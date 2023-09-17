Хави о 5:0 с «Бетисом»: «Мы были ближе к той «Барсе», которую хотим видеть, но нельзя позволять сопернику столько создавать»
Хави считает, что «Барселоне» в матче с «Бетисом» (5:0) стоило лучше защищаться.
«Игра получилась неидеальной, но отличной. Я доволен тем, с каким удовольствием играли футболисты, они хорошо провели время. Сегодня было ощущение, будто мы на «Камп Ноу». У нас было много великолепных моментов. Так и надо.
Не считая Ямаля, все четыре наших игрока из атакующей группы забили, это идеально. Еще и гол со штрафного... Мы забили пять голов дома и не пропустили. У них был один очень опасный момент, но в целом мы провели очень качественный матч.
Вчера мы поработали над прессингом и знали, что соперник будет действовать очень широко. Первый гол был очень важен, Канселу здорово вернул нам мяч.
Мы не должны позволять соперникам создавать такое количество моментов. «Бетис» мог открыть счет. Нам нельзя снижать планку. Сегодня мы были немного ближе к той «Барселоне», которую хотим видеть», – заявил главный тренер «блауграны».
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Я хоть и болельщик Мадрида, но надо признать - состав у Барсы более укомплектованный. Есть добротные крайки и хороший форвард. Чего не скажешь Реале.