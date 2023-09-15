Пари НН — Спартак: прогноз на матч 19 сентября 2023, Фонбет Кубок России

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19 сентября, во вторник, нижегородский «Пари НН» на своем поле примет московский «Спартак» в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча пройдет в на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 17:15 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Ф1 (+1,5); ТМ 3.

Пари НН

 

«Пари НН» под руководством Сергея Юрана весьма неплохо выступает в этом сезоне: команда занимает девятое место в чемпионате, находясь всего в нескольких очках от группы лидеров.

В последней игре «Пари НН» избежал поражения от московского «Динамо» — встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. Гости уступали вплоть до 88-й минуты, но вышедший на замену Николоз Кутателадзе сумел принести своей команде одно очко.

«Пари НН» очень сильно выступает у себя дома: уступив в первом туре «Зениту» во многом из-за удаления защитника Виктора Александрова, нижегородцы затем одержали три победы над грозненским «Ахматом» (2:0), «Ростов» (1:0) и казанский «Рубин» (2:1).

В Фонбет Кубке России команда Юрана занимает последнее место в своем квартете, имея в активе всего два очка после трех туров. Нижегородцам досталась очень сложная группа: помимо «Спартака» в соперники «Пари НН» достались «Динамо» и «Краснодар».

Единственные два очка волжане набрали в домашнем матче против «Динамо». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были хозяева.

В двух других кубковых матчах «Пари НН» уступил «Спартаку» (4:5) и «Краснодару» (0:1).

Лидерами «Пари НН» в этом сезоне являются Николай Калинский и Эдгар Севикян, забившие в чемпионате по два гола.

Еще один лидер атаки «Пари НН» Тимур Сулейманов в последний день трансферного окна покинул команду и вернулся в родной «Локомотив».

Также нижегородцы лишились полузащитника Ярослава Михайлова: «Зенит» решил выкупить своего воспитанника и отдать его в аренду «Оренбургу».

Взамен в трансферное окно нижегородцы подписали 15 новых футболистов, в том числе и Кутателадзе, который уже начал приносить пользу новому для себя коллективу.

Спартак

 

«Спартак» пока нестабилен в этом сезоне: команда Гильермо Абаскаля выдала идеальный старт, одержав три победы на старте чемпионата приплюсовать к ним успехи в кубковых матчах в Краснодаре и против «Пари НН» в Москве.

Но затем в красно-белом механизме что-то сломалось, и в чемпионате последовала четырехматчевая серия без побед. Черная полоса вместила в себя поражения от «Урала» (2:3), «Зенита» (1:3) и «Краснодара» (0:2) и нулевую ничью с «Ахматом» на своем поле.

Серия могла и продлиться и до пяти матчей: в домашней игре с «Сочи» все катилось к еще одной нулевой ничьей, но уже в компенсированное время новичок «Спартака» Срджан Бабич принес хозяевам долгожданную победу.

Эта победа позволила красно-белым набрать 13 очков и подняться на шестое место в турнирной таблице.

Зато в Кубке России у «Спартака» все идеально: 9 очков в трех играх и первое место в группе. Спартаковцы стартовали с победы в гостях над «Краснодаром» (2:1), затем была феерия в Москве с «Пари НН» (5:4) и разгром «Динамо» (4:1).

В Кубке России лучший снайпер «Спартака» Александр Соболев, забивший два гола. В чемпионате пока больше всех забил Тео Бонгонда, который трижды отправлял мяч в ворота соперников.

Пари НН — Спартак: история личных встреч

 

В Нижнем Новгороде команды встречались дважды: в 2022 году соперник разошлись миром 1:1, а в прошлом сезоне спартаковцы увезли три очка, выиграв 2:1.

В первом матче текущего розыгрыша Кубка команды на двоих забили девять голов. «Спартак» быстро повел 2:0, а первый тайм в итоге завершился в его пользу 3:1.

Затем нижегородцы забили трижды подряд, но не смогли удержать даже ничью, пропустив в последние десять минут два гола.

Пари НН — Спартак: прогноз на матч

 

Букмекерская компания BetBoom считает фаворитом матча «Спартак:: на его победу дается коэффициент 2.08. Успех «Пари НН» оценивается в 3.38, а ничья — 3.75.

«Пари НН», если команда хочет задержаться в Кубке России, обязан цепляться за очки в предстоящем матче. Так что можно поставить на победу подопечных Юрана с форой +1 за 1.4.

Также команды, памятуя о первом матче, постараются надежнее сыграть в защите, так что вполне может сыграть ставка ТМ 3 за 1.61.

Где смотреть матч Пари НН — Спартак

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Пари НН – Спартак
Дата проведения
19 сентября, 17.15, «Стадион Нижний Новгород»
Онлайн матча

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