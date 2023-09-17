Хави о 5:0 с «Бетисом»: «Мы были ближе к той «Барсе», которую хотим видеть, но нельзя позволять сопернику столько создавать»

Теги Барселона Бетис Хави Ла Лига Футбол

Хави считает, что «Барселоне» в матче с «Бетисом» (5:0) стоило лучше защищаться.

«Игра получилась неидеальной, но отличной. Я доволен тем, с каким удовольствием играли футболисты, они хорошо провели время. Сегодня было ощущение, будто мы на «Камп Ноу». У нас было много великолепных моментов. Так и надо.

Не считая Ямаля, все четыре наших игрока из атакующей группы забили, это идеально. Еще и гол со штрафного... Мы забили пять голов дома и не пропустили. У них был один очень опасный момент, но в целом мы провели очень качественный матч.

Вчера мы поработали над прессингом и знали, что соперник будет действовать очень широко. Первый гол был очень важен, Канселу здорово вернул нам мяч.

Мы не должны позволять соперникам создавать такое количество моментов. «Бетис» мог открыть счет. Нам нельзя снижать планку. Сегодня мы были немного ближе к той «Барселоне», которую хотим видеть», – заявил главный тренер «блауграны».

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16 комментариев

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Игорь Климов
Лучшая игра Барселоны за долгое время!
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marshalericsson1357
Как же Канселл хорош. Очень не хватало такого игрока справа!
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Lebron James
Барса опять станет чемпионом Ла Лиги!

Я хоть и болельщик Мадрида, но надо признать - состав у Барсы более укомплектованный. Есть добротные крайки и хороший форвард. Чего не скажешь Реале.
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milky way
Ответ Lebron James
Барса опять станет чемпионом Ла Лиги! Я хоть и болельщик Мадрида, но надо признать - состав у Барсы более укомплектованный. Есть добротные крайки и хороший форвард. Чего не скажешь Реале.
Сейчас бы делать выводы и вешать чемпионство в сентябре, после пятого-то тура.
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Rus Donskoy
Барселона была похожа когда играли Месси Хави Иньеста Бускетс Пуйоль, Альба Педро Фабрекас, вот примерно это я увидел, кайфанул от игры Барселоны!
+9
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sundance
Ответ Rus Donskoy
Барселона была похожа когда играли Месси Хави Иньеста Бускетс Пуйоль, Альба Педро Фабрекас, вот примерно это я увидел, кайфанул от игры Барселоны!
У меня тоже сегодня возникли воспоминания с тем составом.
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EminenceGrise
Напомню тем ребятам, кто не так давно матчи Барсы смотрит. Когда Гвардиола пришел в Барсу в 2008-м году первые полгода было много матчей в которых мы еле-еле забивали 1-2 мяча. Иногда играли вообще уныло, отстраивая оборону. Помню матч в ЛЧ с Шахтером вроде 0-0 сыграли в конце группового этапа, когда хотелось плеваться от игры. Но они отстраивали оборону и рисунок владения. А потом понеслось. И тогда была гораздо более сильная команда. Сейчас все ругаются, потому что привыкли к большим и красивым победам. Но думаю, что у нас все впереди. Направление выбрано верное!
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Rus Donskoy
Ответ sundance
У меня тоже сегодня возникли воспоминания с тем составом.
да 👍 все так и было! очень приятно. жаль плюсы закончились.
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sundance
Ответ Lebron James
Барса опять станет чемпионом Ла Лиги! Я хоть и болельщик Мадрида, но надо признать - состав у Барсы более укомплектованный. Есть добротные крайки и хороший форвард. Чего не скажешь Реале.
Мне кажется, что у вас все нормально с составом. И игра очень добротная, лично я от просмотра игры «Реала» в этом сезоне получил большое удовольствие. Фан Барсы.
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EminenceGrise
Ответ Lebron James
Барса опять станет чемпионом Ла Лиги! Я хоть и болельщик Мадрида, но надо признать - состав у Барсы более укомплектованный. Есть добротные крайки и хороший форвард. Чего не скажешь Реале.
У вас суперкомпетентный центр поля с очень хорошей ротацией. Плюс мега мощные два крайка. Проблема как мне кажется в раздевалке в основном с эго некоторых футболистов. И с тем, сможет-ли Анчелотти вывернуться в очередной раз наизнанку, чтобы заставить всю эту машину показать 120% эффективности. Я уже года 3 назад думал, что он слишком стар для этого, а потом он в очередной раз показал кукиш всем. Так что тут он плюс гениальность отдельных исполнителей плюс определенное везение и уверенность. Спрогнозировал бы, что 50 на 50.
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OldRedWhite
Кокетничаешь , Атлетико это сегодня расскажи , дружище! ))))
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Баха Аккаев
После збора показать такой игру это нечто но Бетис всегда был удобный соперник для Барсы Феликс и Лева отлично понимали друг другу
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Однажды в Космосе
Ответ Rus Donskoy
Барселона была похожа когда играли Месси Хави Иньеста Бускетс Пуйоль, Альба Педро Фабрекас, вот примерно это я увидел, кайфанул от игры Барселоны!
мне тоже игра Барселоны напоминла те годы .дай Бог так и будет
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TheFrosty
Ответ EminenceGrise
Напомню тем ребятам, кто не так давно матчи Барсы смотрит. Когда Гвардиола пришел в Барсу в 2008-м году первые полгода было много матчей в которых мы еле-еле забивали 1-2 мяча. Иногда играли вообще уныло, отстраивая оборону. Помню матч в ЛЧ с Шахтером вроде 0-0 сыграли в конце группового этапа, когда хотелось плеваться от игры. Но они отстраивали оборону и рисунок владения. А потом понеслось. И тогда была гораздо более сильная команда. Сейчас все ругаются, потому что привыкли к большим и красивым победам. Но думаю, что у нас все впереди. Направление выбрано верное!
Катарский физрук пришел в Барселону два года назад. Еще не время, согласен.
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