Скоро стартует групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/2024. В зоне внимания будет группа F, в которой оказались «ПСЖ», дортмундская «Боруссия», «Милан» и вернувшийся спустя многие годы «Ньюкасл». Однако мы обратимся к поединку «ПСЖ» и «Боруссии», которые номинально были посеяны в первой и второй корзине соответственно. Возможно ли, что клубу из этой группы суждено выиграть Лигу? Не будем загадывать, а лучше определим, в каком состоянии подойдут клубы к стартовому туру.

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ПСЖ

Перед самым стартом Лиги чемпионов парижане вынуждены были расстаться с ещё одним игроком, отправившимся завершать свою карьеру на Аравийский полуостров. Это Марко Верратти, выигравший с клубом 30 трофеев за 11 сезонов в его составе: он успел перейти в катарский «Аль-Араби». Жаль, что итальянцу так и не покорилась Лига чемпионов. С игроком «ПСЖ» расстался аккурат перед матчем с «Ниццей».

К слову, это не единственный уход из клуба. За 8 миллионов евро в пределах трансферного окна совершил свой переход Джорджиньо Вейналдум, уехавший в саудовский «Аль-Иттифак». Про то, что из клуба ушёл и Неймар, говорить нечего. Впрочем, есть и приобретения: Рандаль Коло-Мауни за 95 миллионов евро перешёл в стан парижан. Ну а про Мбаппе и так всем известно: он ещё и дубль оформил в ворота «Ниццы». К сожалению, оказавшийся бесполезным.

Парижане уже отыграли пять туров в Лиге 1 под руководством Луиса Энрике и вот умудрились уступить со счётом 2:3 «Ницце». Но нет, это не первая очковая потеря: два первых тура вообще завершились вничью: безголевая с «Лорьяном» и голевая с «Тулузой» (1:1). В пяти встречах «ПСЖ» одержал только две победы над «Лансом» со счётом 3:1 и «Лионом» со счётом 4:1. Суперкубок перенесён на неопределённый срок: не в нём ли дело?

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Боруссия Дортмунд

«Шмели» начинают новый сезон и снова будут бороться за то, чтобы убить двух зайцев: опередить «Баварию» и не оступиться в Европе. Пока в Бундеслиге дела не очень: в 4 турах всего 8 очков. Правда, с начала июльских контрольных матчей они вообще не проигрывают. В Бундеслиге ими обыграны «Кёльн» (1:0) и «Фрайбург» (4:2), причём в последнем случае Марко Ройс забил четвёртый мяч в компенсированное время. Есть также две ничьи против «Бохума» (1:1) и «Хайденхайма» (2:2, не путать с «Хоффенхаймом»). 6-е место может вызывать беспокойство, но пока только самое начало Бундеслиги. Также «Боруссия» сыграла матч первого раунда Кубка Германии: победа 6:1 над «Шоттом» из Майнца

Если пробежаться по трансферам, то здесь можно говорить не только о переходе Джуда Беллингема в «Реал». «Боруссия» также отпустила из своего состава Антони Модеста в каирский «Аль-Ахли» (отпустила, именно бесплатно), да ещё отдала Торгана Азара в «Андерлехт». Из приобретений есть Никлас Фюллькруг, игравший в Катаре (за 13 миллионов у «Вердера»), выкупленный у «Баварии» Марсель Забитцер (19 миллионов) и Феликс Нмеча из «Вольфсбурга» (30 миллионов). Хватит ли этого на еврокубковые перспективы и на Бундеслигу? Не факт: в прошлый раз «Боруссия» вылетела в первом же раунде плей-офф от хромавшего на обе ноги «Челси». Как бы история не повторилась.

Прогноз

Итак, слово за BetBoom. Вернее, для начала взглянем на подсказку от Google: можно увидеть дату и время игры (вторник, 19 сентября, 22:00 мск.) и следующий расклад шансов. 56% в пользу парижан, 23% в пользу ничьи и 21% в пользу дортмундцев. Насколько коэффициенты от BetBoom близки к такому распределению?

BetBoom подтверждает, что фаворитом в данном случае выглядит «ПСЖ»: пусть в его составе уже нет двух звёзд и легенд Латинской Америки (всем понятно, о ком речь), но коэффициент на победу всё равно составляет 1.76. Коэффициент 4.21 предлагается на ничью, а 4.41 идёт на победу «Боруссии». Если кому интересен двойной шанс, то есть кэф 2.11 на то, что «ПСЖ» не выиграет (то есть ничья или поражение), против кэфа 1.22 на победу парижан или ничью. На победу любого из соперников предлагается 1.24. То есть для «Боруссии» хотя бы ничью зацепить будет уже достижением. Итак, шансы Google и кэфы от BetBoom в целом совпадают.

Следующий пункт программы – это тотал. В качестве вариантов предлагаются больше 3 и меньше 3 (коэффициенты 1.96 и 1.92 соответственно). Крупный тотал подобного плана был пробит трижды в пяти встречах ПСЖ, но вот только с «Ниццей» это не принесло дивидендов. Три раза тотал больше 3 был пробит и «Боруссией», но в игре с «Хайденхаймом» была ничья, а в остальных двух случаях были победы. Если кому интересны более реальные ставки, то можно поставить просто больше 2.5 с кэфом 1.58. Ставить меньше 2.5 или больше 3.5 кажется более рискованным вариантом (2.49 и 2.45 соответственно).

Если говорить о тотале команды, то можно зарядить на тотал больше 1.5 у «ПСЖ» с кэфом 1.59: Килиан Мбаппе и компания эту задачу могут выполнить. А вот тотал больше 2 с кэфом 2.18 будет уже сложнее для хозяев. Гостям же предлагается тотал 1.38 на хотя бы один гол, а тотал больше 1.5 будет ещё сложнее: 2.75. Что касается форы, то вариантами здесь являются фора хозяев (-0.5) с кэфом 1.77 или гостевая (+0.5) с кэфом 2.13. Здесь фора гостей сыграет даже в случае ничьи. Ещё можно поставить на нулевую фору хозяев с кэфом 1.35, но у гостей аналогичная достигнет кэфа 3.39.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3 (кэф 1.96).

У парижан самый ценный актив позволяет им рассчитывать на то, что в матчах будет много голов. И, естественно, на набор очков и победы в плей-офф. Чем же сможет ответить «Боруссия», пока трудно сказать. Но то, что игра будет богатой на события, можно предположить с уверенностью.

Где смотреть матч ПСЖ – Боруссия

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