Во вторник, 19 сентября, в Краснодаре состоится матч четвертого тура групповой стадии Кубка России (так называемый «путь РПЛ»). Одноименный клуб будет принимать гостей из столицы – «Динамо» Марцела Лички. Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованные ставки: тотал матча больше 3 голов (1,76); обе забьют (1,45).

Краснодар

Перед кубковым поединком с Динамо «быки» провели выездной матч с Ахматом. Нынешний лидер РПЛ не сумел добыть победу в Грозном – 1:1.

«Могу сказать, что это реалистичный результат. Была открытая игра, у обеих команд были шансы, хорошо боролись. В первом тайме мы владели преимуществом, но, к сожалению, не смогли реализовать моменты. Первые 20 минут второго тайма Ахмат играл лучше, но потом мы перехватили инициативу и попытались забить второй гол, это футбол», – заметил главный тренер «быков» Владимир Ивич.

Отметим, что под чутким руководством Ивича Краснодар повторил свой рекорд в чемпионатах России. Беспроигрышная серия в РПЛ составляет 14 матчей.

Куда хуже обстоят дела на групповом этапе Кубка России. После трех туров в активе Краснодара лишь три очка и третье место в квартете D. Если «быки» хотят попасть в плей-офф (как минимум в нижнюю сетку), им пора исправлять сложившуюся ситуацию.

Прогноз на матч Пари НН – Спартак

Динамо

Перед визитом в Краснодар Динамо допустило обидную осечку в домашнем матче 8 тура РПЛ с Пари НН (1:1). «Бело-голубые» получили гол незадолго до финального свистка и расстроили своего тренера – Марцела Личку.

«Я бы сказал, что мы убили сами себя. Если ты ведешь 1:0, любая контратака, угловой, рикошет могут привести к голу. Это случилось. Я разочарован, потому что в первом тайме через быстрые выходы надо было забивать на два-три гола больше. Потом можешь держать мяч. Соперник, чувствуя эту возможность, пошел вперед, забил на 88 минуте и мы не успели на это отреагировать», – заключил Марцел Личка.

В Кубке у Динамо своя мотивация. На данный момент «бело-голубые» занимают второе место в группе, имея в активе 4 очка. Динамо хочет реабилитироваться за позорное поражение в кубковом дерби со Спартаком (1:4, а могло быть куда хуже).

Краснодар – Динамо: история личных встреч

Доселе соперники провели лишь один матч в рамках Кубка России. Разумеется, это событие имело место в сезоне 2023/2024 (первый круг группового этапа).

Поединок в Москве запомнился всем поклонникам бесшабашного футбола. Динамо победило в настоящей перестрелке – 4:3.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Краснодар – Динамо

Аналитики букмекерских контор с запасом считают фаворитом Краснодар. БК BetBoom дает на победу «быков» коэффициент 2,17. Успех Динамо оценивают цифрой 3,1. Ничья – 3,83 (основное время).

Групповой этап кубка России – плацдарм для определенных экспериментов с составом, чем радостно пользуются многие тренеры клубов из РПЛ. Краснодар и Динамо не просто не исключение, а самое что ни на есть живое подтверждение данного тезиса.

Мы считаем, что команды, как и в Москве, снова сыграют в открытый футбол. У Динамо даже в основной конфигурации имеются серьезные проблемы с обороной, что уж говорить о том, когда Марцел Личка проводит ротацию. Но, в то же время, «бело-голубые» обладают очень приличным атакующим потенциалом. Ждем, что соперники пробьют «тотал больше 3 голов». Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на такой исход с коэффициентом 1,76.

Также для экспресса можно взять вариант «обе забьют». В БК BetBoom можно поставить на обмен голами с кефом 1,45.

Где смотреть матч Краснодар – Динамо

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥