Хави считает, что «Барселоне» в матче с «Бетисом» (5:0) стоило лучше защищаться.

«Игра получилась неидеальной, но отличной. Я доволен тем, с каким удовольствием играли футболисты, они хорошо провели время. Сегодня было ощущение, будто мы на «Камп Ноу». У нас было много великолепных моментов. Так и надо.

Не считая Ямаля, все четыре наших игрока из атакующей группы забили, это идеально. Еще и гол со штрафного... Мы забили пять голов дома и не пропустили. У них был один очень опасный момент, но в целом мы провели очень качественный матч.

Вчера мы поработали над прессингом и знали, что соперник будет действовать очень широко. Первый гол был очень важен, Канселу здорово вернул нам мяч.

Мы не должны позволять соперникам создавать такое количество моментов. « » мог открыть счет. Нам нельзя снижать планку. Сегодня мы были немного ближе к той «Барселоне», которую хотим видеть», – заявил главный тренер «блауграны».

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