сейчас интересует судьба «Интер Майами» с Месси в составе, сможет ли он свою команду протащить в плей-офф МЛС, после крайне неудачного старта чемпионата. У «Торонто» дела еще хуже чем у команды из Майами и каждое очко для их сейчас на вес золота. Кто же окажется сильнее в предстоящей встрече двух последних команд в таблице восточной конференции, или же они поделятся друг с другом очками, мы узнаем в ближайшее время.

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Рекомендованная ставка: П1, Ф1 (-1), ТБ (2,5).

ФК «Интер Майами»

«Интера Майами» в прошлом сезоне МЛС успеха не сыскал и занял тогда на групповом этапе 6 строчку в таблице восточной конференции, набрав 48 баллов в 34 матчах. Всего на 1 очко они отстали в таблице от пятого «Цинциннати». Во встречах группового этапа удалось отличиться 47 раз, а пропущено было 56 мячей.

Выйдя в плей-офф турнира с 6 места, они в стадии 1/8 финала сыграли с третьей командой востока «Нью-Йорк Сити» и проведя неважный отрезок во втором тайме безвольно уступили сопернику (0:3).

«Интер Майами» в 2023 году шикарно поработал на трансферном рынке и команде удалось заполучить сразу 3 звездных футболиста, которые решили перебраться в Америку на закате карьеры, среди них 2 футболиста испанской «Барселоны»: левый защитник Жорди Альба и опорник Серхио Бускетс, а третьим является один из лучших игроков всех времен в мире — Лионель Месси, он перешел из стана ПСЖ. Еще игровой состав пополнили: Авилес из аргентинского «Расинг Клуб», Фариас из аргентинского «Колон», Гомез из парагвайского «Либертад».

Покинули команду 2 игрока: Родольфо Писарро и Ник Марсман, ушедшие в качестве свободных агентов.

В прошлом месяце, 20 августа 2023 года, команда из Майами стала триумфатором Кубка Лиг Северной и Центральной Америки. В стадии 1/4 финала был уверенно обыгран клуб «Шарлотт» (4:0), а в полуфинале была не менее убедительная победа над командой «Филадельфия Юнион» (4:1), где соперник больше создавал опасности у ворот команды из Майами, но до логического завершения довести свои атаки не смог.

В финале Кубка Лиг легкой прогулки для команды не получилось, закончив игру в основное время (1:1), команды все решали в серии пенальти, где точнее были «Интер» (10:9), а всего было пробито во встрече 22 пенальти.

В текущем сезоне МЛС команда аргентинского специалиста Жерардо Мартино пока что практически на самом дне таблицы, но потихоньку оттуда удается выбираться. Команде важно подняться в ТОП-9 восточной конференции, чтобы выйти в плей-офф главного турнира. А до заветного места сейчас отставание в 7 баллов, но при этом есть 2 встречи в запасе. Всего же в активе команды 28 баллов в 27 сыгранных встречах, 10 из которых были набраны в 5 последних турах чемпионата.

В 2 из 3 последних турах у команды были виктории, сначала над «Лос-Анджелес ФК» (3:1), где удалось хорошо сыграть в обороне и преуспеть в атаке, имея небольшое количество голевых моментов. Потом удалось обыграть «Спортинг Канзас-Сити» (3:2), где помог голевой дубль Кампаны, который еще в первом тайме забил оба мяча.

А вот в последнем сыгранном матче чемпионата МЛС случился крупный проигрыш в гостях от «Атланты» (2:5), где не помог и дубль Кампаны. Но в этой встрече не смогли сыграть Месси и Альба из-за повреждений.

Результаты «Интер Майами» в 5 последних сыгранных матчах:

17.09.23 «Атланта» — « Интер Майами» 5 :2;

— Интер Майами» :2; 10.09.23 «Интер Майами» — «Спортинг Канзас-Сити» 3 :2;

— «Спортинг Канзас-Сити» :2; 04.09.23 «Лос-Анджелес ФК» — «Интер Майами» 1: 3 ;

1: ; 31.08.23 «Интер Майами» — «Нэшвилл» 0:0;

— «Нэшвилл» 0:0; 27.08.23 «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Интер Майами» 0:2;

Интересные статические факты «Интер Майами»:

В 13 последних встречах у команды лишь 1 проигрыш, а в 8 из них побеждает в основное время игры;

В последнем сыгранном домашнем матче была победа;

В последних 3 матчах забивают обе команды;

В 3 последних матчах было забито 4 и более мяча за игру;

В последних 3 матчах команда в среднем забивает около 3 мячей;

Команда из Майами отличается голом в 12 из 13 последних поединках.

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ФК «Торонто»

«Торонто» в прошлом сезоне МЛС выступил неудачно и занял скромную предпоследнюю 13 позицию в восточной конференции. Эта позиция не позволила им сыграть в плей-офф турнира. Всего же они набрали 34 балла в 34 сыгранных турах чемпионата и на 7 очков опередили последний в таблице «ДС Юнайтед». От заветной семерки, которая бы позволила им пробиться в плей-офф они отстали на 14 баллов. «Торонто» в прошлом сезоне была одна из самых пропускающих команд (в ТОП-3 кто пропустил больше всех в МЛС) и позволила оппонентам забить в свои ворота 66 мячей. А вот с забитыми мячами дела были гораздо лучше и 49 забитых голов, что достаточно приличный результат и из 28 команд у них 12 показатель в МЛС.

«Торонто» в текущем году не пестрил трансферами и подписал в свои ряды следующих игроков: Майлула из южноафриканского «ДСтв Премьершип», Овусу из немецкого «Ян Регенсбург», Блессинга из американского «Нью-Инглэнд». В аренду взяли из «Атланты» Ибарру.

А ушли из команды следующие футболисты: Хедгес, Кайе. И ряд игроков был отдан другим командам в аренду.

«Торонто» в прошлом месяце тоже участвовали в Кубке Лиг Америки, где вылетели еще на групповом этапе турнира, проиграв там оба матча. Сначала случился проиграш (0:1) от «Атласа», а затем было разгромное поражение от «Нью-Йорк Сити» (0:5).

В текущем сезоне МЛС команда из Торонто выступает крайне неудачно, о чем и говорит ее последняя 15 строчка в таблице восточной конференции. В активе команды всего 22 очка за 28 сыгранных туров и 6 баллов отставания от ближайшего соседа по таблице в лице «Интер Майами». От первой девятки, которая дает право сыграть в плей-офф отставание приличное, в 13 очков. У «Торонто» всего 4 победы в активе в этом сезоне и всего 24 забитых мяча, это меньше всех в восточной конференции. При этом пропустили они в свои ворота 41 гол, есть несколько команд на востоке у кого их больше.

В предпоследнем матче МЛС «Торонто» удалось прервать свою неудачную серию из 10 поражений подряд и неожиданно была обыграна в родных стенах очень крепкая «Филадельфия Юнион» (3:1). Один из мячей в составе хозяев был на счету Инсинье, известного ранее по выступлениям за «Наполи».

Закрепить же успех не удалось и в последней встрече МЛС случился домашний проигрыш от «Ванкувера» (1:2), при том что забить команде из Торонто удалось первой, но провальные 10 минут во втором тайме не позволили в этой встрече набрать очки.

Результаты «Торонто» в 5 последних сыгранных матчах:

17.09.23 «Торонто» — «Ванкувер» 1: 2 ;

1: ; 31.08.23 «Торонто» — «Филадельфия Юнион» 3 :1;

— «Филадельфия Юнион» :1; 27.08.23 «Коламбус Крю» — «Торонто» 2 :0;

— «Торонто» :0; 21.08.23 «Торонто» — «Монреаль» 2: 3 ;

2: ; 31.07.23 «Атлас» — «Торонто» 1:0.

Интересные статические факты «Торонто»:

В 15 последних встречах у команды лишь 1 победа;

В 11 из 12 последних матчах были проигрыши;

В 7 последних матчах в качестве гостей были поражения;

В двух последних матчах команды из Торонто забивали обе команды и в обоих из них было забито 3 мяча и более;

В 4 последних встречах команда в среднем отличается по 1 голу.

«Интер Майами» – «Торонто»: история личных встреч

Команды в истории очных поединков провели между собой 7 матчей. Преимущество в них на стороне текущих хозяев – 5 побед, при 2 победах команды из Торонто. «Интер» в среднем забивали в этих матчах 1.57 голов (11 забитых мячей), а «Торонто» 0,86 (6 мячей).

Самая крупная победа в этих встречах была на стороне «Интер Майами» (3:0).

В 5 последних очных поединках команды показали следующий результат:

19.03.23 «Торонто» – «Интер Майами» ( 2 :0).

– «Интер Майами» ( :0). 01.10.22 «Торонто» – «Интер Майами» (0: 1 ) .

(0: ) 21.08.22 «Интер Майами» – «Торонто» ( 2 :1).

– «Торонто» ( :1). 21.10.21 «Интер Майами» – «Торонто» ( 3 :0).

– «Торонто» ( :0). 15.09.21 «Торонто» – «Интер Майами» (0:1).

В 5 последних очных матчах «Торонто» удалось лишь 1 раз одолеть «Интер Майами», это было в их последней домашней встрече.

В 3 сыгранных очных встречах в качестве хозяев команда из Майами выигрывала у предстоящего оппонента.

Стоит заметить, что в 4 из 5 последних очных матчах обе команды не забивали друг другу.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Интер Майами» – «Торонто»

Аналитики БК выставляют фаворитом команду хозяев, с приличной разницей в коэффициенте. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Интер Майами» — 1.53;

Ничья — 4.42;

Победа «Торонто» — 5.63;

1X — 1.12;

X2 — 2.40;

Ф1 (-1) — 1.86;

Ф2 (1,5) — 1.56;

ТБ (2,5) — 1.63;

ТМ (2,5) — 2.26;

ТБ (3) — 2.02;

ОЗ (да) — 1.70;

ОЗ (нет) — 2.00.

В этой встрече схлестнутся 2 неудачника старта группового этапа МЛС, делящие 2 последние строчки в таблице восточной конференции. Если же у «Торонто» дела очень плохи и их игровая концепция оставляет желать лучшего, то про «Интер Майами» можно сказать противоположное. Все же Месси делает погоду в свое новой команде, да и Альба с Бускетсом в этом ему прекрасно помогают. Сейчас команде из Майами важно набирать очки в каждой и встреч, чтобы попасть в плей-офф главного турнира США и тем более что в прошлом туре они получили серьезную пощечину, в этой встрече они будут максимально настроены и думаю что уверенно заберут 3 очка, тем более что они играют на домашней арене., при поддержке родных болельщиков.

На победу Месси и Ко в этой встрече дают довольно приличный коэффициент 1.53, на что можно вполне сделать ставочку. Отличный кэф дают и на Ф1 (-1) — 1.86, вполне вероятно в этом матче мы увидим разгром от хозяев, можно заключить пари и на этой событие.

Последние встречи у команд были достаточно результативными, здесь можно и сделать ставку на ТБ (2,5), за кэф 1.63.

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