Где смотреть Краснодар – Динамо Москва, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 19 сентября
Во вторник, 19 сентября, сыграют Краснодар и Динамо Москва в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Краснодар».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Краснодар – Динамо Москва
- Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.
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